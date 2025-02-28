Samsung Projeksiyon Cihazından Logitech Hoparlör Sistemine: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Görüntü ve ses kalitesi mükemmel bir projeksiyon cihazı.

Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı

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Cihaza gelecek olursak 20yılı aşkın süredir farklı marka ve modellerde projeksiyonum olmadan bir günüm geçmedi halihazırda da Epson'un 4k bir modelini kullanıyorum. Bunu şunun için söylüyorum bir otorite olmayabilirim ama deneyimliyim. Öncelikle bu cihaz kesinlikle gün ışığında kullanılacak bir cihaz değil. En az %70 oranında karartılmış bir ortamda kullanılması elzem. Gün ışığı ve elekirik aydınlatması ayrımını iyi yapmak lazım. Akşam saatlerinde çok fazla aydınlık vermeyen bir oda da ise çok rahat kullanılır. Görüntü netliği full HD bir cihaz olmasına rağmen o kadar berrak ki 4k cihazımdan şüphe etmeye başladım. Akıcı bir görüntüsü var özellikle hareketli sahnelerde gücü ortaya çıkıyor. Renkleri canlı ve parlak ten rengini doğala çok yakın verebiliyor. Odak ve açı düzeltmeleri o kadar mükemmel ki 60k ya aldığım Epson yanına bile yanaşamaz. '