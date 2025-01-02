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Geçtiğimiz Ay Bunlar Okundu! Aralık Ayının En Çok Satan Kitapları

etiket Geçtiğimiz Ay Bunlar Okundu! Aralık Ayının En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 16:10

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. 2024 yılının son 4 haftasında en çok satılan ve en çok okunan kitapları fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Aralarından favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 02.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi: Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları

Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi: Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları

Beyhan Budak bu kitabı; kendi gibi, yıllar geçse de hala hayatın acemisi olanlara, hassas ve duygusal insanlara, hayatın zorlu yollarından geçmekte olanlara yazmış.

Ve kitabı da Aralık ayının çok satanlarından biri olmuş...

Fiyatı 106 TL.

Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi: Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları

'Beyhan Hoca'nın daha önceki 3 kitabını da okudum ve gerçekten faydalandım. Bu kitabı da gerçekten çok iyi tavsiye ederim.'

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Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Bu kitap için aslında 2024 yılının en çok satan kitabı desek abartmış olmayız. 2024 yılı boyunca 1 kere bile çok satanlar listesinden düşmeyen bir kitap kendisi.

Kuantum düşünce tekniğinin temelinde yer alan Rezonans Kanunu'na göre sizi isteklerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar yalnızca kalbinizdedir. Pierre Franckh bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.

Fiyatı 134 TL.

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

'Kitap çekim yasasına giriş hakkında yazarın deneyimlerinden örnekler verdiği bir eser. Başlangıç için etkili, edebi bir eser olmadığı için anlaşılır ve basit anlatıma sahip.'

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İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından, sıradışı hayatıyla da meşhur Osamu Dazai, intiharından hemen önce tamamladığı, Japonya'nın en çok okunan romanlarından İnsanlığımı Yitirirken'de topluma dahil olmayı beceremeyen, her şeyi eline yüzüne bulaştıran, çevresindeki herkesi hayal kırıklığına uğratmaya mahkum bir ötekinin acıklı hikayesini anlatıyor.

Fiyatı 50 TL.

İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

'Bugün insanların çevreleri ve kendileriyle olan ilişkilerine bakıldığında bu kitaptaki çoğu duyguyu ve düşünceyi hissettiğini fark edebilirsiniz. İşte farkındalık için farkında olmak için bile okunması gereken bir eser. Tavsiye ederim.'

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Hayat İmkansız - Matt Haig

Hayat İmkansız - Matt Haig

Dünya çapında bir yayıncılık hadisesine dönüşen Gece Yarısı Kütüphanesi'nin yazarından umudun ve yeni başlangıçların dönüştürücü gücüne dair enfes bir roman.

Fiyatı 139 TL.

Hayat İmkansız - Matt Haig

'Gece Yarısı Kütüphanesi'nden sonra okuduğum ikinci Matt Haig kitabı oldu. Çok akıcı ve sürükleyici. Tavsiye ederim.'

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Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı

Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı

Başkomser Nevzat bu kez geçmişin hayaletleriyle mücadele ediyor. Ailesini katledenlerin peşinde maceradan maceraya koşarken, Nevzat ve ekibinin yaşadıkları olaylar bir 21. yüzyıl Türkiyesi portresi çiziyor.

Fiyatı 201 TL.

Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı

'Tekrardan Komiser Nevzat romanı okumak çok iyi geldi. Ahmet Ümit ve tarzını seviyorsanız mutlaka siz de seversiniz. Çok fazla riske girmeden ana karakterleri ile günümüz sorunlarına el atan yazarımızı canı gönülden kutluyorum. Okuyun.'

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Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

Bir yayınevinin sosyal medya yöneticiliğini başarıyla üstlenen Baek Sehee’nin hayatında her şey yolunda gitmektedir; ta ki depresyon nedeniyle psikiyatristle görüşmeye başlayana dek.

Baek devamlı bir üzüntü, kaygı ve kendinden şüphe duyma hâli içindeyken, çevresine karşı da son derece yargılayıcıdır. İşyerinde ve sosyal çevresinde duygularını gizlemekte ustadır; yaşam tarzının gerektirdiği sakinliği göstermek ise onun için çocuk oyuncağıdır. Ancak tüm bu çaba onu yorucu, bunaltıcı bir boşluğa sürükler ve derin ilişkiler kurmasını engeller. Bunun normal olamayacağını düşünür, hayat buysa eğer, bu normal olamaz.Ama madem bu kadar umutsuz, o zaman en sevdiği yemeği; şöyle acılı, bol baharatlı bir tabak tteokbokki’yi nasıl sürekli isteyebilir?

Fiyatı 50 TL.

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

'Çok fazla cümlenin altını çizdim, çok fazla şey öğrendim. Aydınlanma yaşadım desem yeridir. tavsiye ederim.'

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İntermezzo - Sally Rooney

İntermezzo - Sally Rooney

Başka insanların talepleri bitmez, yalnızca çoğalır.

Hep daha karmaşık, daha zordur.Bu da, diye düşünüyor, daha çok hayat, hayatın hep daha fazlası demenin bir başka yolu.

Fiyatı 215 TL.

İntermezzo - Sally Rooney

'Popülerliği bittikten sonra okumak için aldım en uygun Amazon'da indirime girmişti.'

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Yaşamak - Yu Hua

Yaşamak - Yu Hua

Yayımlandığında ülkesinde yasaklanmasına rağmen, bir hayat öyküsü okumamış da sanki bir hayat yaşamış olduklarını söyleyen okurlarının her geçen gün artmasıyla bir 'modern klasik'e dönüşen bir eser.

Yaşamak - Yu Hua

'Geçmişinizi ve geleceğinizi oluşturan halkalardan birinin de sizin olduğunuzu açıklayan bir kitap. Okunmalı kesinlikle.'

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Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

Bu kitabı satın alıp almamaya ilişkin birkaç saniye içerisinde vereceğiniz karar,hayatınızda bir dönüm noktası olacak. Bu kitap bugüne kadar sizlerden saklanan tüm gerçekleri yüzünüze çarpacak. Bugüne kadar nasıl da gözlerinizin içine baka baka yalanlar söylendiğini göreceksiniz. Bugüne kadar ömrünüzü nasıl da bir aldatmaca içinde yaşadığınızı anlayacaksınız. Bu kitabı okuduktan sonra daha güzel bir hayatınızın olacağı iddiasında değilim. Ancak tüm hayal kırıklıklarınızı anlamlandırabilecek ve yeni hayatınızı artık gerçeklerin üzerinde inşa edebileceksiniz.

Fiyatı 126 TL.

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

'Kendisini doçentliğinden beri Youtube ve Twitter üzerinden takip ediyorum. Oldukça akıcı bir dille yazılmış hemencecik okunuyor. Ayrıca her konu için bir araştırma detaylı olarak (bu kitabın amacı çerçevesinde özetlenerek) anlatılmış. İçerik olarak bir tür anti-ted konuşması gibi düşünebilirsiniz. Ben o yönüyle çok beğendim. 'Kendi işimi kuracağım...' diye siyah boğazlı kazakla yola çıkan arkadaşlar önce bu kitabı okumalılar.'

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Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Matt Haig; Nora'nın pişmanlıklara, ihtimallere ve yeniden seçme imkanına dair çıktığı bu yolculukta, ona eşlik edecek okurlara sürükleyici ve insanın en temel sorunlarını konu alan bir kurgu sunuyor.

Fiyatı 142 TL.

Gece Yarısı Kütüphanesi-Matt Haig

'Ben bu kitabı kötü bir dönemimde okumuştum. Bakış açımı farklı noktalara çekmem konusunda çok yardımcı oldu. Bana çok şey kattı diyebilirim. Herkeste aynı etkiyi yaratacak diye bir şey yok ama bence herkes bu kitaba bir şans vermeli.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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