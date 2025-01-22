Belki de Başucu Kitabın Haline Gelecek Güçlü Kadınları Konu Alan Kitaplar
Belki de Başucu Kitabın Haline Gelecek Güçlü Kadınları Konu Alan Kitaplar
Her kadının hayatı boyunca en az bir kere okuması gereken o kitaplar... Kadın mücadelelerini anlatan, güçlü kadınların öyküleri... İlginizi çekti mi? O zaman hemen buraya. Elinizden bir an bile bırakmadan tek solukta okuyacağınız güçlü kadın temalı kitapları yorumları ile birlikte sizin için listeledik.
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Bu içerik 21.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes
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Jane Eyre - Charlotte Bronte
Ben, Kirke - Madeline Miller
Anna Karenina - Lev Nikolayeviç Tolstoy
Kırmızı Pazartesi - Gabriel Garcia Marquez
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Küçük Kadınlar - Louisa May Alcott
Madam Bovary - Gustave Flaubert
Kendine Ait Bir Oda - Virginia Woolf
Kadınlar Ülkesi - Charlotte Perkins Gilman
Bin Muhteşem Güneş - Khaled Hosseini
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