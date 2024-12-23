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Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Akrep Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

etiket Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Akrep Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 09:01

24 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasında doğan Zodyak'ın en gizemli burcu Akrepler...  Eğer siz de Akrep burcu iseniz ya da Akrep burcu bir sevdiğiniz varsa o zaman Akrep burcuna neler iyi geliyor merak ediyor olabilirsiniz. Gelin Akrep burcunun enerjisini yükselten, onu dengeleyen, kısacası ona iyi gelen şeyler nelermiş, birlikte bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Akrep burcu hangi takıları kullanmalı? Akrep burcuna iyi gelecek doğal taşlar hangileri?

Akrep burcu hangi takıları kullanmalı? Akrep burcuna iyi gelecek doğal taşlar hangileri?

Tüm duyguları uçlarda yaşayan Akrep burçları için dengede kalabilmek en önemli şeylerden biri.

Doğal taşlardan uygun olanları seçerek üzerlerinde taşımaları bu dengeyi sağlayabilmeleri konusunda onlara yardımcı olacaktır.

Akrep burcuna iyi gelen doğal taşlardan en çok öne çıkan topaz. Peki neden?

Topaz taşının stres azaltıcı, pozitif enerjiyi arttırıcı etkilerinin yanı sıra, çok fazla düşünen çok fazla kendini yoran Akrep burçlarını depresyondan koruyucu etkisi de mevcuttur.

Topaz taşı ruhsal dengeyi sağlamada yardımcı olduğu için Akrep burçlarının en çok faydalanacağı taşlardandır.

Gün içinde daha mutlu daha kendine güvenli ve daha az stresli olmak için topaz taşlı bir yüzük ya da kolyeden yardım alabilirsiniz.

Görseldeki zarif gümüş kolyenin fiyatı şu anda sepette indirimli 584 TL.

Topaz Taşlı Kolye ve Yüzükler

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Tutkunun burcu olan Akrep burcuna iyi gelen doğal taşlardan bir diğeri de malahit (malakit).

Tutkunun burcu olan Akrep burcuna iyi gelen doğal taşlardan bir diğeri de malahit (malakit).

Malahit taşı Akrep burcuna çok iyi gelen doğal taşlardan bir diğeri.

Çünkü bu taş kişinin enerji seviyesini yükselterek hayatına denge ve huzur getirmesi ile öne çıkıyor.

Ayrıca Akrep burcu kadın ve erkekler duygusal yaralarını iyileştirmek için de bu taştan faydalanabilir.

Malakit taşı ile hazırlanmış deri bohem bileklik Akrep burcu için doğru bir seçim olacaktır.

Fiyatı 2451 TL.

Daha sade bir bileklik de tercih edebilirsiniz. Çünkü önemli olan bu taşı üzerinizde taşımak.

Malakit Taşlı Aksesuarlar

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Akrep burcu için en önemli detay gözlerde saklı...

Akrep burcu için en önemli detay gözlerde saklı...

Bakışları ile her şeyi anlatabilen gizemli Akrep burcu için göz makyajı olmazsa olmazlardan.

Renkli farları, simleri unutun.

Ona sadece siyah bir eyeliner ve siyah bir maskara verin.

Gözleri öne çıktığında çekiciliği nirvanaya ulaşan Akrep burcu, sade ama etkileyici makyajı ile kendini çok daha iyi ve enerjik hissedecektir.

Siyah Eyeliner ve Maskara

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Zodyak'ın en gizemli burcu olan Akrep'e iyi gelen onu iyi hissettiren renkler siyah, lacivert, antrasit ve kırmızının tonları...

Zodyak'ın en gizemli burcu olan Akrep'e iyi gelen onu iyi hissettiren renkler siyah, lacivert, antrasit ve kırmızının tonları...

Siyah en çok hangi burca yakışıyor derseniz cevabımız Akrep burcu kadını olacaktır.

Siyah renk, Akrep burcunun kararlı duruşunu ve gizemini en iyi yansıtan renktir.

Bu sebepledir ki, siyah giydiğinde Akrep burcu kendini çok daha iyi hissedecektir.

Akrep burcunun gözleri üzerine çevirmek için abartıya ihtiyacı yoktur. Ona düz siyah bir kazak verin gerisini onun aurası halledecektir.

Görseldeki siyah elbisenin fiyatı 558 TL.

Siyah Renk Kıyafetler

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Akrep burcu olanların enerjisini yükseltecek, modunu düzeltecek şeylerden biri de bakım.

Akrep burcu olanların enerjisini yükseltecek, modunu düzeltecek şeylerden biri de bakım.

Kadın erkek fark etmez, biraz bakım cildinize yansır. Cildinizdeki ışıltıda gülümsemenize...

Ne zaman enerjinizin düştüğünü hissedecek olursanız, kendinize vakit ayırıp biraz bakım yapma vaktinin geldiğini hatırlayın.

Bakım Ürünleri

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Banyoda uygulayacağınız mis kokulu bir vücut peelingi sonrası yaşanan o mutluluğu Akrep burcunun gözlerinden okuyabilirsiniz.

Banyoda uygulayacağınız mis kokulu bir vücut peelingi sonrası yaşanan o mutluluğu Akrep burcunun gözlerinden okuyabilirsiniz.

Banyodan çıktığınızda kendi kokunuza hayran olduğunuz oldu mu? Akrep burçları için bu çok tanıdık bir durumdur.

Koku seçimi de vanilya, hindistan cevizi ya da benzeri bir seçim olursa Akreplerin keyfine diyecek olmaz.

Urban Care Coconut Coffee Yenileyici Ve Pürüzsüzleştirici Vücut Peelingi

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Akrep kadını ve erkeği dış görünüşüne önem verir. Beyaz dişler de önemli bir konudur.

Akrep kadını ve erkeği dış görünüşüne önem verir. Beyaz dişler de önemli bir konudur.

Yanlış anlamayın, başkası için değil. Aynada kendisine bakarken iyi hissetmek için...

En meşhur beyazlatıcı diş macunlarından biri olan Opalescence'in fiyatı 313 TL.

Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu

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Şişenin rengi bordo, kokusu ise harika. En önemlisi de kalıcı ve akıldan çıkmayan bir koku olması...

Şişenin rengi bordo, kokusu ise harika. En önemlisi de kalıcı ve akıldan çıkmayan bir koku olması...

Çünkü Akrepler unutulmayı sevmez.

Her duyduğunuzda onu hatırlayacağınız imza bir parfümleri olur.

Bu da onlardan...

Kaliteli bir parfüm Akrepler için olmazsa olmazlardandır.

Fiyatı 4573 TL.

Givenchy L'Interdit Rouge EDP 80 ml Kadın Parfümü

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Doğal taşlarla başladık yine doğal taşlarla bitirelim. Karşınızda Akrep burçlarına kendini iyi hissettirecek o taşlardan yapılmış bir bileklik.

Doğal taşlarla başladık yine doğal taşlarla bitirelim. Karşınızda Akrep burçlarına kendini iyi hissettirecek o taşlardan yapılmış bir bileklik.

Sitrin taşı tek başına bile Akrep burcuna çok iyi gelen bir taşken bu bileklikte Hematit ,Oniks ve Ametist taşları ile birleşince ortaya çok dengeli bir enerji çıkıyor.

Sitrin taşı, enerji dengelemesi konusunda etkili bir doğal taş. Ayrıca stresi azaltma, özgveni arttırma ve pozitif enerjiyi çoğaltma konusunda da etkili.

Bileklikteki diğer taşlardan biri olan hematit taşı koruyucu bir enerji sağlarken, oniks taşı ise Akrep burcunun zorlandığı denge ve ve odaklanma konularında katkı sağlar.

Akrep Burcu Bilekliği

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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