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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
27.12.2024 - 20:25

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 27.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

Şimdiden uyarayım, gerçekler canınızı çok acıtacak. Tüm hayalleriniz ve umutlarınız yerle bir olacak ama sonra daha sağlam bir şekilde tekrar yeşerecekler. Eğer gerçeklerin acımasızlığı ile yüzleşmeye hazır değilseniz hemen yan tarafta duran birbirinin benzeri klasik gelişim kitaplarından birini alın lütfen.

Şimdi hazırsanız, emniyet kemerinizi bağlayın ve koltuklarınızı dik konuma getirin.

Çünkü hayatınızda ilk kez gerçeklerin türbülansına gireceksiniz ve uçuşunuz ekonomi sınıfı.'

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara

Fiyatı 119 TL.

Kalk, Çalış, Başarısız Ol!: Hayatta Sana Anlatılmayan Gerçekler

'__Çok kitap okudum ama gerçekten açıklamada yazdığı gibi gerçekleri bağıran bir yazar. Umarım daha başka kitaplar da yazar bizlere. 1 tane almıştım daha sonra hediye etmek ve özellikle genç kardeşlerime hediye etmek için daha fazla satın aldım. Kesinlikle dürüm parasına kıyıp alınabilecek bir kitap.'

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Veda Etmiyorum - Han Kang

Veda Etmiyorum - Han Kang

Kore edebiyatının dünyaya armağanı, Booker ödüllü Vejetaryen, Booker finalisti Beyaz Kitap ve Çocuk Geliyor'un yazarı Han Kang'dan ödüllere boğulan, övmelere doyulmayan bir roman daha: Veda Etmiyorum.

Veda Etmiyorum, Güney Kore'nin bugünü ile acı dolu geçmişi arasında özümüzü bulacağımız bir yolculuğa davet. Bu romanda üç kadının bakış açısından Güney Kore tarihinin en karanlık zamanlarını okuyacağız. 

Fiyatı 143 TL.

Veda Etmiyorum - Han Kang

'Daha önce yazarın vejetaryen kitabını okumuştum. Onun gibi bu kitap da çok güzel, düşündürücü. Kitap bittiği zaman bir süre düşüncelerden çıkamıyorsunuz.'

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Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi: Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları

Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi: Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları

Bazen senin de aklından geçiyor mu hiç; bu insanlar nasıl bu kadar rahatlar, nasıl kafaya takmıyorlar, nasıl üzülmüyorlar diye. Benim aklımdan geçiyor açıkçası. 

Bir psikolog olmama rağmen ben de bazen aynı hatalara düşüyorum, aynı şeylere üzülüyorum ve sonra her seferinde olduğu gibi kendime kızıyorum; bir öğrenemedin şu hayatı diye.

Hayatın acemisi gibi hissediyorum kendimi.

Oysa pek çok kişi bir psikolog olarak her derdini çözmüşsün, her zaman mutlu ve huzurluymuşsun gibi zannediyor. Halbuki bazen terzi kendi söküğünü dikemiyor.

İşte Beyhan Budak bu kitabı; kendi gibi, yıllar geçse de hala bu hayatın acemisi olanlara, hassas ve duygusal insanlara, hayatın zorlu yollarından geçmekte olanlara yazmış.

Ve kitabı da çok satanların arasına girmiş...

Fiyatı 103 TL.

Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi: Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları

'Beyhan Hoca'nın daha önceki 3 kitabını da okudum ve gerçekten faydalandım. Bu kitabı da gerçekten çok iyi tavsiye ederim.'

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Sahtekar - Javier Cercas

Sahtekar - Javier Cercas

Javier Cercas, Sahtekar'da, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Flossenbürg toplama kampında kaldığını, savaştan sonra ülkesine döndüğünde ise Franco rejimiyle mücadeleye giriştiğini iddia eden ve tüm bunlara uygun bir otobiyografi yaratıp İspanya İç Savaşı sonrası ülkesinde, cesareti ve dik duruşu onurlandırılan; tarihsel hafızanın, daha doğrusu hafıza sektörünün öncüsü Enric Marco'yu ve inşa ettiği gerçek-kurmaca dünyasını anlatıyor.

Fiyatı 201 TL.

Sahtekar - Javier Cercas

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Hayatın Kaynağı - Ayn Rand

Hayatın Kaynağı - Ayn Rand

Objektivizmin tohumlarını eken ve Ayn Rand'a uluslararası ün kazandıran bir edebiyat eseri bu.

İlk basıldığı gündeki tazeliğini ve önemini koruyan, Ayn Rand'ın bu kışkırtıcı romanı edebiyat tarihinin en büyük iddialarından birini sunuyor: İnsanın egosu ilerlemenin ve hayatın kaynağıdır.

Fiyatı 495 TL.

Hayatın Kaynağı - Ayn Rand

'Herkesin ölmeden önce bir kere okuması gereken bir kitap.'

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İntihar Dükkanı - Jean Teule

İntihar Dükkanı - Jean Teule

Karanlığın içinde tabelası parıldıyor: İntihar Dükkanı.

Hayatın yüküne dayanamayanlar son alışverişlerini yapıyorlar.

Zehirler, ipler, tıraş bıçakları ya da daha ilginç intihar yöntemi paketleri... Nesillerdir müşterilerinin son anlarında kullandıkları malzemeleri temin eden bu aile şirketine, bir gün sizin de yolunuz düşebilir.

Tabii dengeleri değiştiren bir sürpriz sizden önce bu karanlığı aydınlatmazsa...

Fiyatı 82 TL.

İntihar Dükkanı - Jean Teule

'Kaç defa okuduğumu bilmiyorum. Her okuduğumda farklı bir yorumlama yapıyor ve şaşırıyorum.

Herkesin kesinlikle okuması gerektiğini düşünüyorum. Sonuna inanamayacaksınız :)'

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Düşüş - Albert Camus

Düşüş - Albert Camus

'Düşüş, Camus'nün muhtemelen en güzel ve en az anlaşılan romanıdır.'

Başarılı ve saygın bir avukat olan Jean-Baptiste Clamence, bir akşam evine dönmek için Seine Nehri üzerindeki bir köprüden geçerken tanık olduğu olaya dek, Paris'te halinden son derece memnun bir yaşam sürmektedir. Fakat o akşamın ardından Clamence'in olağan varoluşu sekteye uğrayacak, zirvede yaşayan biriyken yavaş yavaş düşmeye, bir birey olarak kendini ve içinde yaşadığı toplumu sorgulamaya başlayacaktır.

Aynı zamanda bir itirafname sayılabilecek bu kısa romanda Camus, toplumun ikiyüzlülüğünü, insanlığın alçak yanını, yaşanan her şeyden her birimizin eşit derecede sorumlu olduğunu anlatırken, insanlık durumunun vahametini sırtlanıp alaycı ve keskin bir dille aynayı kendimize çeviriyor.

Fiyatı 94 TL.

Düşüş - Albert Camus

'Dikkatli bir okuma yapılması gereken bir kitap. İnsanlığın duygularını ön plana çıkartırken kendimizi de içine alarak sorgulatıyor ve eleştiriyor.'

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Çocuklar İçin Beş Sevgi Dili - Ross Campbell

Çocuklar İçin Beş Sevgi Dili - Ross Campbell

Çocuğunuz sevildiğini hissediyor mu? Çocuğunuz bazen dikkatinizi çekmek için çırpınırken neden başka zamanlarda sizi tamamen yok sayıyor? Neden bir gün sevgi ve minnet doluyken başka bir gün büsbütün kayıtsız görünüyor? Tavır. Davranış. Gelişim. Her şey sizin çocuğunuzla aranızda kurulan ilişkiye bağlı. Çocuklar sevildiklerini hissettiklerinde en iyisini yapmaya çalışırlar. Fakat çocuğunuzun sevildiğini gerçekten hissettiğinden nasıl emin olabilirsiniz? 

Her çocuğun sevgi dili farklıdır ve sizin sevgi diliniz çocuğunuzunkiyle taban tabana zıt olabilir. Çocuğunuzun baskın sevgi dilini keşfedin ve onun duygularında ve davranışında yansımasını görebileceğiniz koşulsuz sevgi, saygı, minnet ve sorumluluk hislerini etkin bir şekilde aktarabilmek için neler yapabileceğinizi öğrenin. 

Fiyatı 121 TL.

Çocuklar İçin Beş Sevgi Dili - Ross Campbell

'Tüm ülkeye zorunlu olarak okutulması gereken şahane bilinçlendiren bir kitap.'

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Canavar: Hayranların İkilemi - Claire Dederer

Canavar: Hayranların İkilemi - Claire Dederer

Dederer, kendisini şekillendiren sanata olan sevgisini, canavar olanla, canavarlaşabilenle beraber güzelin ve kötünün bir arada var olabileceğini farklı yollarla yüzleşerek kabul ediyor.

Claire Dederer kitabında, esprili bir üstten bakışla, ahlaki açıdan iğrenç eylemlerden sorumlu sanatçıların sanatına nasıl bakmamız gerektiğini sorguluyor. 

Fiyatı 220 TL.

Canavar: Hayranların İkilemi - Claire Dederer

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Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Kuantum düşünce tekniğinin temelinde yer alan Rezonans Kanunu'na göre sizi isteklerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar yalnızca kalbinizdedir. Pierre Franckh bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.

Fiyatı 126 TL.

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

'Kitap çekim yasasına giriş hakkında yazarın deneyimlerinden örnekler verdiği bir eser. Başlangıç için etkili, edebi bir eser olmadığı için anlaşılır ve basit anlatıma sahip.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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