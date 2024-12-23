Üzerinde Taşıdıklarında ve Kullandıklarında Akrep Burcuna İyi Gelen Enerji Veren Şeyler

Banyodan çıktığınızda kendi kokunuza hayran olduğunuz oldu mu? Akrep burçları için bu çok tanıdık bir durumdur.

Koku seçimi de vanilya, hindistan cevizi ya da benzeri bir seçim olursa Akreplerin keyfine diyecek olmaz.

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