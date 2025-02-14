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Bu Hafta En Çok Ne Alınmış? İşte Mutfak Kategorisinin Çok Satanları

etiket Bu Hafta En Çok Ne Alınmış? İşte Mutfak Kategorisinin Çok Satanları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 12:35

Mutfakta işlerinizi kolaylaştırıp hızlandıracak ürünler hangileri merak ediyor musunuz? Bu hafta mutfak kategorisinde en çok satın alınan ürünler arasında bu pratik ve kullanışlı ürünlerden çokça var. Hem herkes alıyorsa vardır bir sebebi öyle değil mi? Haydi o zaman bakalım neymiş bu ürünler?

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Bu içerik 13.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Sıcak espressolardan serinletici buzlu kahvelere kadar 20 farklı kahveyi evinizin konforunda yudumlamak için ihtiyacınız olan makine.

Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips HD9243/90 Airfryer Fritöz

Philips HD9243/90 Airfryer Fritöz

Benzersiz deniz yıldızı tasarımı sayesinde sıcak havayı döndürerek çok az veya hiç yağ kullanmadan dışı çıtır, içi yumuşacık leziz yemekler hazırlamanızı sağlayan 4.1 litre kapasiteli sıcak hava fritözü, haftanın en çok satanlarından.

Philips HD9243/90 Airfryer Fritöz

Mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Karaca BakeXL Ekmek Yapma Makinesi

Karaca BakeXL Ekmek Yapma Makinesi

Karaca BakeXL Ekmek Yapma Makinesi

'Daha önce başka markaları da kullandım ama bu makine açık ara en iyisi. Ekmeğin güzel kabarması için çok iyi yoğurulması gerekiyor, bu makine çok iyi yoğuruyor. Tavsiye ederim.'

Mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Versuni Hr1832/00 Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı

Versuni Hr1832/00 Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı

Bu meyve sıkacağı ile, posa kabını boşaltmaya gerek duymadan tek seferde 1.5 litreye kadar meyve suyu yapabilirsiniz.

Versuni Hr1832/00 Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı

Mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Brita Maxtra Pro All-In-1 6'lı Yedek Su Arıtma Filtresi

Brita Maxtra Pro All-In-1 6'lı Yedek Su Arıtma Filtresi

Tek bir filtre ile 150 litreye kadar yani yaklaşık 8 damacana su filtreleyin. Hem lezzetli ve taze suyun keyfini çıkarın hem de yılda 5.000 TL tasarruf edin!

Brita Maxtra Pro All-In-1 6'lı Yedek Su Arıtma Filtresi

'Çay kahve yemekte kullanacağımız suları filtre ediyoruz çok iyi ürün kaliteli.'

Mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Malzemeleri ve sıvıları hassas bir şekilde tartarak, 5 kg'a kadar ölçüm yapabilme kapasitesine sahip olan ürün, paslanmaz çelik malzeme ile hijyenik ve kolay temizlenme avantajı sunuyor.

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Victorinox 7.6075.1 Soyacak

Victorinox 7.6075.1 Soyacak

'Bir arkadaşımın evinde kullanıp aldım. Aşırı kaliteli ve kullanımı çok rahat. Alt tarafı bir soyacak diyebilirsiniz ama öyle değil işte. Bunu aldıktan sonra diğer soyacakları bir daha kullanmayacaksınız.'

Victorinox 7.6075.1 Soyacak

Mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 lt

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 lt

Sızdırmaz özellikli Stanley termosun yalıtımlı kapağı bardak olarak da kullanılabilir.

Uzun süre ısı koruma süreleri ile sizi asla yarı yolda bırakmaz.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 lt

Mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Cook Premium Filtre Kahve Kağıdı

Cook Premium Filtre Kahve Kağıdı

1x4 ebadındaki filtre kağıtlarının, elektrikli makinelerde genellikle maksimum 6-8 fincan su haznesi kapasiteli makineler için kullanılması öneriliyor.

Paketin içinden 80 adet filtre kağıdı çıkıyor.

Atık kağıt içermez ve saf, beyaz, tatsız lif hamurundan berrak kaynak suyu kullanılarak üretilir

Cook Premium Filtre Kahve Kağıdı

Mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Deconox Döküm Limon Sıkacağı

Deconox Döküm Limon Sıkacağı

Taze limon veya narenciye suyu çıkarmak için güçlü ve dayanıklı bir çözüm arıyorsanız, bu ürün tam size göre!

Deconox Döküm Limon Sıkacağı

'Pratik ve kullanışlı. Limon sıkmak için kullanıyorum fakat portakal da sıkabilirsiniz.'

Mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Zwilling Sorrento Çift Duvarlı Kahve Bardağı

Zwilling Sorrento Çift Duvarlı Kahve Bardağı

Çift duvarlı tasarımı sayesinde kahveleriniz daha uzun süre sıcak kalır.

Zwilling Sorrento Çift Duvarlı Kahve Bardağı

'Ürün gerçekten görevini yapıyor ister çay ister kahve bardağı olarak kullanan kesinlikle çayı veya kahveyi sıcacık tutuyor elinizi de kesinlikle yakmıyor.'

Mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips HD7461/20 Kahve Makinesi

Philips HD7461/20 Kahve Makinesi

Enerji tasarrufu ve güvenlik için 30 dakikadan sonra otomatik kapanma özelliğine sahip olan kahve makinesi, filtre kağıdı ile kullanılıyor.

Philips HD7461/20 Kahve Makinesi

'Ne damlatması var ne ısı sorunu var kahveyi çok iyi yapıyor. Çok da hızlı yapıyor sıcacık kahvenizi içiyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ederim.'

Mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips Daily Collection HR3705/10 300 W Mikser

Philips Daily Collection HR3705/10 300 W Mikser

5 hız ayarı ve Turbo hız ayarı ile tüm mutfak işlerinizi kolayca halledebileceğiniz kaliteli bir mikser.

Philips Daily Collection HR3705/10 300 W Mikser

Mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi

Philips HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi

Otomatik kapanma özelliği bulunan ekmek kızartma makinesinin 8 kızartma ayarı ve 2 ekmek yuvası bulunuyor.

Philips HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi

'Kesinlikle kullanışlı ve şık bir makine. Üzerine çıkarılabilen telde, kurabiye gibi minik şeyleri de pratik bir şekilde ısıtabiliyorum.'

Mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips Türk Kahvesi Makinesi

Philips Türk Kahvesi Makinesi

Közde kahve seçeneği ile daha yoğun bir aroma sunan Philips Türk Kahvesi Makinesi ile Türk kahvesinin otantik tadını deneyimleyebilirsiniz.Ayrıca, aşırı ısınma ve taşma önleyici sensörleri sayesinde her seferinde ideal kahveyi yapmanız oldukça kolay olacak.

Philips Türk Kahvesi Makinesi

Mutfak kategorisinde en çok satan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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