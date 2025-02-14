Bu Hafta En Çok Ne Alınmış? İşte Mutfak Kategorisinin Çok Satanları

Tek bir filtre ile 150 litreye kadar yani yaklaşık 8 damacana su filtreleyin. Hem lezzetli ve taze suyun keyfini çıkarın hem de yılda 5.000 TL tasarruf edin!

Brita Maxtra Pro All-In-1 6'lı Yedek Su Arıtma Filtresi

'Çay kahve yemekte kullanacağımız suları filtre ediyoruz çok iyi ürün kaliteli.'

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