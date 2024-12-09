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2024 Yılının En Beğenilen Kozmetik Markaları

etiket 2024 Yılının En Beğenilen Kozmetik Markaları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 16:16

2024 yılının en iyi cilt bakım ürünlerinden 2024'ün en iyi makyaj markalarına... 2024 yılında en çok beğenilen en çok satın alınan ve kullanıcılar tarafından en çok övülen kozmetik markalarını, favori ürünleri ve kullanıcı yorumları ile listeledik. Bakalım sizin favori markanız da listede mi?

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.

Bu içerik 04.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent markası  2024 yılının en beğenilen kozmetik markalarından biri...

Libre de 2024 yılının parfümü oldu diyebiliriz. En beğenilen, en çok övülen parfüm kendisi. İkonik kokunun Intense versiyonu da aynı şekilde çok beğeniliyor.

Yves Saint Laurent Libre Edp 50ml

'Çok güzel ferah ve kalıcı bir koku. Sıktıktan sonra da uzun süre kalıcılığını koruyor. Paketleme çok özenliydi. Sipariş verdikten sonra elime hızlı bir şekilde ulaştı. Teşekkürler.'

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L'Oréal Paris

L'Oréal Paris

L'Oréal Paris hem cilt bakım ürünleri hem de makyaj ürünleri ile 2024 yılının en beğenilen markalarından biri oldu.

En sevilen ürünlerinden biri de retinol içeren gece serumu.

L'Oréal Paris Revitalift Lazer Saf Retinol Gece Serumu

'Antiaging ve ince kırışıklar için gayet etkili ürün.'

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Kiko Milano

Kiko Milano

Dudak ürünleri ile öne çıkan Kiko Milano markası da 2024 yılının en beğenilen markalarından.

Kiko markasının en sevilen ürünü de şüphesiz ki glossları.

Kiko Milano Dudak Parlatıcısı

'Dudakları dolgun ve parlak gösteriyor.'

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Missha

Missha

Kore'den gelen güzellik markası Missha, 2024 yılında en çok tercih edilen markalardan bir diğeri.

Missha markasının maskeleri ve cilt bakım ürünleri kadar makyaj ürünleri de çok beğeniliyor.

En çok satılan ürünlerinden biri de yoğun kapatıcılık sunan BB kremi.

Missha Yoğun Kapatıcılık Sunan BB Krem

'Ciltte duruşunu çok seviyorum parlak hafif kapatıcı ve doğal.'

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M.A.C.

M.A.C.

İkonik mat rujları, suya dayanıklı eyeliner'ı, dudak kalemleri ve maskarası ile en çok beğenilen markalardan biri MAC.

İkonik rujunu deneyen vazgeçemiyor. diyorlar.

'En sevdiğim sıcak alt tonlu nude kahve rujum oldu tonu çok güzel her makyajla uyar yapısı kremsi mat ve bulaşma yapmıyor.'

M.A.C. Kozmetik

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Clinique

Clinique

Clinique marka cilt bakım ürünleri ile öne çıksa da, makyaj ürünleri ile de en çok tercih edilen markalardan biri.

Özellikle hassas cilde sahip olanların favori markası.

Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici Yüz Kremi

'İlk başta sadece denemek için küçük kavanozu aldım, şimdi onsuz yapamıyorum. Kokusuz ve nazik, hassas cildim için mükemmel .'

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The Ceel

The Ceel

2024 yılında adını sıklıkla duyduğumuz, başarılı cilt bakım ürünlerine sahip olan bir marka da The Ceel.

Diş macunundan cilt bakım ürünlerine uzanan geniş bir ürün yelpazesine sahip olan markanın favorilerinden biri de bu peeling jeli.

The Ceel Coenzyme Q10 yüz peeling jeli; cildi ölü hücrelerden nazikçe arındırır ve cildinizin daha canlı ve parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

The Ceel Arındırıcı ve Aydınlatıcı Yüz Peelingi

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Sinoz Kozmetik

Sinoz Kozmetik

Sinoz Kozmetik 2024 yılında adından çokça bahsettiren markalardan biri.

Geçtiğimiz yıllarda cilt bakım serumları ile öne çıkan markanın bu seneki yıldızı vücut peelingi.

Bu vücut peelingi o kadar beğeniliyor ki, bir kere alan bir daha almakla kalmıyor, senelik stokluyor. Kokusu ve nemlendirmesi mükemmel.

Sinoz Body Scrub Besleyici Arındırıcı Nemlendirici Vücut Peelingi

'Severek kullanıyorum. Vücut kremleme durumunu ortadan kaldırıyor. Kış ayları için kuru cilt sevmiyorsanız ideal.'

Bioderma

Bioderma

Bioderma'nın en çok satan ürünü micellar suyu. Ama sadece o deil elbette. Özellikle atopik ciltler için olan vücut kremleri efsane. Duş jeli, güneş kremi, bakım kremleri ve daha fazlası.

Kremlere imparatorluk kurmuş bir marka diyebiliriz Bioderma için.

Bioderma Sensibio H2O Makyaj Temizleme Misel Su

'Ürünü Amazon’un kendisinden aldım orijinal ve zaten çok güzel bir ürün. Çok ağır makyajlar yapmıyorum akşam da bununla siliyorum durulamam bile gerekmiyor.'

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Maybelline New York

Maybelline New York

Maybelline New York, maskaraları, meşhur göz altı kapatıcısı ve glossları ile en beğenilen en ulaşılabilir fiyatlara sahip kozmetik markalarından biri.

Çok beğenilmesine hiç şaşırmadıklarımızdan.

Şüphesiz en çok satan ürünü de muhteşem kapatıcısı.

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

'Bittikçe aldığım bir ürün. Açık renk tenime 01 alıyorum. Birkaç yıldır severek kullanıyorum. Tavsiye ederim.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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