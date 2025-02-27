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Stanley Termostan Homend Standlı Miksere: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Stanley Termostan Homend Standlı Miksere: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 00:16

Bakalım bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Sinema severlerin bayılacağı Lego setlerinden Camper marka ayakkabıya, Yumoş'un mis kokulu çamaşır yumuşatıcısından yeni nesil uyku setine. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 26.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Homend Profashion 3014H Stand Mikser

Homend Profashion 3014H Stand Mikser

Stant mikserinizi kullanırken farklı karıştırma hızlarına ihtiyaç duyduğunuzda,6 farklı hız seçeneğinden dilediğinizi seçebilirsiniz.

Üstelik sıçramayı önleyen özel tasarımlı kapağı sayesinde, en karışık tariflerde bile mutfağınız tertemiz kalır.

Homend Profashion 3014H Stand Mikser

'Harika bir ürün. Diğer benzeri ürünlere bunun birkaç katı fiyat vermenize gerek yok. Tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı

Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı

kullanıcılar tarafından dokusu ve kalitesi ile övgüyle bahsedilen nevresim takımının pamuklu yapısı, her mevsime uygunluğu ve büyük çarşaf boyutu en çok beğenilen yönlerinden sadece birkaçı.

Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı

'Rengi, dokusu harika. Düğmeler bile doğallık için o kadar uyumlu olmuş ki tasarımcıyı tebrik ederim.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

LEGO ® | Disney Pixar "Yukarı Bak" Evi

LEGO ® | Disney Pixar "Yukarı Bak" Evi

9 yaş ve üzeri için uygun olan sinemaseverlerin bayıldığı bir lego seti.  İnce düşünülmüş detayları ve yapımının keyifli olmasının yanı sıra film temalı ve sergilenebilir olması da, ürünü cazip kılan özellikler arasında. 

LEGO ® | Disney Pixar 'Yukarı Bak' Evi

'5 yaşındaki kızım ile beraber yaptık. Daha doğrusu ben başında durup yanlış yaptığında yönlendirdim. 4 bölümden oluşuyor. Her bölüm yaklaşık 1.5 saatte bitti. Keyifliydi. İlk legosuydu. Sanırım bundan sonra lego borcuna gireceğiz. :)'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Arzum AR1092 Mano 1700 Watt El Blender Seti

Arzum AR1092 Mano 1700 Watt El Blender Seti

Güçlü motor gücü ve yüksek performansıyla öne çıkan bir ürün.

Arzum AR1092 Mano 1700 Watt El Blender Seti

'Makinenin güçlü olması her şeyi öğütebilmesi bakımından iyi ama böyle güçlü makinelere daha yavaş kademe için 3. bir buton daha koymaları gerekirdi. Malzeme eklem yerleri sağlam tutuyor hatta çıkarabilmeniz için baya güç uygulamanız gerekebilir. Ürün yer kaplamıyor düzenli ve tasarımı güzel, dekoratif. Temizliği kolay. Zeminde kaymıyor çünkü altı kauçuk taban. Sağlamlık bakımından bir problem gözlemlemedim ama aşırı güçlü makine olmasından dolayı dikkatli kullanmak gerekiyor.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Stanley Go Quick Flip Termos

Stanley Go Quick Flip Termos

Kapasitesi 0.47 litre olan Stanley termos, yüksek kaliteli malzemesi ve sızdırmaz yapısıyla öne çıkıyor.

İçeceklerinizi ortalama 5-6 saat boyunca sıcacık tutuyor. Soğuk tutma süresi ise daha uzun. Buzlu içecekleri ise 30 saate kadar koruyor.

Stanley Go Quick Flip Termos

'Epey zamandır almak istediğim bir termostu. Boyut ve renk olarak çok ideal. Fazlası taşıma açısından zor, daha az olanları da içindeki içecek miktarının bir içimlik olması açısından bana anlamsız geliyor.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı

Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı

Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı, kullanıcılar tarafından kokusunun kalıcılığı ve çamaşırları yumuşatma özelliği ile övgü alıyor. Konsantre yapısı, ekonomik kullanım avantajı sağlıyor.  

Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı

'Ürün orijinal güzel çiçeksi kokuyor, güzel bir patpata sarılı şekilde geldi.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Homing Ahşap Gövdeli Lambader

Homing Ahşap Gövdeli Lambader

Şık tasarım, kolay kurulum ve uygun fiyat özellikleriyle çok beğenilen bir lambader.

Homing Ahşap Gövdeli Lambader

'Bunlar en düşük segment modeller olmasına rağmen en pahalısının işlevini gören bir ürün. İşlevden kastım ampulle doğrudan göz temasının bulunmaması, ışığın yansıyarak odaya yayılması. Bu onu yerine getiriyor.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Elart Comfort Yeni Nesil Uyku Seti

Elart Comfort Yeni Nesil Uyku Seti

Comfort Set modern tasarımı ile yeni nesil bir uyku seti. ideal kalınlığı ile sıcak tutma özelliğinin yanı sıra üzerinizde ağırlık hissi yaşatmaması harika. Kış aylarında yumuşak penye kumaşı ile üzerinize örterek kullanabileceğiniz yatak örtüsü şıklığında bir yorgan düşünün, işte bu setin içindeki aynen öyle.

Elart Comfort Yeni Nesil Uyku Seti

'Ürün göründüğü gibi çok şık, güzel bir renk, güzel paketlenmiş. Teşekkür ederim.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Philips Yüz Tüy Alma Makinesi

Philips Yüz Tüy Alma Makinesi

Philips Yüz Tüy Alma Makinesi ile istediğin yerde anında pürüzsüz bir cilt seninle. Üstelik acısız!

Philips Yüz Tüy Alma Makinesi

'Philips'in kadınlar için üretilmiş olan bu ürünü çok hoşuma gitti. Gerçekten hiç acı hissetmeden hatta aldığını bile hissetmeden bütün tüylerimi aldım. Çok pratik, ışığı olması avantaj.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Camper Erkek Ayakkabı

Camper Erkek Ayakkabı

40-45 arası numarası bulunan Camper ayakkabı, haftanın yıldızlarından.

Camper Erkek Ayakkabı

Çok satan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Royal Canin Kısırlaştırılmış Kediler İçin Kuru Mama

Royal Canin Kısırlaştırılmış Kediler İçin Kuru Mama

İçeriğindeki vitamin ve mineraller ile kedinizin bağışıklık sistemini güçlendiren kuru mama haftanın çok satanlarından.

Royal Canin Kısırlaştırılmış Kediler İçin Kuru Mama

Çok satan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Geçen haftanın çok satan ürünleri de aşağıda...

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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