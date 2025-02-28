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Samsung Projeksiyon Cihazından Logitech Hoparlör Sistemine: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Samsung Projeksiyon Cihazından Logitech Hoparlör Sistemine: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
01.03.2025 - 00:16

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 27.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat

18 güne kadar uzun pil ömrü ile kullanıcılarını mutlu eden Xiaomi Redmi Watch 5, haftanın en çok satın alınan akıllı saati.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat

'Saati alalı 2 hafta oldu şarj %70'le geldi 2 hafta sonra %35 kaldı şarj çok iyi gidiyor ayrıca mikrofon ses kalitesi gerçekten ama gerçekten muhteşem. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Baseus Bowie E19 Kablosuz Kulaklık

Baseus Bowie E19 Kablosuz Kulaklık

Uygun fiyatlı iyi bir kulaklık arayanların tercihi bu hafta Baseus Bowie E19 olmuş.

Ürünün müzik çalma süresi yaklaşık 5 saatken, bu süre şarj kutusuyla birlikte yaklaşık 30 saate çıkıyor.

Baseus Bowie E19 Kablosuz Kulaklık

'Ürünü çok beğendim beklediğimden çok iyi ses kalitesi.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Logitech Z407 2.1 Bluetooth Hoparlör Sistemi

Logitech Z407 2.1 Bluetooth Hoparlör Sistemi

Kablosuz kontrol kadranı ve çift konumlu hoparlörler, sesinizi ve tarzınızı kontrol etmenizi sağlar. Hoparlörleri yatay veya dikey olarak yerleştirebilirsiniz; Bluetooth, mikro USB, 35 mm giriş veya üçü ile bağlanabilirsiniz ve aralarında geçiş yapabilirsiniz.

Logitech Z407 2.1 Bluetooth Hoparlör Sistemi

'Piyasada elle tutulur hoparlör markaları çok az kalmış. Özellikle fiyat ve kalite unsurları bir araya geldiğinde Logitech doğru bir tercih olacaktır.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Yapay Zeka (AI) Tablet

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Yapay Zeka (AI) Tablet

Tek bir dokunuşla yapay zeka programına ulaşabileceğiniz bir tablet.

Dilediğiniz her şeyi aramak için Galaxy AI Tuşuna basmanız yeterli. Muhteşem klavyenizle yapay zeka dünyası bir tuş uzağınızda.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Yapay Zeka (AI) Tablet

'Tablet büyük ve çok iyi yeni işlemcisi olduğu için bu işlemciye uygun programlar ve donanımlar zamanla güncellenecek o zamana kadar bazı sorunlar doğal olarak olur ama bu yapay zeka entegreli bir sistem akıllı tablet değil yapay zeka tablet. Bu sebeple gelecek yıllardaki tüm sistemlerle uyumlu olacak ileriye dönük plan yapın.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Xiaomi 10000 mAh 22.5W Powerbank Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

Xiaomi 10000 mAh 22.5W Powerbank Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

Kaliteli bir powerbank arayanların tercihi.

Xiaomi 10000 mAh 22.5W Powerbank

'2 defa %100 şarj yaptım nihayet tek ışığa düştü, gerçekten çok randımanlı ve kaliteli bir ürün.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Samsung EI-T5600 SmartTag 2

Samsung EI-T5600 SmartTag 2

500 güne kadar dayanıklı geliştirilmiş pil ömrü, IP67 toza ve suya dayanıklılık derecesi, aradığınızı kolay bulmanızı sağlayan Pusula Görünümü ve Yakınlarda Ara özellikleriyle Galaxy SmartTag2, değerli eşyalarınızı kaybetmemenizi ve basit bir tıklamayla çeşitli cihazlarınızı kontrol etmenizi sağlar.

Samsung EI-T5600 SmartTag 2

'Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yalnız, kurulumunu Youtube videolarını izleyerek yapmakta fayda var, ürün kılavuzunda nasıl aktifleştirileceği yazmıyor. Kullanmadan önce pili çıkarıp yeniden takmak ilk ve en önemli adım, yoksa telefon bu adım olmadan tag'i bulup eşleyemiyor. Sonraki işlemler Find uygulamasıyla kolayca tamamlanıyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı

Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı

Görüntü ve ses kalitesi mükemmel bir projeksiyon cihazı.

Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı

'Öncelikle pahalı ve elektronik grubunda bir ürün alınacaksa amazon.com.tr satıcısı olarak alınmalı satış sonrası destekleri çok iyi.

Cihaza gelecek olursak 20yılı aşkın süredir farklı marka ve modellerde projeksiyonum olmadan bir günüm geçmedi halihazırda da Epson'un 4k bir modelini kullanıyorum. Bunu şunun için söylüyorum bir otorite olmayabilirim ama deneyimliyim. Öncelikle bu cihaz kesinlikle gün ışığında kullanılacak bir cihaz değil. En az %70 oranında karartılmış bir ortamda kullanılması elzem. Gün ışığı ve elekirik aydınlatması ayrımını iyi yapmak lazım. Akşam saatlerinde çok fazla aydınlık vermeyen bir oda da ise çok rahat kullanılır. Görüntü netliği full HD bir cihaz olmasına rağmen o kadar berrak ki 4k cihazımdan şüphe etmeye başladım. Akıcı bir görüntüsü var özellikle hareketli sahnelerde gücü ortaya çıkıyor. Renkleri canlı ve parlak ten rengini doğala çok yakın verebiliyor. Odak ve açı düzeltmeleri o kadar mükemmel ki 60k ya aldığım Epson yanına bile yanaşamaz. '

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Xiaomi Sound Pocket Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Xiaomi Sound Pocket Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Taşınabilir bluetooth hoparlörler içinde en çok satın alınan model karşınızda!

Xiaomi Sound Pocket

'Ürünü bilgisayarımda kullanmak için aldım. Beklentimin çok üstünde. Rakiplerine göre çok daha ucuz ve aynı ses kalitesine sahip.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Xiaomi C200 Akıllı Kamera

Xiaomi C200 Akıllı Kamera

Xiaomi akıllı güvenlik kameraları, 1080p Full HD, 360° yatay görünüm ve 108° dikey görünüm desteği ile size çok yönlü net görüntü kayıt deneyimi sunuyor.

Xiaomi C200 Akıllı Kamera

'Çok kaliteli bir ürün beklediğimden daha kaliteli çıktı. Tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Philips XC7053/01 Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge

Philips XC7053/01 Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge

Philips Aqua 7000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge PowerCyclone 12 teknolojisi sayesinde minimum pil kullanımıyla maksimum oranda toz alıyor. Bu sayede tek şarjla tüm evinizi temizleyebiliyorsunuz.

Philips XC7053/01 Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge

'Yorumları okuyup almaya karar verdim. İyi ki almışım. Tek kelime ile mükemmel bir ürün. Tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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TP-Link Tapo L530E Çok Renkli Akıllı Wi-Fi Ampulü

TP-Link Tapo L530E Çok Renkli Akıllı Wi-Fi Ampulü

Evinizde istediğiniz zaman mükemmel atmosferi yaratmak için aydınlatmayı parmaklarınızın ucunda yönetebileceğiniz bir ürün.

TP-Link Tapo L530E, Çok Renkli Akıllı Wi-Fi Ampulü

'Hem lambader de ambiyans olarak hem de tavan lambası olarak denedim. İki türlü de aydınlatma seviyesi gayet güzel. Otomatik ayarda günün saatine göre ışığı kendi ayarlıyor. Uygulaması kullanışlı kurulumu kolay.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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