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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
17.01.2025 - 13:46

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 17.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Bu haftanın en çok satan kitabı karşınızda!

Günlük olarak kaleme alınmış bir özdeyişler ve düşünceler derlemesi denebilecek Kendime Düşünceler eserinde kendinden önceki caesarları ve filozofları eleştirmekle kalmayıp, kendi kendini de sorguya çekerek bir vicdan muhasebesi de yapar. Sonraki kuşaklara, kilise düşünürlerine, Rönesans'a da temel olan Kendime Düşünceler, Stoa felsefesinin anlaşılması açısından günümüzde de çok değerli bir kaynaktır.

Fiyatı sadece 34 TL.

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

'İşin içinde Hasan Ali Yücel varsa değerlidir. Binlerce yıl öncesinden günümüze değişen bir şey yok gibi. Teşekkürler İş Bankası.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Doğu ve Batı (Ciltli): Mezopotamya - Yunan Sanatının Kaynağı

Doğu ve Batı (Ciltli): Mezopotamya - Yunan Sanatının Kaynağı

Listemize yeni giren ve kendi kategorisinde en çok satan olmayı başaran bir kitap.

Türkiye'de arkeoloji denince akla gelen ilk isimlerden Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Doğu ve Batı kitabında Antik Yunan'ın sanat ve kültür mirasının kökenlerini ararken, Akdeniz ile Yakın Doğu'nun zengin ve karmaşık ilişkilerini de ele alıyor. Neo-Asur'dan Babil'e, Aramilerden Neo-Hitit'e, Fenike ve Suriye'ye kadar Yunan sanatının nasıl şekillendiğini ve diğer medeniyetlerle olan etkileşimlerini ustalıkla anlatıyor. 

Fiyatı 386 TL.

Doğu ve Batı (Ciltli): Mezopotamya - Yunan Sanatının Kaynağı

'İlber Ortaylı önermişti kitabin içeriği güzel duruyor okuma listesine aldım. Kitap ciltli ve hasarsız geldi.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Bilinçaltının Gücü: Düşüncelerinizi Değiştirirseniz Kaderinizi de Değiştirirsiniz

Bilinçaltının Gücü: Düşüncelerinizi Değiştirirseniz Kaderinizi de Değiştirirsiniz

Listemize bu hafta yeni giriş yapan bir diğer kitap da bu.

  • Neden bir insan üzgünken, diğeri mutludur?

  • Neden bir insan korkak ve endişeliyken, diğeri inanç ve güven doludur?

  • Neden bir insan amansız olduğu söylenen bir hastalıktan kurtulurken, diğeri iyileşemez?

Bu gibi soruların yanıtı, bilinçaltı ve bilinçli zihninizin işleyişinde gizli olabilir mi?

Kesinlikle evet!

Fiyatı 117 TL.

Bilinçaltının Gücü: Düşüncelerinizi Değiştirirseniz Kaderinizi de Değiştirirsiniz

'Kitap bilinçaltı ile ilgili çok yararlı şeylerden bahsediyor her şey kafada bitiyor ve ve bazı durumlar için çok güzel telkinler veriyor.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

Zamanın ve adın olmadığı bir coğrafyada, savaşın, felaketin, yoksulluğun ortasında anneannelerine emanet edilmiş küçük ikizler, bir yandan hayatı anlamaya çalışırken bir yandan da ne pahasına olursa olsun hayata sıkı sıkı tutunmaya çalışırlar. Gün gelir ikizlerin yolu ayrı düşer. Bir daha görüşebilecekler midir? Belki de, sınırları aşmak, sadece mekanları ve kişileri değil, kimlikleri ve hatta geçmişi bile değiştirebilir... 

Agota Kristof'tan savaş, yıkım, göçmenlik, kimlik, insanlık ve yazmak üzerine tüyler ürpertici bir üçleme.

Fiyatı 129 TL.

Büyük Defter - Kanıt - Üçüncü Yalan

'3.kitabın sonunda ters köşe oldum. Baskı sayısını görünce anlamalıydım zaten çok iyi yazılmış güçlü sağlam bir eser. Yapı Kredi 3 kitabı birleştirerek müthiş iş yapmış.10/10!'

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Sabahın Üçü - Gianrico Carofiglio

Sabahın Üçü - Gianrico Carofiglio

İtalya'nın en çok okunan yazarlarından olan Carofiglio, 80'ler Marsilya'sının ana karakterlerden biri olduğu bu hikayede sade bir anlatımla derin anlamların peşine düşerken hayatta en çok kıymet verileceklerin altını zarafetle çiziyor.

Fiyatı 97 TL.

Sabahın Üçü - Gianrico Carofiglio

'Çok beğendim. İletişimin ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Mahkum- Freida McFadden

Mahkum- Freida McFadden

Brooke Sullivan’ın yüksek güvenlikli bir cezaevinin yeni pratisyen hemşiresi olarak harfiyen uyması gereken üç kural vardı: 1. Bütün mahkûmlara saygılı davran. 2. Sakın kişisel bilgilerini verme. 3. Mahkûmlarla ASLA arkadaşlık kurma. Fakat oradaki hiçbir görevli Brooke’un kuralları çoktan çiğnediğini bilmiyordu. Cezaevinin en azılı ve tehlikeli mahkûmlarından Shane Nelson’la olan yakın bağından, Shane’in Brooke’un lise aşkı olduğundan haberleri yoktu. Bir zamanlar okulun yıldız oyun kurucusu olan Shane şimdi işlediği bir dizi korkunç cinayetten ötürü müebbet hapis yatıyordu. Üstelik onu oraya Brooke’un ifadesi yüzünden tıkmışlardı. Fakat Shane biliyordu; ve asla unutmayacaktı.

Fiyatı 179 TL.

Mahkum - Freida McFadden

'Freida'nın diğer kitapları gibi bu kitap da çok akıcı ve güzeldi. Kitap ertesi gün elime temiz bir şekilde ulaştı.'

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Vejetaryen - Han Kang

Vejetaryen - Han Kang

Han Kang bu kitabında bizleri cinselliği, şiddeti, ilişkilerimizi ve saplantılarımızı sorgulayacağımız rahatsız edici bir yolculuğa çıkarıyor.

Sürükleyici, sıkılmadan okuyabileceğiniz bir eser.

Fiyatı 127 TL.

Vejetaryen - Han Kang

'Metin çok iyi yazılmış. Hem edebi açıdan tatmin edici hem de konu olarak çok içine çekiyor. Gayet akıcı bir dili var. Filmi de varmış kitabın henüz izlemedim ama nasıl uyarlandığını çok merak ettim. Yazarın diğer kitaplarını da aldım. Herkese tavsiye ederim.'

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Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

'Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var,' dedi. 'Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün.

Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?'

Fiyatı 142 TL.

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

'Başından sonuna kadar su gibi akan, merak uyandıran ve farklı düşünce kapıları açan bir kitap.'

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Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi: Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları

Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi: Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları

Bazen senin de aklından geçiyor mu hiç; bu insanlar nasıl bu kadar rahatlar, nasıl kafaya takmıyorlar, nasıl üzülmüyorlar diye. Benim aklımdan geçiyor açıkçası. 

Bir psikolog olmama rağmen ben de bazen aynı hatalara düşüyorum, aynı şeylere üzülüyorum ve sonra her seferinde olduğu gibi kendime kızıyorum; bir öğrenemedin şu hayatı diye.

Hayatın acemisi gibi hissediyorum kendimi.

Oysa pek çok kişi bir psikolog olarak her derdini çözmüşsün, her zaman mutlu ve huzurluymuşsun gibi zannediyor. Halbuki bazen terzi kendi söküğünü dikemiyor.

İşte Beyhan Budak bu kitabı; kendi gibi, yıllar geçse de hala bu hayatın acemisi olanlara, hassas ve duygusal insanlara, hayatın zorlu yollarından geçmekte olanlara yazmış.

Ve kitabı da çok satanların arasına girmiş...

Fiyatı 108 TL.

Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi: Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları

'Beyhan Hoca'nın daha önceki 3 kitabını da okudum ve gerçekten faydalandım. Bu kitabı da gerçekten çok iyi tavsiye ederim.'

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Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

Bir yayınevinin sosyal medya yöneticiliğini başarıyla üstlenen Baek Sehee’nin hayatında her şey yolunda gitmektedir; ta ki depresyon nedeniyle psikiyatristle görüşmeye başlayana dek.

Baek devamlı bir üzüntü, kaygı ve kendinden şüphe duyma hâli içindeyken, çevresine karşı da son derece yargılayıcıdır. İşyerinde ve sosyal çevresinde duygularını gizlemekte ustadır; yaşam tarzının gerektirdiği sakinliği göstermek ise onun için çocuk oyuncağıdır. Ancak tüm bu çaba onu yorucu, bunaltıcı bir boşluğa sürükler ve derin ilişkiler kurmasını engeller. Bunun normal olamayacağını düşünür, hayat buysa eğer, bu normal olamaz.Ama madem bu kadar umutsuz, o zaman en sevdiği yemeği; şöyle acılı, bol baharatlı bir tabak tteokbokki’yi nasıl sürekli isteyebilir?

Fiyatı 63 TL.

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

'Çok fazla cümlenin altını çizdim, çok fazla şey öğrendim. Aydınlanma yaşadım desem yeridir. tavsiye ederim.'

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Intermezzo - Sally Rooney

Intermezzo - Sally Rooney

Başka insanların talepleri bitmez, yalnızca çoğalır.

Hep daha karmaşık, daha zordur. Bu da, diye düşünüyor, daha çok hayat, hayatın hep daha fazlası demenin bir başka yolu.

Fiyatı 215 TL.

İntermezzo - Sally Rooney

'Adeta çok iyi bir film izliyorsunuz. Her karakter ayrı ayrı çok iyi. Çok sürükleyici.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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