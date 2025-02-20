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20 Şubat Marka Aktüeli! Bioderma, İpekyol, Calvin Klein: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 20 Şubat Marka Aktüeli! Bioderma, İpekyol, Calvin Klein: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
20.02.2025 - 10:53

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! Calvin Klein, Pro Plan, Salomon, Bioderma, UGG, Fisher Price gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 20.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi

Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi

Bioderma güneş kremi Günün Fırsat ürünleri arasında!  

İndirimli fiyatı 846 TL.

Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı Güneş Kremi

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Fisher-Price Uyku Arkadaşı Su Samuru

Fisher-Price Uyku Arkadaşı Su Samuru

Bebeğinizin favori uyku arkadaşı olacak su samuru, Günün Fırsat ürünleri arasında!  

İndirimli fiyatı 1299 TL.

Fisher-Price Uyku Arkadaşı Su Samuru

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Pro Plan Purina Kısırlaştırılmış Kediler İçin Somonlu Kedi Maması

Pro Plan Purina Kısırlaştırılmış Kediler İçin Somonlu Kedi Maması

Pro Plan kedi maması Günün Fırsat ürünleri arasında! 

%5 indirimle satışta!

Pro Plan Kısırlaştırılmış Kediler İçin Somonlu Mama

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Salomon Quest Element GTX Erkek Yürüyüş Botu

Salomon Quest Element GTX Erkek Yürüyüş Botu

Salomon bot, Günün Fırsat ürünleri arasında! 

İndirimde fiyatı 5699 TL.

Salomon Quest Element GTX Erkek Yürüyüş Botu

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Levi's 501 Levi's Original Jean Erkek Kot Pantolon

Levi's 501 Levi's Original Jean Erkek Kot Pantolon

Zamansız bir moda ürünü olan Levi's 501, Günün Fırsat ürünleri arasında! 

İndirimde fiyatı 1550 TL.

Levi's 501 Erkek Kot Pantolon

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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New Balance WL565GBK Kadın Spor Ayakkabı

New Balance WL565GBK Kadın Spor Ayakkabı

Çok sevilen bir marka olan New Balance da, Günün Fırsat ürünleri arasında! 

İndirimde fiyatı 1799 TL.

New Balance WL565GBK Kadın Spor Ayakkabı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Ugg M Neumel 3236 Bot

Ugg M Neumel 3236 Bot

Ugg bot, Günün Fırsat ürünleri arasında! 

İndirimde fiyatı 1799 TL.

Ugg M Neumel 3236 Bot

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Calvin Klein Jeans Kadın Çanta

Calvin Klein Jeans Kadın Çanta

Calvin Klein çanta, Günün Fırsat ürünleri arasında! 

İndirimde fiyatı 2023 TL.

Calvin Klein Jeans Kadın Çanta

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Kitchenaid 1,7 L Mutfak Robotu

Kitchenaid 1,7 L Mutfak Robotu

KitchenAid mutfak robotu, Günün Fırsat ürünleri arasında! 

İndirimde fiyatı 7079 TL.Kitchenaid 1,7 L Mutfak Robotu

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Sleepy Ecologic Premium Plus Bebek Bezi

Sleepy Ecologic Premium Plus Bebek Bezi

Sleepy 4 numara bebek bezi, Günün Fırsat ürünleri arasında! 

İndirimde fiyatı 199 TL.

Sleepy Ecologic Premium Plus Bebek Bezi

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Miss İpekyol Kadın Kruvaze Blazer

Miss İpekyol Kadın Kruvaze Blazer

İpekyol marka kruvaze ceket, Günün Fırsat ürünleri arasında! 

İndirimde fiyatı 808 TL.

Miss İpekyol Kadın Kruvaze Blazer

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Philips Avent SCF798/01 Desenli Pipetli Bardak

Philips Avent SCF798/01 Desenli Pipetli Bardak

İpekyol marka kruvaze ceket, Günün Fırsat ürünleri arasında! 

İndirimde fiyatı 318 TL.

Philips Avent Desenli Pipetli Bardak

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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