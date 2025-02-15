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A101’e Gelse Diye Beklediğimiz Roborock S8 Pro Ultra İstasyonlu Robot Süpürge Alınır mı?

etiket A101’e Gelse Diye Beklediğimiz Roborock S8 Pro Ultra İstasyonlu Robot Süpürge Alınır mı?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
15.02.2025 - 12:31

Size zaman kazandırırken, aynı zamanda sizi hiç yormadan evinizi her daim tertemiz tutacak bir robot süpürge mi almak istiyorsunuz? Hangi modeli alacağınıza karar verirken kafanızda süpürgenin özelliklerinden fiyatına kadar bir sürü soru olabilir ve bu da haliyle kafa karışıklığına sebep olabilir. Bu yüzden size önerimiz, kararınızı vermeden önce içeriğimize mutlaka göz atın. Çünkü kafanızdaki soruların cevabını burada bulabilirsiniz. Daha da önemlisi aradığınız o robot süpürge, Roborock S8 Pro Ultra olabilir.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 14 Şubat 2025  tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Sessiz paspaslama özelliği sayesinde, 'Roborock S8 Pro Ultra İstasyonlu Robot Süpürge' ile dinlenirken bile temizlik yapabilirsiniz.

Sessiz paspaslama özelliği sayesinde, 'Roborock S8 Pro Ultra İstasyonlu Robot Süpürge' ile dinlenirken bile temizlik yapabilirsiniz.

Bu robot süpürgede ister sadece süpürme işlemi isterseniz sadece paspas özelliğini tercih edebilirsiniz.

Ayrıca dilerseniz önce süpürüp sonra silmesini isteyebilir ya da aceleniz olduğunda aynı anda süpürüp silmesini söyleyebilirsiniz.

Siz sadece komut verin o istediğiniz şekilde hatta istediğinizden daha iyi şekilde temizleyecektir evinizi merak etmeyin.

Roborock S8 Pro Ultra İstasyonlu Robot Süpürge, sorunlu bölgelerden uzak durmasını bilecek kadar akıllı bir robot süpürge!

Roborock S8 Pro Ultra İstasyonlu Robot Süpürge, sorunlu bölgelerden uzak durmasını bilecek kadar akıllı bir robot süpürge!

İster aydınlık ister karanlık olsun, Roborock S8 Pro Ultra İstasyonlu Robot Süpürge, zemindeki potansiyel tehlikeleri kolaylıkla tespit eder ve onlardan uzak durur.

Ayrıca yön bulma sistemi ile, evinizi temizlemeden önce en iyi rotayı bulmak üzere tarama yapar ve ayrıntılı haritalar oluşturarak dip köşe her yeri tertemiz yapar.

Güçlü halı temizleme sistemi ile sizi şaşırtacak!

Güçlü halı temizleme sistemi ile sizi şaşırtacak!

Halılarınızı, evcil dostunuzun tüylerinden tutun ekmek kırıntılarına kadar her türlü kirden arındırır.

Ve tüm bunları kişiselleştirilebilir uygulaması üzerinden sadece bir tık ile ayarlayabilirsiniz.

Süpürgenin girmesini istemediğiniz alanlar için görünmez duvarlar oluşturabilirsiniz.

Süpürgenin girmesini istemediğiniz alanlar için görünmez duvarlar oluşturabilirsiniz.

Ayrıca bu süpürge o kadar akıllı ki, siz duvar oluşturmasanız bile sıkışacağını bildiği bölgeleri algılar ve oralar için duvar örmenizi size önerir.

Hızlı haritalama, hızlı temizlik, üstün zeka... Ne ararsanız bu süpürgede var!

Hızlı haritalama, hızlı temizlik, üstün zeka... Ne ararsanız bu süpürgede var!

Sadece o kadar da değil, ayrıca hızlı şarj etme özelliği de var.

Süpürgenin iki katlı fırçası ve paspaslama sistemi ile eviniz hızlı ve zahmetsizce her zamankinden daha temiz olacak. Hayal değil gerçek!

Yeni ikili kauçuk fırçaları süpürme işlemini bir üst seviyeye taşıyor. Saçların daha az dolanmasını sağlarken, parkeden fayansa halıdan kilimi her yeri kolaylıkla temizler.

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Hiç bakım gerektirmez! Hepsi bir arada istasyonu sayesinde, robot temizliği bitirdikten sonra ürünü temizlemeniz gerekmez.

Hiç bakım gerektirmez! Hepsi bir arada istasyonu sayesinde, robot temizliği bitirdikten sonra ürünü temizlemeniz gerekmez.

Temizlik sırasında ve sonrasında robot paspası otomatik olarak yıkanır. Böylece her kullanımdan sonra paspası yıkamanıza gerek kalmaz.

Yıkanan paspası kuruttuğu için kötü koku ve küf oluşumunu da engeller.

Her temizlikten sonra kiri otomatik olarak boşaltır. Bu da toz torbasın değiştirmeden tam 7 haftaya kadar kullanım sağlar.

Çok katlı haritalama özelliği sayesinde dört kata kadar olan evler için mükemmel bir şekilde haritalama yapar.

Çok katlı haritalama özelliği sayesinde dört kata kadar olan evler için mükemmel bir şekilde haritalama yapar.

Üstelik bunun için tek yapmanız gereken robot süpürgenizi yere koymak. Ek istasyon veya uygulama tanımlamanıza gerek yok.

Üstün zekalı robot süpürgeniz sizi hiç yormadan her işi en iyi şekilde yapacaktır.

Bir robot süpürgeden ne beklerseniz fazlası Roborock S8 Pro Ultra'da var! Şimdi gelin biraz da kullanıcı yorumlarına göz atalım...

Bir robot süpürgeden ne beklerseniz fazlası Roborock S8 Pro Ultra'da var! Şimdi gelin biraz da kullanıcı yorumlarına göz atalım...

Neticede kullananların yorumları bir ürün satın alırken en önemli kriterlerden biri.

'Çok memnunum. İlk kez çalıştırdığımda girmemesi gereken yerleri engelledim. Kendisi tüm evin haritasını çıkardı. Silme özelliği çok güzel. Halının üstüne gelince paspasını kaldırıyor. Temiz su haznesini sürekli dolu tutuyorum. Pis su haznesi 5-6 temizlikte ancak dolmuştu. Yeni boşalttım. Paspas özelliğini derinlemesine olarak artırabilirsiniz. Şarjı iyi gidiyor. Sağa sola çarpmıyor. Çok iyi ayarlamışlar.'

'Halı kenarı ve köşe temizliği harika özellikle bu alanları önce yapıyor sonra halıya geçiyor. Zemin tanıma özelliğiyle robot süpürgelerin çoğunda olan eksiklik giderilmiş böylece. Bana göre gerçekten bir robot çünkü kirlenmiş paspasını dolmuş haznesini kendisi boşaltıyor ve paspasını gayet başarılı bir şekilde temizliyor. Zeminler ışıldadı.'

'20 gündür kullanıyoruz, o geldikten sonra evde paspas ve süpürge kullanılamaz oldu, haritalama vs zaten sorunsuz, su haznesini doldurun, kirli suyu boşaltın ve gerisini ona bırakın.'

Ben fazlasıyla ikna oldum, ya siz?

Roborock S8 Pro Ultra'yı Hepsiburada'dan güvenle alabilirsiniz.

Çok güzelmiş ama ben daha uygun fiyatlı bir robot süpürge arıyorum diyorsanız, en çok satılan uygun fiyatlı robot süpürgeleri de burada bulabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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