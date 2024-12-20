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2024 Yılının En Beğenilen ve Çok Satan Kozmetik Ürünleri

etiket 2024 Yılının En Beğenilen ve Çok Satan Kozmetik Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 19:01

2024 yılının en iyi cilt bakım ürünlerinden 2024'ün en iyi makyaj malzemelerine... 2024 yılında en çok beğenilen en çok satın alınan ve aynı zamanda da kullanıcılar tarafından en çok övülen kozmetik ürünlerini, fiyatları ve kullanıcı yorumları ile listeledik. Bakalım sizin favori ürününüz de listede mi?

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.

Bu içerik 04.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kiperin Kolajen

Kiperin Kolajen

Kiperin kolajen, koku ve tat açısından nötr olup kahveyle rahatça tüketilebildiği için en çok tercih edilen ürünlerden biri. Kullananlar, ürünün saç dökülmesini durdurduğu, eklem ağrılarını hafiflettiği ve enerji verdiğini belirtiyor. 

Elbette düzenli kullanım şart.

Kullanımı konusunda doktorunuza danışmayı unutmayın.

Fiyatı 654 TL ve 2. ürüne de şu anda %20 indirim fırsatı var.

Kiperin Kolajen

'Paketleme ve ürün boyutu inanılmaz güzel bu beni şaşırttı. Eklemlerimde sorun var. Ayrıca yaşa bağlı saç, cilt gibi deformelerim var. Kilo da vermeyi umuyorum. Bakalım nasıl etki edecek.'

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L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

Kirpik uzatma etkisiyle anında daha uzun görünümlü kirpiklere kavuşmanızı sağlayan ve kirpiklerinizi tek tek ayıran  yılların vazgeçilmezi bu senenin de favorilerinden oldu.

Fiyatı 248 TL.

L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

'Maskara çook iyii hiç düşünmeden alın. Zaten çok popüler oldu bildiğiniz gibi. Kirpiğimi uzattı ve eğer de uzun kirpikliyseniz daha fazla uzatır tek tek ayırdı bende. Tabii ki kirpik kıvırıcı kullandım zaten her maskara sürdüğünüzde kirpik kıvırıcı kullanın derim.'

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Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

Kadınların parfümde en çok tercih ettiği ürün Calvin Klein Euphoria olmuş. Kalıcı ve akılda kalan bir parfüm.

Fiyatı şu anda 2700 TL ve bu fiyat son 30 günün en düşük fiyatı, bunun da altını çizmek istedik.

Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

'Bu parfümü arkadaşımın önerisi üzerine kullanmaya başladım. Benim üstümde kokuyu duyan beş arkadaşımda ardımdan kullanmaya başladı. Hakikaten çok kalıcı ve çok güzel bir koku. Parasını hak ediyor. Deneyin pişman olmayacaksınız.'

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Note Cosmetique 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer Renk Ton Eşitleyici 50 SPF Aydınlatıcı Krem

Note Cosmetique 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer Renk Ton Eşitleyici 50 SPF Aydınlatıcı Krem

Doğal ve aydınlık bir görünüm sunan renkli nemlendirici, cildinizin güzel ve pürüzsüz görünmesini sağlarken aynı zamanda zararlı güneş ışınlarından da koruyor.

Fiyatı 314 TL.

Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer

'Diğer kapatıcılar gibi değil, kalıp gibi durmuyor, yüzde rahatsız etmiyor.'

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Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant

Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant

Old Spice erkek deodorantı, hükmedici güzel kokusu ile en güçlü kötü kokulara bile baskın çıkıyor. Sizin ve diğer insanların ferah kokunuzun keyfini gün boyu çıkarabilmenizi sağlayan kalıcı koku teknolojisine sahip olan ürün jel formunda.

Bakımlı erkeklerin favorisi.

Fiyatı 144 TL.

Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant

'Jel formunda gayet güzel fiyatı da çok ideal muadillerinden daha fazla gidiyor ve kesinlikle elbisede leke bırakmıyor.'

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Gillette Series Tıraş Jeli - Hassas Ciltler İçin

Gillette Series Tıraş Jeli - Hassas Ciltler İçin

Tıraş jelinde en iyilerinden...

Aloe katkılı 3'lü etkili formülü ile sakalları yumuşatmak için nemlendirir, korumaya yardımcı olmak için kayganlaştırır ve hafif kokusuyla ferahlatır. 

Ayrıca, tıraş esnasında tahrişe karşı korumaya yardımcı olmak için etkili kayganlaştırıcılar da içeriyor ve bu sebeple özellikle hassas cilde sahip olanlar tarafından çok seviliyor.

Fiyatı 133 TL.

Gillette Series Tıraş Jeli

'Yeter ki Gillette marka olsun, ferahlatıcı etkiye sahip harika bir tıraş jeli.'

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Pastel Plump Up Gloss 202 Loverdose Dolgunlaştırıcı Dudak Parlatıcısı

Pastel Plump Up Gloss 202 Loverdose Dolgunlaştırıcı Dudak Parlatıcısı

İçeriğindeki mentol ve baharatlı bileşen yüklü formülü ile dudaklarda anında dolgun bir görünüm veren ve çok güzel nemlendiren bir gloss.

Dolgunlaştırma etkisi elbette geçici ama yine de sürdüğünüzde güzel hissettiriyor.

Tam bir fiyat performans ürünü.Fiyatı 119 TL.

Pastel Plump Up Gloss

'Sürdüğümde mentollü gibi bir yanma oluyor ve dolgunlaştırıyor. Ben 203 numarasını aldım fazla renk vermesini beklemeyin dudak kalemi ve rujunuzu sürün üstüne parlaklık ve dolgunlaştırma amacıyla bu glossu sürün. Sürme yeri kalın gayet güzel kaliteli bir ürün.'

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Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Aydınlatıcı Kalem

Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Aydınlatıcı Kalem

Kullanıcılar tarafından makyajı tamamlayıcı ve aydınlatıcı etkisiyle övülen aydınlatıcı kalem kremsi dokusu ve kolay kullanımı ile oldukça pratik bir ürün.

Fiyatı 239 TL.

Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Aydınlatıcı Kalem

'5. alışım falan herhalde. Bıkmadan usanmadan. Bayılıyorum ya çok güzel bir yapısı ve aydınlatması var.'

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Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Kalıcı Likit Parlak Ruj

Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Kalıcı Likit Parlak Ruj

Gün boyu kalıcılığı ve dudakta doğal duruşuyla kullanıcıları memnun eden bir ruj. Yapısı hafif, sürümü kolay.

Sürmeden önce çalkalamayı unutmayın.

Fiyatı 389 TL.

Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Kalıcı Likit Parlak Ruj

'Bu rujlar şahane. Kalıcılığı çok uzun ve asla dudak kurutmuyor. Peachy alıp bayılıp diğer renklerini de aldım. Wicked da yolda inşallah.'

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Flormar Mood Booster Doğal Görünüm Veren Yoğun Pigmentli Likit Allık

Flormar Mood Booster Doğal Görünüm Veren Yoğun Pigmentli Likit Allık

Kolay sürülen ve cilde doğal görünüm veren bir likit allık.

Fiyatı 174 TL.

Flormar Mood Booster Doğal Görünüm Veren Yoğun Pigmentli Likit Allık

'Sürümü kolay. Rengi çok joker. Yapış yapış değil. Sim sevenler hemen alsın.'

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Flormar Yoğun Renk Veren Suya Dayanıklı Mat Dudak Kalemi

Flormar Yoğun Renk Veren Suya Dayanıklı Mat Dudak Kalemi

Kalıcı olması ve dokusunun yumuşacık olması ile çok beğenilen bir dudak kalemi.

Fiyatı 219 TL.

Flormar Yoğun Renk Veren Suya Dayanıklı Mat Dudak Kalemi

'Harika bir ürün. Rengi muhteşem. Kalıcılığı yumuşaklığı süper. Tavsiye ederim.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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