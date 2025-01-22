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Belki de Başucu Kitabın Haline Gelecek Güçlü Kadınları Konu Alan Kitaplar

etiket Belki de Başucu Kitabın Haline Gelecek Güçlü Kadınları Konu Alan Kitaplar

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 10:12

Her kadının hayatı boyunca en az bir kere okuması gereken o kitaplar... Kadın mücadelelerini anlatan, güçlü kadınların öyküleri... İlginizi çekti mi? O zaman hemen buraya. Elinizden bir an bile bırakmadan tek solukta okuyacağınız güçlü kadın temalı kitapları yorumları ile birlikte sizin için listeledik. 

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Bu içerik 21.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes

Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes

İnsanlık tarihi boyunca bastırılmış ve örselenmiş kadınların durumunu sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ele alan çok sayıda inceleme yapıldı. Her inceleme, kadınları ''tanımlama ve çözme'' açısından çok farklı yöntemler önerdi. Bu önermelerin ne ölçüde kadınların doğasını ilişkin isabetli ve farklı alternatifler olduğu ise tartışmalı. 

Clarissa P. Estes, Kurtlarla Koşan Kadınlar'da gerçekten farklı bir önermede bulunuyor, kadınlar için yalın, uygulanabilir ve doğal çözümler öneriyor. 

Fiyatı 259 TL.

Kurtlarla Koşan Kadınlar

'Her kadının başucu kitabı olması gereken bir kitap. Dili biraz farklı. Kalınlığından dolayı zor da gelebilir ilk başta fakat büyülü bir iyileştirme özelliği var.'

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Jane Eyre - Charlotte Bronte

Jane Eyre - Charlotte Bronte

19. yüzyıl İngiltere'sinde, her türlü tutuculuğun kol gezdiği Victoria döneminde geçen Jane Eyre, birçoklarınca kadın hak ve özgürlüklerine sahip çıkan ilk romanlardan biri kabul edilir. Yazarı Charlotte Bronte'nin yaşamından izler de taşıyan roman, zorlu bir yaşam süren yapayalnız bir genç kızın güçlü bir kadına dönüşmesinin öyküsüdür.

Fiyatı 146 TL.

Jane Eyre - Charlotte Bronte

'Çocukken Nihal Yeğinobalı çevirisini okumuştum. O da çok iyiydi. Yıllar sonra yeniden bu çeviri ile alıp okudum. Her satırı aklımda kalmış. Bu da muhteşem bir çeviri ve kitabın ruhunu çok güzel yansıtmış.'

Benzer türde daha fazla kitap için buraya tıklayabilirsiniz.

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Ben, Kirke - Madeline Miller

Ben, Kirke - Madeline Miller

'Bu dikkat çekici öykü sizi, Kirke'nin yaptığı bir büyü gibi etkisi altına alacak.'

Fiyatı 175 TL.

Ben, Kirke - Madeline Miller

'Bir mitoloji hikayesi okuyacağım diye aldım, feminist alt metinleri olan şahane bir eserle karşılaştım.'

'O kadar güzel anlatımı var ki hiç bitmesin istedim ama aynı gün bitirdim. Keşke biraz daha uzun olsaydı dedim içimden. Yazarın diğer kitaplarını da okudum ama hiçbiri kirke kadar beni mutlu etmedi.'

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Anna Karenina - Lev Nikolayeviç Tolstoy

Anna Karenina - Lev Nikolayeviç Tolstoy

Yazar, en ünlü eserlerinden biri olan Anna Karenina'da evlilik, aşk ve ölüm konularını derin bir gözlem gücüyle ele almış, muhteşem edebi dehasıyla işlemiştir. 

Fiyatı 174 TL.

Anna Karenina - Lev Nikolayeviç Tolstoy

'Tolstoy dedemin, kitabı bitirdikten sonra yerlere yatıp ağladığı bir kitap. Kalın olması korkutmasın gayet akıcı bir dili var.'

Benzer türde daha fazla kitap için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kırmızı Pazartesi - Gabriel Garcia Marquez

Kırmızı Pazartesi - Gabriel Garcia Marquez

Kolombiyalı büyük yazar Gabriel Garcia Marquez'in 1981'de yayımlanan yedinci romanı Kırmızı Pazartesi, işleneceğini herkesin bildiği, engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir namus cinayetinin öyküsü. Hem Kolombiya'da, hem de yayımlandığı dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkede sarsıcı etkileri olmuş bir roman. 

Fiyatı 90 TL.

Kırmızı Pazartesi - Gabriel Garcia Marquez

'Marquez'in en sevdiğim kitabı. Muhteşem bir eser.'

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Küçük Kadınlar - Louisa May Alcott

Küçük Kadınlar - Louisa May Alcott

Erkek çocuğu gibi davranan yazar adayı Jo, güzel kıyafetlerin ve zenginliğin özlemini duyan Meg, narin ve kırılgan Beth, şımarık ve romantik Amy'den oluşan March kardeşler, Amerikan İç Savaşı sırasında New England'da ayakta kalmaya çalışırlar. Babaları savaştayken yoksullukla mücadele eden kızlar, kişilik olarak birbirlerinden farklı olsalar da ortak amaçları dini öğütlerin yol göstericiliğinde iyi birer insan olmaktır. 

Roman, kadınların dönemin katı toplumsal cinsiyet normlarının kendilerine dayattığı geleneksel rolleri benimsemek yerine hayata dair seçimlerini bizzat yapabileceklerini göstermiştir.

Fiyatı 60 TL.

Küçük Kadınlar - Louisa May Alcott

'Bu kitabın bende uyandırdığı hissi anlatacak olsam sanırım yoğun bir günün ardından içilen bir fincan kahve gibi rahatlatıcı derdim. Küçük Kadınlar'ın bir gününe dahil olmak insanı günlük problemlerinden uzaklaştırıp sakinleşmesini sağlıyor adeta. Umut veren, hayatta değer verdiklerinizi sorgulatan bir kitap. Bayan March'ın da dediği gibi: ' Rahat ol sevgili ruh, bulutların ardında daima ışık vardır. '

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Madam Bovary - Gustave Flaubert

Madam Bovary - Gustave Flaubert

19. yüzyıl taşra burjuvazisinin yaşamını gerçekçi bir bakış açısıyla sergileyen, ilk yayımlandığında ahlakdışılık suçlamasıyla dava konusu olan Madam Bovary, hem edebiyatta yeni bir çağ açmış hem de eskidikçe yenileşen, yaşlandıkça gençleşen pek az romandan biri olarak günümüze ulaşmıştır.

Fiyatı 136 TL.

Madam Bovary - Gustave Flaubert

'Bir dönem değiştiren kült romanlardan biri. Kadın erkek ilişkisini ve eşitliğini alt üst eden bir kitap. bu kitap için söyleyeceğim en güzel şey şu olurdu; 'Hiçbir şey, yanlış bir insanla geçirilen ömrün verdiği ızdırabı veremez.'

Benzer türde daha fazla kitap için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kendine Ait Bir Oda - Virginia Woolf

Kendine Ait Bir Oda - Virginia Woolf

'Kadın gerçeği söylemeye başlarsa, aynadaki adam küçülür; hayata uygunluğu azalır. Kahvaltıda, akşam yemeğinde kendini olduğundan en az iki misli büyük görmezse, hüküm vermeyi, yerlileri uygarlaştırmayı, kanun yapmayı, kitap yazmayı, şölenlerde şık kıyafetler içinde nutuk çekmeyi nasıl sürdürebilir?”

Fiyatı 66 TL.

Kendine Ait Bir Oda - Virginia Woolf

'Zamanında neden Shakespeare değerinde kadın bir kurgu yazarı çıkmadı sorusuna Woolf inanılmaz derecede etkileyici cevaplar veriyor. 17. 18. ve 19.yydaki kadınların yazı yazmak için verdiği çabayı okurken duygulanmamak elde değil çünkü kadınların kaçıncı yüzyıldan beri eşitsizliğe maruz kaldığını görmek üzücü maalesef. Yavaş akan bir kitap ama bitirdiğinizde başka biri oluyorsunuz buna emin olabilirsiniz.'

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Kadınlar Ülkesi - Charlotte Perkins Gilman

Kadınlar Ülkesi - Charlotte Perkins Gilman

Charlotte Perkins Gilman yaşadığı dönemin önde gelen hümanistlerinden ve kadın hakları savunucularından biri olmasının yanında feminist edebiyatın en önemli erken dönem temsilcilerinden. Yazıldıktan yaklaşık 65 sene sonra kitap formatında yayımlanabilen Kadınlar Ülkesi ise feminist ütopyanın ilk örneklerinden.

Fiyatı 112 TL.

Kadınlar Ülkesi - Charlotte Perkins Gilman

'Kadınların gücünü ve sadece kadınların olduğu ütopik bir ülke düşünün. Güzel bir kitaptı.'

Benzer türde daha fazla kitap için buraya tıklayabilirsiniz.

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Bin Muhteşem Güneş - Khaled Hosseini

Bin Muhteşem Güneş - Khaled Hosseini

Bin Muhteşem Güneş, ilk romanı Uçurtma Avcısı'yla tüm dünyada inanılmaz bir başarı yakalayan Hosseini'nin ikinci romanı. Yazar bu romanında da yine doğduğu toprakları anlatıyor. Bu kez iki kadının kesişen yaşamları ve dostlukları üzerinden.

Fiyatı 122 TL.

Bin Muhteşem Güneş - Khaled Hosseini

'Yazar güzel ve etkileyici bir dille yazmış. Ben çok beğendim. Hikayedeki karakterler çok tanıdık! Genç yaşta evlilik, kadınların kaderi, erkek zorbalığı, şiddet...'

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Selen Simsek
Selen Simsek
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