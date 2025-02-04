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Geçtiğimiz Ay Bunlar Okundu! Ocak Ayının En Çok Satan Kitapları

etiket Geçtiğimiz Ay Bunlar Okundu! Ocak Ayının En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
04.02.2025 - 13:32

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Ocak ayının en çok satılan ve en çok okunan kitapları fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Aralarından favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

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Bu içerik 04.02.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

'Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var,' dedi. 'Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün.

Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?'

Fiyatı 148 TL.

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Pişmanlıklar ve seçimler.. Her pişmanlık iyi sonuçlanmadığı gibi kötü de sonuçlanmaz. Hayatımız; pişmanlıklarımız ve pişman olmadıklarımızın bütünüdür. Akış içinde her anı olması gerektiği gibi kabullenmektir. Basit fakat anlam dolu bir kitap.'

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Dördüncü Kanat - Rebecca Yarros

Dördüncü Kanat - Rebecca Yarros

New YorkTimes çoksatan yazarı Rebecca Yarros'un kaleminden ejderha binicilerine özel savaş akademisinin seçkin ve acımasız dünyasına hoş geldiniz!

Fiyatı 248 TL.

Dördüncü Kanat - Rebecca Yarros

'Genellikle bu tür kitaplar okuduğum için herkesin abarttığını ve o kadar da beğeneceğimi düşünmüyordum. Okumaya başlayınca iki gün içinde bitti ve hiçbir şey yapmadan sadece bu kitabı lıkır lıkır içmek istedim. İyi bir kurgu, akıcı bir dil. Amazon zaten efsane hızlı ve kitap hasarsızdı. Teşekkürler Amazon.'

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Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Günlük olarak kaleme alınmış bir özdeyişler ve düşünceler derlemesi denebilecek Kendime Düşünceler eserinde kendinden önceki caesarları ve filozofları eleştirmekle kalmayıp, kendi kendini de sorguya çekerek bir vicdan muhasebesi de yapar. Sonraki kuşaklara, kilise düşünürlerine, Rönesans'a da temel olan Kendime Düşünceler, Stoa felsefesinin anlaşılması açısından günümüzde de çok değerli bir kaynaktır.

Fiyatı sadece 34 TL.

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

'İşin içinde Hasan Ali Yücel varsa değerlidir. Binlerce yıl öncesinden günümüze değişen bir şey yok gibi. Teşekkürler İş Bankası.'

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Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

Bir yayınevinin sosyal medya yöneticiliğini başarıyla üstlenen Baek Sehee’nin hayatında her şey yolunda gitmektedir; ta ki depresyon nedeniyle psikiyatristle görüşmeye başlayana dek.

Baek devamlı bir üzüntü, kaygı ve kendinden şüphe duyma hâli içindeyken, çevresine karşı da son derece yargılayıcıdır. İşyerinde ve sosyal çevresinde duygularını gizlemekte ustadır; yaşam tarzının gerektirdiği sakinliği göstermek ise onun için çocuk oyuncağıdır. Ancak tüm bu çaba onu yorucu, bunaltıcı bir boşluğa sürükler ve derin ilişkiler kurmasını engeller. Bunun normal olamayacağını düşünür, hayat buysa eğer, bu normal olamaz. Ama madem bu kadar umutsuz, o zaman en sevdiği yemeği; şöyle acılı, bol baharatlı bir tabak tteokbokki’yi nasıl sürekli isteyebilir?

Fiyatı 63 TL.

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

'Çok fazla cümlenin altını çizdim, çok fazla şey öğrendim. Aydınlanma yaşadım desem yeridir. tavsiye ederim.'

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Martin Eden - Jack London

Martin Eden - Jack London

Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası'dır. Ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı.

Fiyatı 82 TL.

Martin Eden - Jack London

'Şimdiye kadar neden okumadım ki diyeceğiniz türden bir kitap. Martin Eden'in içsel yolculuğuna şahit olmak çok heyecan vericiydi, unutulmaz bir roman karakteri olarak hafızama ve yüreğime kazındı kendisi.'

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Borsada İki Milyon Doları Nasıl Kazandım?

Borsada İki Milyon Doları Nasıl Kazandım?

Dünyaca ünlü dansçı Nicolas Darvas, dans ettiği bir gece kulübü para yerine hisse senedi vermeyi önerince kendisini borsa piyasasının içinde bulur. Nihayetinde, dans etmedeki sezgi ve gözlem yeteneğini borsaya taşıyarak milyonlarca dolar kazanır. 

Peki, tüm zamanların en çok konuşulan yatırımcılarından biri olan Darvas, kısa süre içerisinde bu kadar kazancı nasıl elde etti?

Fiyatı 159 TL.

Borsada İki Milyon Doları Nasıl Kazandım?

'Bir kitaptan yüzde yirmilik verim almışsam o kitap çok iyi derim ama bu kitap tamamen gerçek borsa deneyimi üzerine yazılmış içinde asla kurgu olmayan bunu okuyucuya çok iyi hissettiren bir kitap. Yüzde yüz verim alınan mükemmel bir eser ortaya çıkmış. Çeviri harika. Borsada yatırım yapmak isteyen ya da yapan herkesin okuması gereken ilk kitap bu olmalı.'

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Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu

Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu

Bilinen en eski çocuk romanlarından olan Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu, yaşanmış bir hikâyeyi anlatıyor. 

Yazar, Sadako Sasaki’nin günlüğünden yola çıkarak, Hiroşima’ya atılan atom bombasının ardından bu ülkede yaşananları ve dünya kamuoyundaki yankılarını trajik bir üslupla kaleme alıyor. 

Fiyatı 77 TL.

Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu

'Oğluma okul için aldım çok beğendi tavsiye ederim👍'

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Yaşamak - Yu Hua

Yaşamak - Yu Hua

Yayımlandığında ülkesinde yasaklanmasına rağmen, bir hayat öyküsü okumamış da sanki bir hayat yaşamış olduklarını söyleyen okurlarının her geçen gün artmasıyla bir 'modern klasik'e dönüşen bir eser.

Fiyatı 125 TL.

Yaşamak - Yu Hua

'Geçmişinizi ve geleceğinizi oluşturan halkalardan birinin de sizin olduğunuzu açıklayan bir kitap. Okunmalı kesinlikle.'

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Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı

Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı

Başkomser Nevzat bu kez geçmişin hayaletleriyle mücadele ediyor. Ailesini katledenlerin peşinde maceradan maceraya koşarken, Nevzat ve ekibinin yaşadıkları olaylar bir 21. yüzyıl Türkiyesi portresi çiziyor.

Fiyatı 201 TL.

Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı

'Tekrardan Komiser Nevzat romanı okumak çok iyi geldi. Ahmet Ümit ve tarzını seviyorsanız mutlaka siz de seversiniz. Çok fazla riske girmeden ana karakterleri ile günümüz sorunlarına el atan yazarımızı canı gönülden kutluyorum. Okuyun.'

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Kargo - A.M. Ollikainen

Kargo - A.M. Ollikainen

Bu romanda, saf edebi yetenek, polisiye ve hayatla birleşiyor.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, bir kargo konteynerinin içinde bulunan cesetle başlayan sarsıcı İskandinav polisiyesi Kargo, gerilim dolu kurgusu ve derinlemesine işlenmiş karakterleriyle yepyeni bir polisiyeyi müjdeliyor.

Zekası ve empatisiyle Paula Pihlaja, yalnızca bir cinayeti değil, sistemin karanlığını da aydınlatmak için başrolde.

Fiyatı 319 TL.

Kargo - A.M. Ollikainen

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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