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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 05:50

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 11.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Vejetaryen - Han Kang

Vejetaryen - Han Kang

Han Kang bu kitabında bizleri cinselliği, şiddeti, ilişkilerimizi ve saplantılarımızı sorgulayacağımız rahatsız edici bir yolculuğa çıkarıyor.

Sürükleyici, sıkılmadan okuyabileceğiniz bir eser.

Fiyatı 124 TL.

Vejetaryen - Han Kang

'Metin çok iyi yazılmış. Hem edebi açıdan tatmin edici hem de konu olarak çok içine çekiyor. Gayet akıcı bir dili var. Filmi de varmış kitabın henüz izlemedim ama nasıl uyarlandığını çok merak ettim. Yazarın diğer kitaplarını da aldım. Herkese tavsiye ederim.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

'Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var,' dedi. 'Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün.

Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?'

Fiyatı 142 TL.

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

'Başından sonuna kadar su gibi akan, merak uyandıran ve farklı düşünce kapıları açan bir kitap.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Günlük olarak kaleme alınmış bir özdeyişler ve düşünceler derlemesi denebilecek Kendime Düşünceler eserinde kendinden önceki caesarları ve filozofları eleştirmekle kalmayıp, kendi kendini de sorguya çekerek bir vicdan muhasebesi de yapar. Sonraki kuşaklara, kilise düşünürlerine, Rönesans'a da temel olan Kendime Düşünceler, Stoa felsefesinin anlaşılması açısından günümüzde de çok değerli bir kaynaktır.

Fiyatı 34 TL.

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

'İşin içinde Hasan Ali Yücel varsa değerlidir. Binlerce yıl öncesinden günümüze değişen bir şey yok gibi. Teşekkürler İş Bankası.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Silo - Hugh Howey

Silo - Hugh Howey

'New York Times Çok Satanı' ve '2012 Goodreads En İyi Bilimkurgu Romanı Adayı' olan kitap, bu haftanın en iyi performans gösteren kitaplarından biri.

Yayımlandığı andan itibaren fenomen olan, son yılların en başarılı ve en çok satan eserlerinden bilimkurgu-distopya serisi Wool'un ilk kitabı Silo ile gizem dolu yeraltı dünyasının kapılarını aralayın!

Bizden söylemesi, dizisinden daha heyecanlı kitabı.

Fiyatı 336 TL.

Silo - Hugh Howey

'Dizinin ilk iki sezonu bu kitaptan. Çok sürükleyici, keyifle okudum.'

En iyi performans gösteren kitapların hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Mevlana Gerçeği - Ümit Doğan

Mevlana Gerçeği - Ümit Doğan

Tarihin tozlu sayfalarında yerini “tüm gerçekliğiyle” almış olan doğru bildiğiniz yanlışlar manzumesinden onlarca örneği bulabileceğiniz bu çalışma, eşsiz bir saklı tarih dokümanı.

Fiyatı 192 TL.

Mevlana Gerçeği - Ümit Doğan

'Akıcı bir dille yazılmış kolay okunan bir kitap bazı gerçekleri öğrenmek için başvurulabilir.'

En iyi performans gösteren kitapların hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Geçmişe Yolculuk - Stefan Zweig

Geçmişe Yolculuk - Stefan Zweig

Geçmişe Yolculuk, zamana, mekana ve değişen koşullara direnen yasak ve tutkulu bir aşkın hikayesi.

Fiyatı 21 TL.

Geçmişe Yolculuk - Stefan Zweig

'Kitap akıcı, yazarın psikolojik tahlil ve tespitleri etkileyici. İş Bankası yayınları kalitesiyle, okumayı sevdiren bir tercüme. Prime üyeliği ayrıcalığı ile 24 saatte elime ulaştı. Teşekkürler Amazon.'

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Dip Akıntıları - Kirsty Bell

Dip Akıntıları - Kirsty Bell

Fiyatı 156 TL.

Dip Akıntıları - Kirsty Bell

'Berlin'le uzak ya da yakın bir ilişki kurmuş biriyseniz bu kitabı okumalısınız. Berlin'i tanımıyor olsanız dahi bir şehir monografisi nasıl yazılır, ona güzel bir örnek.'

En iyi performans gösteren kitapların hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Malma İstasyonu - Alex Schulman

Malma İstasyonu - Alex Schulman

Çok satanlarda olan Malma İstasyonu aynı zamanda bu haftanın en çok talep edilen kitaplarının başında yer alıyor.

Kendine özgü kurgusuyla zamanda hızla ilerleyen bir tren Malma İstasyonu; her bölümü bir sonrakine eklemlenen bir kompartıman. Alex Schulman, miras geçmişin izini sürerek ebeveyninin hatasını yüklenmek zorunda kalan çocukların hikayesinin peşinde yine.

Fiyatı 269 TL.

Malma İstasyonu - Alex Schulman

'Yazarı ilk defa okuyorum biter bitmez çeviri yapılmış başka kitabı var mı diye baktım.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Intermezzo - Sally Rooney

Intermezzo - Sally Rooney

Başka insanların talepleri bitmez, yalnızca çoğalır.

Hep daha karmaşık, daha zordur. Bu da, diye düşünüyor, daha çok hayat, hayatın hep daha fazlası demenin bir başka yolu.

Fiyatı 215 TL.

İntermezzo - Sally Rooney

'Adeta çok iyi bir film izliyorsunuz. Her karakter ayrı ayrı çok iyi. Çok sürükleyici.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Canavar: Hayranların İkilemi - Claire Dederer

Canavar: Hayranların İkilemi - Claire Dederer

Dederer, kendisini şekillendiren sanata olan sevgisini, canavar olanla, canavarlaşabilenle beraber güzelin ve kötünün bir arada var olabileceğini farklı yollarla yüzleşerek kabul ediyor.

Claire Dederer kitabında, esprili bir üstten bakışla, ahlaki açıdan iğrenç eylemlerden sorumlu sanatçıların sanatına nasıl bakmamız gerektiğini sorguluyor. 

Fiyatı 220 TL.

Canavar: Hayranların İkilemi - Claire Dederer

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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