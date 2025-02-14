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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 09:31

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 12.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Geç Kalma Genç Kal: Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Sırrı

Geç Kalma Genç Kal: Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Sırrı

Yaşlanma, sadece kronolojik bir süreç değil, biyolojik olarak kontrol edilebilir bir yolculuktur. Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırları, vücudumuzun derinliklerinde saklıdır.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bu kitapta Longevity'nin bilimsel temellerini keşfe çıkarak, her bireyin kendi yaşam kalitesini nasıl yükseltebileceğini gösteriyor.

Geç Kalma Genç Kal: Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Sırrı

'50 yaş sonrası güzel tavsiyeleri var.'

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Şakır Paşa Ailesi - Şirin Devrim

Şakır Paşa Ailesi - Şirin Devrim

Türkiye tarihinin belki de en ilginç ailelerinden biri olan Şakir Paşa ailesinin hikayesini bizzat içlerinden biri, Şirin Devrim anlatıyor bu kitapta.

Büyükada'daki köşkte geçen çocukluğu, Osmanlı'nın yıkıldığı, Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı ve Cumhuriyet'in kurulduğu günleri kapsıyor. Şirin Devrim 'şahane çılgınlar' diye hatırladığı aile bireylerinin hikayelerini yakın tanıklardan biri olarak anlatıyor bize. Annesi Fahrünissa Zeyd, dayısı Cevat Şakir, kardeşi Melih Devrim. 

Şu anda televizyonda dizisi de çok tutulan Şakir Paşa Ailesi, bu haftanın çok satanlarından.

Şakır Paşa Ailesi - Şirin Devrim

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Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley

Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley

Yazar Aldous Huxley'in ilk ütopik romanı olan Cesur Yeni Dünya kitabı, insanlığa yapılan ağır bir eleştiri niteliği taşımaktadır. 

İnsani duyguların yok edildiği ve her şeyin kontrol altında tutulduğu bir dünyada geçen Cesur Yeni Dünya kitabı, bilim kurgu türünde yazılmış en iyi eserlerden biri.

Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley

'Distopyada sürükleyici bir hikaye.'

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Momo - Michael Ende

Momo - Michael Ende

Momo, hem çocuklar hem de yetişkinler için bir masal niteliğinde bir kitap.

Momo - Michael Ende

'Çocuk kitabı desem değil, yetişkin kitabı desem değil. Aslında kaçamayacağımız kadar büyük bir ayna tutuyor hayatlarımıza. Günlük hayatın koşturması arasında boğuştuğumuz 'modern' yaşamımızla yüzleşmek isteyen herkese tavsiye ederim.'

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Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

Reşat Nuri Güntekin'in bir asır önce kaleme aldığı fakat bugün dahi değerinden hiçbir şey kaybetmemiş olan eseri, üslubundaki yalınlık ile kuvvetin yanı sıra toplumu ve Anadolu insanını tasvir etmekteki maharetiyle kuşaktan kuşağa aktarılan bir edebi lezzet sunuyor. Feride'nin şahsında sevginin türlü zorlukları aşabilecek bir güç barındırdığına şahitlik ederken, Anadolu'daki geri kalmışlığa, bürokratik yapının kusurlarına ve taşradaki kapalı yaşam tarzına da canlı bir bakış atmak mümkün oluyor. 

Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

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Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

'Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var,' dedi. 'Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün.

Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?'

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Pişmanlıklar ve seçimler.. Her pişmanlık iyi sonuçlanmadığı gibi kötü de sonuçlanmaz. Hayatımız; pişmanlıklarımız ve pişman olmadıklarımızın bütünüdür. Akış içinde her anı olması gerektiği gibi kabullenmektir. Basit fakat anlam dolu bir kitap.'

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Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

'Kalk Bi Dopamin Demle', yazar Dr. Serkan Karaismailoğlu ve Dr. M. Ali Karaismailoğlu'nun anlatımlarıyla sesleniyor okura; İnsan beyni önüne çıkan her türlü durumu harika analiz edebilecek bir prefrontal kortekse sahip olsa da hayatının büyük bir bölümünü duygularıyla yaşar. Duyguların bu denli güçlü olmasındaki en önemli etken ödül ve ceza sistemiyle çok yakın bir ilişki içinde olmasından kaynaklanır. İşte bu nedenle hayatı anlamak için beynimizdeki ödül devrelerinin çalışma mantığını ve dopaminin felsefesini anlamak lazım. 

Kalk Bi Dopamin Demle: Vakti Olmayanlar İçin Sinirbilim

'Kişisel gelişim ve bilim kategorisinin hoş bir karışımı. Burada gerçekten vakti olmayanlar için sinir bilim mottosuna uygun; hafif insanı yormadan, ana fikri dolandırmadan küçük ama dolu bir kitap yazılmış. Kolay okunuyor, güzel tespitler var. Sadece bilim kategorisi için okuyanlara biraz hafif kalabilir ama kitabın mottosu da vakti olmayanlar için sinirbilim, burada yazarı hoş görmek lazım.'

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Vejetaryen - Han Kang

Vejetaryen - Han Kang

Han Kang bu kitabında bizleri cinselliği, şiddeti, ilişkilerimizi ve saplantılarımızı sorgulayacağımız rahatsız edici bir yolculuğa çıkarıyor.

Sürükleyici, sıkılmadan okuyabileceğiniz bir eser.

Vejetaryen - Han Kang

'Metin çok iyi yazılmış. Hem edebi açıdan tatmin edici hem de konu olarak çok içine çekiyor. Gayet akıcı bir dili var. Filmi de varmış kitabın henüz izlemedim ama nasıl uyarlandığını çok merak ettim. Yazarın diğer kitaplarını da aldım. Herkese tavsiye ederim.'

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Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

Bu kitabı satın alıp almamaya ilişkin birkaç saniye içerisinde vereceğiniz karar, hayatınızda bir dönüm noktası olacak. Bu kitap bugüne kadar sizlerden saklanan tüm gerçekleri yüzünüze çarpacak. Bugüne kadar nasıl da gözlerinizin içine baka baka yalanlar söylendiğini göreceksiniz. Bugüne kadar ömrünüzü nasıl da bir aldatmaca içinde yaşadığınızı anlayacaksınız. 

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

'__Kitap gerçekten çok güzel. Başarılı olmak için önce başarısız olmanız gerektiği, başarılı olanların başarıya ulaşmadan önce binlerce kez başarısız olduğu gerçeğini vurguluyor. Bir işe girişirken başarısız da olabileceğinizi bunda korkmamanız gerektiğini söylüyor. Şiddetle tavsiye ederim.'

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Neksus: Taş Devri’nden Yapay Zekaya Bilgi Ağlarının Kısa Tarihi

Neksus: Taş Devri’nden Yapay Zekaya Bilgi Ağlarının Kısa Tarihi

Neksus insanlık tarihine derinlemesine bir bakış atarak, bilgi akışının bizi bugünlere nasıl getirdiğini tartışıyor. Bizi Taş Devri'nden Kitabı Mukaddes'in kanonlaştırılmasına, matbaanın icadına, kitle iletişim araçlarının gelişimine ve son dönemlerde popülizmin yeniden doğuşuna tanıklık ettiren Harari, bilgiyle gerçek, bürokrasiyle mitoloji, bilgelikle otorite arasındaki karmaşık ilişkiyi sorgulamaya teşvik ediyor. Roma İmparatorluğu, Katolik Kilisesi ve Sovyetler Birliği gibi sistemlerin iyi ya da kötü, hedeflerine ulaşmak için bilgiyi nasıl kullandığını örneklerle inceliyor. Ve insan dışı zekanın varlığımızı tehdit ettiği bu dönemde, her şey için çok geç olmadan neler yapabileceğimizi tartışıyor.

Neksus: Taş Devri’nden Yapay Zekaya Bilgi Ağlarının Kısa Tarihi

'Kitap günümüzü ve insanlığın geldiği noktayı iyi anlamamıza yardımcı olmaya çalışıyor. Başarılı.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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