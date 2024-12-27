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Awox Seramik Isıtıcıdan Kumtel Vakum Makinesine Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Awox Seramik Isıtıcıdan Kumtel Vakum Makinesine Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
27.12.2024 - 08:01

2024 yılını bitiriyoruz. Yılın son günlerinde en çok satılan ürünlerin arasında seramik ısıtıcı, dikey elektrikli süpürge, nevresim seti, katı meyve sıkacağı, Salomon ayakkabı ve daha bir sürü sürpriz ürün var. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 26.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Huawei Watch Buds

Huawei Watch Buds

Saat ve kulaklık ikisi bir arada!

Huawei Watch Buds, şık ve kullanışlı bir saat olarak öne çıkıyor. Kulaklıkları da oldukça pratik ve ses kalitesi yeterli. Şarj süresi 3-6 gün arasında değişiyor.

Fiyatı 12.685 TL.

Huawei Watch Buds

'Yıllardır hem akıllı saat hem de bluetooth kulaklık kullanırım ama her ikisi tek bir saatte birleşmesi büyük kolaylık. Saat şarjı aktif olarak kullanıyorum ve 2.5-3 gün gidiyor kulaklığın ses kalitesi çok iyi dışarı ile irtibatı kesip müzik dinleyebilirsiniz sağ ve solu hangi kulağınıza isterseniz takabiliyorsunuz ayrıca kulağınızı rahatsız etmiyor ve düşmüyor. Çok kaliteli bir saat ve kulaklık.'

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Okyanus Home Mina Beyaz Ahşap Desenli 5'li Banyo Seti

Okyanus Home Mina Beyaz Ahşap Desenli 5'li Banyo Seti

Şık, kullanışlı ve uygun fiyatlı bir set.

Ahşap detayları banyoya estetik bir hava katarken, plastik yapısı sağlam ve dayanıklılık sağlıyor. 

Tam bir fiyat performans ürünü.

Fiyatı sepette indirimli 449 TL.

Okyanus Home Mina Beyaz Ahşap Desenli 5'li Banyo Seti

'Çeyizim için aldım ve tek kelime ile bayıldım. Paketlenmesi harika, ürün zaten harika. Eğer bir banyo seti ihtiyacınız varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok da şık.'

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Awox Soleado X9503 Seramik Isıtıcı

Awox Soleado X9503 Seramik Isıtıcı

Isıtma performansı, malzeme kalitesi ve fiyat-performans dengesi açısından övgüleri toplayan bir ürün.

Hızlı ısınma ve havayı kurutmama özellikleri öne çıkan bir ürün.

Fiyatı 1538 TL.

Awox Soleado X9503 Seramik Isıtıcı

'Çok beğendik gayet güzel ısıtıyor eylül ayında Marmara Bölgesi'ndeki 25 m2 salonumuzu 15 dakikada ısıttı çok soğuklarda da iyi ısı vereceğini düşünüyorum .Kırık çıkık olmadan elimize ulaştı sağlam bir şekilde sarılmış firmaya çok teşekkür ederim. Ayrıca sağa sola dönme özelliği de vardı bazı satıcılar yok demişlerdi ama var sürpriz oldu. Soğuk üfleme tatmin edici değil ama ısıtması on numara.'

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Kumtel Vakum Makinesi

Kumtel Vakum Makinesi

Yüksek emiş gücü, mühürleme kalitesi ve farklı gıda türleri için uygun mod seçenekleri ile öne çıkan bir ürün. Aynı zamanda kompakt boyutu ile saklaması da çok kolay. 

Fiyatı 1199 TL.

Kumtel Vakum Makinesi

'Önce Vestel almıştım işe yaramadı geri iade ettim. Aynı gün bunu siparişle aldım. Bu makine gerçekten parasını hak ediyor. Biraz sesli çalışıyor ama vakumlama süper... Kutuyu açar açmaz ofiste masamda 2 adet elma vardı onları vakumladım görselini bırakıyorum. Kars'tan kaşar geldi onu da dilimleyip vakumladım çok başarılı. Siparişi verdikten 1 gün sonra elime ulaştı. Paketleme kolileme güzeldi.'

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Salomon Supercross 4 Gtx Erkek Koşu Ayakkabısı

Salomon Supercross 4 Gtx Erkek Koşu Ayakkabısı

Salomon Supercross 4 ayakkabı yeni Gore-Tex yapısına sahip, konforu arttıran hareketli dil ve düzenli aerodinamik yapısı ile çok beğenilen bir model.

40-47 arası numarası mevcut.

Fiyatı sepette indirimli 4899 TL.

Salomon Supercross 4 Gtx Erkek Koşu Ayakkabısı

'Yıllardır Salomon giyen birisi olarak konfor rahatlık kavrama yol tutuşu olsun çok hoşuma gidiyor, sadece fayans zeminlerde bazen kayıyor dikkatli olmakta fayda var.'

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Philips HR1832/00 Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı

Philips HR1832/00 Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı

Kullanımı pratik ve yer kaplamayan tasarımıyla çok beğenilen meyve sıkacağının temizliği de oldukça kolay.

Fiyatı 3058 TL.

Philips HR1832/00 Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı

'Ürün tam istediğimiz gibi geldi, gelir gelmez havuç ve salatalık karışık sıkıp içtik çok ama çok güzel su çıkarıyor, çok güçlü bir makine, daha önce başka marka kullanmıştım Philips o ürüne göre en az 3 kat daha güçlü. Güçlü olması da meyvenin içinden çıkardığı su oranını artırıyor. Makineyi söküp takması da çık basit, temizliği çok kolay. Özellikle alt kısmında bulunan 4 adet vantuza bayıldım. Tezgaha resmen yapışıyor ve hareket etmiyor. Tavsiye ederim. Puan kırılacak hiç bir noktası yok.'

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Yataş Bedding Havanna Çift Kişilik Ranforce Nevresim Takımı

Yataş Bedding Havanna Çift Kişilik Ranforce Nevresim Takımı

Şık deseni, yumuşak dokusu ve yaz aylarına uygun ince kumaşı ile beğenilen bir nevresim takımı.

Set i̇çeriği:

  • Baskılı nevresim: 200x220 cm (1 adet)

  • Düz çarşaf: 240x260 cm (1 adet)

  • Volanlı yastık kılıfı: 50x70 cm (2 adet)

Fiyatı 999 TL.

Yataş Bedding Havanna Çift Kişilik Ranforce Nevresim Takımı

'Renkleri fotoğrafta göründüğü gibi aynı geldi. Soft renkler sevenlere birebir bu arada pembe gibi değil böyle gül kurusu gibi daha yumuşak bir renk teşekkürler.'

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Tefal TY99F1WO Pro Ultra Güçlü Kablosuz Şarjlı Dikey Elektrikli Süpürge

Tefal TY99F1WO Pro Ultra Güçlü Kablosuz Şarjlı Dikey Elektrikli Süpürge

Bu elektrikli süpürge 230 Air Watt'a varan yüksek emiş gücü, güvenilir çıkarılabilir pil ile 1 saat 20 dakika çalışma süresi, ideal sonuçlar için zemin tipine göre otomatik hız/güç ayarı, eğilmeden ultra esnek temizlik için Flex Tube sistemi, 5 adet güç seviyesi için de şarj göstergesi ve çok daha fazlasıyla eksiksiz bir hizmet sunuyor.

Fiyatı 16.150 TL.

Tefal TY99F1WO Pro Ultra Güçlü Kablosuz Şarjlı Dikey Elektrikli Süpürge

'Araba sahibi bir baba olarak en çok flex hortumlu aparatını kullanmak için heyecanlanıyorum. Daha önce süpürülmüş olan evimizi çok kısa süpürdüm. Çıkan tozlar tüyler ürpertici boyuttaydı.'

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Karaca Quick And Safe Düdüklü Tencere Seti

Karaca Quick And Safe Düdüklü Tencere Seti

Karaca Quick & Safe düdüklü tencere seti ile tüm lezzetler güvende! Tam güvenli 6’lı kilit sistemiyle tencere içindeki basıncı koruyan Karaca Quick&Safe düdüklü tencere seti, renkli basınç göstergesiyle de tenceredeki basınç durumuyla ilgili bilgi verir. Açık yeşil halka basıncın yükseldiğini, koyu yeşil halka ise pişirme seviyesine ulaşıldığını gösterir. 2 farklı programı sayesinde; çorba ve sebzeleri 1. programda, et ve bakliyatları 2. programda tam kıvamında pişirir.  

Diğer düdüklü tencerelere kıyasla daha az yer kaplaması da artılarından.

2 adet 24 cm tencerenin fiyatı 4799 TL.

Karaca Quick And Safe Düdüklü Tencere Seti

'Fissler muadili diyebilirim. Hatta Fissler ile bir farkı yok, bir yakınım kullanıyor o yüzden kıyaslama imkanım oldu. Düdüklü fobisi olan biriyim (biriydim). Çok güvenli. Düdüklü çalışan mutfağa giremeyen biriydim. Kullanma talimatı açık bir şekilde nasıl kullanılacağını anlatıyor fakat benim gibi büyük korkusu olan birisi varsa şöyle anlatayım. Kapağı kapat. Modunu seç. Açık yeşilde altını kıs. Koyu yeşilde pişiyor. Kırmızı olunca altını kapat. Renklerin kaybolunca buharını al(8-10 dk sonra). Kapağını aç. Müşteri hizmetlerini aradım bu şekilde anlattı. Çok basit. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Umarım tekli de satılır fiyatı biraz daha uygun olur ve herkes şans verebilir.'

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Madame Coco Klimalı Yastık

Madame Coco Klimalı Yastık

Hava alma mekanizması sayesinde terlemeye engel olan yumuşak rahat bir yastık.

50x70cm ölçülerinde 1 adet yastığın indirimli fiyatı 229 TL.

Madame Coco Klimalı Yastık

'İçindeki küçük yastığı çıkarıp başınızı biraz daha gömebilirsiniz ya da daha destekli yatmak için birleşik kullanabilirsiniz. Terletme yapmıyor, yumuşaklığı gayet yeterli.'

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Under Armour Erkek Sportstyle Triko Joggers

Under Armour Erkek Sportstyle Triko Joggers

Dayanıklı örgü kumaş, pürüzsüz yüzey ve ısıyı hapseden yumuşak iç yapıya sahip bir eşofman altı.

Sol arka kısımda cep ve sağ iç kısımda telefon cebi bulunuyor.

İndirimli fiyatı 1071 TL.

Under Armour Erkek Sportstyle Triko Joggers

'Nispeten hafif kalın, sıcak tutacağını düşünüyorum. Bedeninize uygun olanı alabilirsiniz.'

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Jouis Otomatik Katlanır 8 Telli Aç-Kapa Şemsiye

Jouis Otomatik Katlanır 8 Telli Aç-Kapa Şemsiye

Dışarıya doğru dönmeden güçlü rüzgarlara dayanan sağlam bir şemsiye.

Açma kapama düğmesi ile şemsiyeyi tek elle açıp kapatabilirsiniz.

Fiyatı 388 TL.

Jouis Otomatik Katlanır 8 Telli Aç-Kapa Şemsiye

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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