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Karaca Termostan TP-Link Akıllı Ampule: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Karaca Termostan TP-Link Akıllı Ampule: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 10:29

Bakalım bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Siz evde yokken evinizi kötü niyetli kişilere karşı koruyan akıllı ampulden Thermoad döküm tava sahan setine, lazer yazıcıdan termosa. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 20.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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TP-Link Tapo L530E Çok Renkli Akıllı Wi-Fi Ampulü

TP-Link Tapo L530E Çok Renkli Akıllı Wi-Fi Ampulü

Bu akıllı ampul sayesinde gönül rahatlığı ile tatile de çıkabilirsiniz.

Uzakta modu, biri evdeymiş gibi görünmesi için ışıklarınızı rastgele aralıklarla açıp kapatarak kötü niyetli herkesi caydırır.

TP-Link Tapo L530E Çok Renkli Akıllı Wi-Fi Ampulü

'Ürünü oldukça beğendim. Tapo uygulaması ile özel otomasyonlar, programlar, tema özellikleri gibi şeyleri kolay ve rahatça ayarlayabiliyorsunuz. Işığın parlaklığını ayarlamak oldukça kolay ve kullanışlı, uygulamasından istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz zaten ürünün asıl amaçlarından biri. Ayrıca ne kadar çalıştığını ve tüketimini de görebiliyorsunuz. Google Home ve Google Asistan ile entegre ettim. Sesli komut ile çok konforlu bir şekilde kontrol edebiliyorum.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Karaca Capella Black Termos

Karaca Capella Black Termos

6 Saate kadar sıcaklığı koruyan paslanmaz çelik termosun kapasitesi 500ml.

Karaca Capella Black Termos

'Çok şık ve kaliteli. Fiyatına göre oldukça iyi.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen, burada.

Xerox Phaser 3020 Wi-Fi Mono Lazer Yazıcı

Xerox Phaser 3020 Wi-Fi Mono Lazer Yazıcı

Ev kullanımı için uygun, temiz ve kaliteli baskı sunan bir yazıcı.

Xerox Phaser 3020 Wi-Fi Mono Lazer Yazıcı

'Yazıcı bir çok açıdan çok başarılı, satıcı tam dolu toner yollamış. Çıktı hızı belirtilen değerlerden daha iyi. Kurulumu basit. '

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen, burada.

Thermoad 2'li Döküm Tava Sahan Seti

Thermoad 2'li Döküm Tava Sahan Seti

Demir döküm ürünlere göre %40 daha hafif olan set, ısıyı eşit dağıtıp lezzetli ürünler hazırlamanıza yardımcı olur. 

Set İçeriği :

  • 26cm Tava

  • 20cm Graneu Sahan

Thermoad 2'li Döküm Tava Sahan Seti

'Kesinlikle tavsiye ederim pişman olmazsınız bu fiyata bu kalite çok iyi.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen, burada.

Minisan 15 Litre Ultra Yayık Makinesi

Minisan 15 Litre Ultra Yayık Makinesi

Patentli, 3 pervaneli türbülans sistemi ile 1 pervaneli yayıklara göre %11 daha fazla tereyağı çıkaran yayık makinesi, kolayca sökülüp temizlenebilen pervane sistemine sahiptir.

Minisan 15 Litre Ultra Yayık Makinesi

'Çok başarılı harika yağ ve ayran yapıyoruz.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen, burada.

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Ertekpa Leo 3+1 Basamaklı Metal Siyah Merdiven

Ertekpa Leo 3+1 Basamaklı Metal Siyah Merdiven

Taşıma kapasitesi 150 kg olan merdiven ev işleri için ideal.

Yüksekliği 131 cm.

Ertekpa Leo 3+1 Basamaklı Metal Siyah Merdiven

'Parasından fazlasını hak ediyor, tipi, hafifliği, profilin estetikliği şahane...'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen, burada.

Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi

Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi

Pratik kullanıma sahip olan kahve makinesi tam bir fiyat performans ürünü.

Kullanıcılar, makinenin kaliteli kahve demleme performansını ve zaman ayarlı çalıştırma özelliğini övüyor. 

Plastik kokusu ve damlatma problemi de yok.

Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi

'Gayet kullanışlı. Bu fiyata zaman ayarlı bir makine bulmak neredeyse imkansız.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen, burada.

Pensan Triball Tükenmez Kalem 8'li Blister- 5 Paket

Pensan Triball Tükenmez Kalem 8'li Blister- 5 Paket

Uygun fiyata alabileceğiniz kaliteli renkli tükenmez kalemler.

Tam 5 paket!

Pensan Triball Tükenmez Kalem 8'li Blister- 5 Paket

'Çok uygun fiyata bulunca 5 li paket aldım. Tükenmez kalem kalitesi güzel.

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen, burada.

Matte Lastik Kar Çorabı

Matte Lastik Kar Çorabı

Karlı ve buzlu yol koşullarında eşsiz yol tutuşu ve direksiyon hakimiyeti sağlayan Matte Kar Çorabı, yola tutunma özelliği ve dayanıklılığı son derece yüksek ileri teknoloji tekstil ürünlerinden imal edilmiş olan bir ürün.

2 dakika içerisinde rahatça monte edilebilen Matte Kar Çorabı 20 yıldan uzun süredir tüm dünyada kar zincirlerinin muadili kabul ediliyor.

Matte Lastik Kar Çorabı

'Her kuruşunu hak eder.'

Çok satan diğer ürünler de burada.

Play-Doh 4'Lü Çocuk Oyun Hamuru

Play-Doh 4'Lü Çocuk Oyun Hamuru

Çocukların da yetişkinlerin de favorilerinden olan Play-Doh oyun hamuru bu haftanın çok satanlarından.

Play-Doh 4'Lü Çocuk Oyun Hamuru

'35 yaşındayım herhalde biraz nostaljiden ısmarladım, 500 TL indirim için kota doldurma bahanesiyle. Yeşil renge çok şartlanmışım, mor görünce biraz dünyam yıkıldı ama yaşın da getirdiği olgunlukla göz yaşlarımı içime attım.'

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Under Armour Ua Charged Surge 4 Erkek Koşu Ayakkabısı

Under Armour Ua Charged Surge 4 Erkek Koşu Ayakkabısı

Spor kategorisinde en çok satan ürün karşınızda!

Under Armour Ua Charged Surge 4 Erkek Koşu Ayakkabısı

'Beklediğimden daha iyi çıktı. Kullanımı rahat ve konforlu.'

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Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı

Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı

Xiaomi Türkiye garantili tüy toplama cihazı haftanın yıldızlarından.

Kazaklarınız hep ilk günkü gibi pürüzsüz olsun diye...

Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı

Çok satan ürünlerin hepsine bakmak istersen, onlar da burada.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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