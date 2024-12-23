Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Akrep Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler
Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Akrep Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler
24 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasında doğan Zodyak'ın en gizemli burcu Akrepler... Eğer siz de Akrep burcu iseniz ya da Akrep burcu bir sevdiğiniz varsa o zaman Akrep burcuna neler iyi geliyor merak ediyor olabilirsiniz. Gelin Akrep burcunun enerjisini yükselten, onu dengeleyen, kısacası ona iyi gelen şeyler nelermiş, birlikte bakalım...
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'Bu içerik 18.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Akrep burcu hangi takıları kullanmalı? Akrep burcuna iyi gelecek doğal taşlar hangileri?
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Tutkunun burcu olan Akrep burcuna iyi gelen doğal taşlardan bir diğeri de malahit (malakit).
Akrep burcu için en önemli detay gözlerde saklı...
Zodyak'ın en gizemli burcu olan Akrep'e iyi gelen onu iyi hissettiren renkler siyah, lacivert, antrasit ve kırmızının tonları...
Akrep burcu olanların enerjisini yükseltecek, modunu düzeltecek şeylerden biri de bakım.
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Banyoda uygulayacağınız mis kokulu bir vücut peelingi sonrası yaşanan o mutluluğu Akrep burcunun gözlerinden okuyabilirsiniz.
Akrep kadını ve erkeği dış görünüşüne önem verir. Beyaz dişler de önemli bir konudur.
Şişenin rengi bordo, kokusu ise harika. En önemlisi de kalıcı ve akıldan çıkmayan bir koku olması...
Doğal taşlarla başladık yine doğal taşlarla bitirelim. Karşınızda Akrep burçlarına kendini iyi hissettirecek o taşlardan yapılmış bir bileklik.
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