Bu Hafta En Çok Ne Alınmış? İşte Mutfak Kategorisinin Çok Satanları
Bu Hafta En Çok Ne Alınmış? İşte Mutfak Kategorisinin Çok Satanları
Mutfakta işlerinizi kolaylaştırıp hızlandıracak ürünler hangileri merak ediyor musunuz? Bu hafta mutfak kategorisinde en çok satın alınan ürünler arasında bu pratik ve kullanışlı ürünlerden çokça var. Hem herkes alıyorsa vardır bir sebebi öyle değil mi? Haydi o zaman bakalım neymiş bu ürünler?
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Bu içerik 13.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi
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Philips HD9243/90 Airfryer Fritöz
Karaca BakeXL Ekmek Yapma Makinesi
Versuni Hr1832/00 Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı
Brita Maxtra Pro All-In-1 6'lı Yedek Su Arıtma Filtresi
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Bluefox Dijital Mutfak Terazisi
Victorinox 7.6075.1 Soyacak
Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 lt
Cook Premium Filtre Kahve Kağıdı
Deconox Döküm Limon Sıkacağı
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Zwilling Sorrento Çift Duvarlı Kahve Bardağı
Philips HD7461/20 Kahve Makinesi
Philips Daily Collection HR3705/10 300 W Mikser
Philips HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi
Philips Türk Kahvesi Makinesi
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