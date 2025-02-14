Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Yaşlanma, sadece kronolojik bir süreç değil, biyolojik olarak kontrol edilebilir bir yolculuktur. Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırları, vücudumuzun derinliklerinde saklıdır.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bu kitapta Longevity'nin bilimsel temellerini keşfe çıkarak, her bireyin kendi yaşam kalitesini nasıl yükseltebileceğini gösteriyor.

Geç Kalma Genç Kal: Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Sırrı

'50 yaş sonrası güzel tavsiyeleri var.'

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