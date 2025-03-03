onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Geçtiğimiz Ay Bunlar Okundu! Şubat Ayının En Çok Satan Kitapları

etiket Geçtiğimiz Ay Bunlar Okundu! Şubat Ayının En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 12:07

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Şubat ayının en çok satılan ve en çok okunan kitapları fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Aralarından favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 03.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

'Kalk Bi Dopamin Demle', yazar Dr. Serkan Karaismailoğlu ve Dr. M. Ali Karaismailoğlu'nun anlatımlarıyla sesleniyor okura; İnsan beyni önüne çıkan her türlü durumu harika analiz edebilecek bir prefrontal kortekse sahip olsa da hayatının büyük bir bölümünü duygularıyla yaşar. Duyguların bu denli güçlü olmasındaki en önemli etken ödül ve ceza sistemiyle çok yakın bir ilişki içinde olmasından kaynaklanır. İşte bu nedenle hayatı anlamak için beynimizdeki ödül devrelerinin çalışma mantığını ve dopaminin felsefesini anlamak lazım. 

Fiyatı 96 TL.

Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

'Kişisel gelişim ve bilim kategorisinin hoş bir karışımı. Burada gerçekten vakti olmayanlar için sinir bilim mottosuna uygun; hafif insanı yormadan, ana fikri dolandırmadan küçük ama dolu bir kitap yazılmış. Kolay okunuyor, güzel tespitler var. Sadece bilim kategorisi için okuyanlara biraz hafif kalabilir ama kitabın mottosu da vakti olmayanlar için sinirbilim, burada yazarı hoş görmek lazım.'

Çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Şakir Paşa Ailesi - Şirin Devrim

Şakir Paşa Ailesi - Şirin Devrim

Şu anda televizyonda dizisi de çok tutulan Şakir Paşa Ailesi, Şubat ayının çok satanlarından.

Türkiye tarihinin belki de en ilginç ailelerinden biri olan Şakir Paşa ailesinin hikayesini bizzat içlerinden biri, Şirin Devrim anlatıyor bu kitapta.

Büyükada'daki köşkte geçen çocukluğu, Osmanlı'nın yıkıldığı, Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı ve Cumhuriyet'in kurulduğu günleri kapsıyor. Şirin Devrim 'şahane çılgınlar' diye hatırladığı aile bireylerinin hikayelerini yakın tanıklardan biri olarak anlatıyor bize. Annesi Fahrünissa Zeyd, dayısı Cevat Şakir, kardeşi Melih Devrim. 

Şakir Paşa Ailesi - Şirin Devrim

'Kitap çok akıcı, öneririm.'

Çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sıfır Noktasındaki Kadın - Neval El Seddavi

Sıfır Noktasındaki Kadın - Neval El Seddavi

Neval El Seddavi, ölüm hücresinde Mısırlı fahişe Firdevs'le konuşuyor. Firdevs'in anlattığı yaşam öyküsünü aktarıyor bize. Bu dünyada kadın olmanın, 'fahişe' olmanın ne anlama gelebileceğini okuyoruz bu yaşam öyküsünde.

Fiyatı 125 TL.

Sıfır Noktasındaki Kadın - Neval El Seddavi

'Bir çırpıda okunabilecek, üzücü fakat hayatın arka planında yaşanan gerçekleri anlatan bir hikaye.'

Çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu Hikaye Senden Uzun Osman - Aylin Balboa

Bu Hikaye Senden Uzun Osman - Aylin Balboa

Aylin Balboa'nın kendine has kaleminden, bir kadının kendi kendini tamir etmesinin hikayesi.

Fiyatı 131 TL.

Bu Hikaye Senden Uzun Osman - Aylin Balboa

'Okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesiydi, yazarım yüreğine sağlık.'

Çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Dansa Davet - Jean Teule

Dansa Davet - Jean Teule

Dansa Davet, 1518 yılında görülen, dünyanın en ilginç toplumsal histeri vakalarından birinin hikayesini anlatıyor. Strasbourg'da açlık ve sefaletin, insanları cinayete sürükleyen bir yokluğun hüküm sürdüğü zamanlarda, ıstırabından aklını yitiren bir kadın, aniden sokaklarda dans etmeye başlar. Kısa bir süre içinde ona katılanların sayısı gitgide artar ve 'Dans Vebası' tüm şehri esir alır. Binlerce insan yaşadıkları ağır travmalar sonucunda bilincini yitirip ölene dek dans eder durur.

Fiyatı 89 TL.

Dansa Davet - Jean Teule

'Çok çılgın bir kurgu, gayet keyifle okunuyor.'

Çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Düşün ve Zengin Ol Yaşam Boyu Başarı Rehberi - Napoleon Hill

Düşün ve Zengin Ol Yaşam Boyu Başarı Rehberi - Napoleon Hill

Eğer 'Çekim Yasası’nı uyguluyorum ama benim için çalışmıyor' ya da 'bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor' diyorsanız; bu güçlü yasayı her defasında lehinize çalıştırmanın kanıtlanmış formülünü bu kitapta bulacaksınız!

Fiyatı 135 TL.

Düşün Ve Zengin Ol Yaşam Boyu Başarı Rehberi

'Çok güzel bir kitap. Uzun zaman sonra okuduğum ilk kitaptı. Buna benzer kitaplar okumaya başladım hemen ardından.'

Çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Veronika Ölmek İstiyor - Paulo Coelho

Veronika Ölmek İstiyor - Paulo Coelho

Veronika, her istediğine sahip görünen, renkli bir yaşam süren, yakışıklı erkeklerle gezip tozan genç bir kadın olmasına karşın, mutlu değildir. Yaşamında bir şeylerin eksikliğini hissetmektedir. Başarısız bir intihar girişiminin ardından, kendine geldiği zaman bir akıl hastanesindedir. Üstelik çok kısa bir ömrü kaldığını öğrenir. Zaten ölmek isteyen Veronika bu süreçte, başka dünyaların insanlarını tanırken kendisini de keşfetmeye başlar.

Fiyatı 125 TL.

Veronika Ölmek İstiyor - Paulo Coelho

'Kitap o kadar güzel ki bittiği için depresif hissediyorum. Sayfalar azaldıkça sonunu bilmenin mutluluğu ve kitabın bitiyor oluşundan dolayı oluşan hüzün içerisinde yüzdüm. Bir şaheserdi. Lütfen okuyun ve okutturun.'

Çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yaşamak - Yu Hua

Yaşamak - Yu Hua

Yayımlandığında ülkesinde yasaklanmasına rağmen, bir hayat öyküsü okumamış da sanki bir hayat yaşamış olduklarını söyleyen okurlarının her geçen gün artmasıyla bir 'modern klasik'e dönüşen bir eser.

Şubat ayının en çok satanları arasında...

Fiyatı 120 TL.

Üstelik 5 al 4 öde kampanyasındaki kitaplarda biri!

Yaşamak - Yu Hua

'Geçmişinizi ve geleceğinizi oluşturan halkalardan birinin de sizin olduğunuzu açıklayan bir kitap. Okunmalı kesinlikle.'

Çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

Reşat Nuri Güntekin'in bir asır önce kaleme aldığı fakat bugün dahi değerinden hiçbir şey kaybetmemiş olan eseri, üslubundaki yalınlık ile kuvvetin yanı sıra toplumu ve Anadolu insanını tasvir etmekteki maharetiyle kuşaktan kuşağa aktarılan bir edebi lezzet sunuyor. Feride'nin şahsında sevginin türlü zorlukları aşabilecek bir güç barındırdığına şahitlik ederken, Anadolu'daki geri kalmışlığa, bürokratik yapının kusurlarına ve taşradaki kapalı yaşam tarzına da canlı bir bakış atmak mümkün oluyor. 

Fiyatı 385 TL.

Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

'Hızlı geldi, üründe kusur yok. Ayrıca en ucuz yer burasıydı ben aldığımda.'

Çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

Bu kitabı satın alıp almamaya ilişkin birkaç saniye içerisinde vereceğiniz karar, hayatınızda bir dönüm noktası olacak. Bu kitap bugüne kadar sizlerden saklanan tüm gerçekleri yüzünüze çarpacak. Bugüne kadar nasıl da gözlerinizin içine baka baka yalanlar söylendiğini göreceksiniz. Bugüne kadar ömrünüzü nasıl da bir aldatmaca içinde yaşadığınızı anlayacaksınız. 

Fiyatı 109 TL.

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

'Kitap gerçekten çok güzel. Başarılı olmak için önce başarısız olmanız gerektiği, başarılı olanların başarıya ulaşmadan önce binlerce kez başarısız olduğu gerçeğini vurguluyor. Bir işe girişirken başarısız da olabileceğinizi bunda korkmamanız gerektiğini söylüyor. Şiddetle tavsiye ederim.'

Çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başka insanların talepleri bitmez, yalnızca çoğalır.

Hep daha karmaşık, daha zordur. Bu da, diye düşünüyor, daha çok hayat, hayatın hep daha fazlası demenin bir başka yolu.

Fiyatı 215 TL.

İntermezzo - Sally Rooney

'Adeta çok iyi bir film izliyorsunuz. Her karakter ayrı ayrı çok iyi. Çok sürükleyici.'

Çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Veda Etmiyorum - Han Kang

Veda Etmiyorum - Han Kang

Kore edebiyatının dünyaya armağanı, Booker ödüllü Vejetaryen, Booker finalisti Beyaz Kitap ve Çocuk Geliyor'un yazarı Han Kang'dan ödüllere boğulan, övmelere doyulmayan bir roman daha: Veda Etmiyorum.

Veda Etmiyorum, Güney Kore'nin bugünü ile acı dolu geçmişi arasında özümüzü bulacağımız bir yolculuğa davet. Bu romanda üç kadının bakış açısından Güney Kore tarihinin en karanlık zamanlarını okuyacağız. 

Fiyatı 122 TL.

Veda Etmiyorum - Han Kang

'Daha önce yazarın vejetaryen kitabını okumuştum. Onun gibi bu kitap da çok güzel, düşündürücü. Kitap bittiği zaman bir süre düşüncelerden çıkamıyorsunuz.'

Çok satan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın