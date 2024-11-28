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Yılbaşı Hediyesi Olarak Alabileceğiniz Kalıcılığı ve Kokusuyla Büyüleyen Erkek Parfüm Önerileri

etiket Yılbaşı Hediyesi Olarak Alabileceğiniz Kalıcılığı ve Kokusuyla Büyüleyen Erkek Parfüm Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 12:44

Kalıcı, erkeksi, modern ve çekici erkek parfümlerini sizin için listeledik. İster kendinize ister hediye olarak alabileceğiniz bu özel parfümlerden hangisi favoriniz olacak bakalım?

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 27.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Viktor & Rolf Spicebomb Extreme Edp 90ml Erkek Parfüm

Viktor & Rolf Spicebomb Extreme Edp 90ml Erkek Parfüm

Etkileyici bir erkek parfümü.

Baharatların harmanıyla yaratılan bu bomba gibi çarpıcı kokuya sahip, etkileyici erkek parfümü, gücü ortaya çıkaran özel bir el bombası şeklinde tasarlanmış. Kara biber ve tarçın içeren, yoğun baharat harmanı, tütün, vanilya ve lavantanın mükemmel gücüyle bir arada kullanılmış.

Premium ayrıcalıkları ile %50 indirimli alabilirsiniz.

%50 indirimli fiyatı şu anda 5098 TL.

Viktor & Rolf Spicebomb Extreme Edp 90ml Erkek Parfüm

' Ürün orijinal, koku beğenisi ve kalıcılık kişiden kişiye değişir. Ayrıca Hepsiburada'nın orijinal ürün garantisi de var. '

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Dolce & Gabbana 'K' Edt 100 ml Erkek Parfüm

Dolce & Gabbana 'K' Edt 100 ml Erkek Parfüm

Koku, kan portakal ve Sicilya limonunun narenciye tazeliğinin yoğun bir birleşiminden oluşup, adaçayı, berrak sardunya ve enerji veren lavandin ile, ardıç meyvesi ve ateşli pimento biberinin kıvılcımı ile duyguları canlandırıyor. Ardından, dünyevi vetiver ile birleşip, paçulinin tatlı baharatlılığını vermeden önce, K by Dolce & Gabbana kullanan modern bir kralın doğuştan gelen karizmasını yoğunlaştırmak için şehvetli bir sedir ağacı notası geliyor. 

Fiyatı 3991 TL.

Dolce & Gabbana 'K' Edt 100 ml Erkek Parfüm

'Şık, cool, olgun, özel...Fiyatına göre 2.5 kat değerli.'

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Davidoff Adventure Edt 100 ml Erkek Parfüm

Davidoff Adventure Edt 100 ml Erkek Parfüm

Ferah ve odunsu kokusuyla birçok erkeğin favorisi olan parfüm yaz kış kullanılabilir.

Fiyatı 2476 TL.

Davidoff Adventure Edt 100 ml Erkek Parfüm

'En çok merak edilen konuyla giriş yapayım. Hepsiburada satıcısının ürünleri kesinlikle orijinal. Diğer satıcıları bilemem , parfümleri sorgulattım Fransa kayıtlı çıktı ürünler. Parfüm yorumlamak izafi olduğu için ne desem boş, genel olarak konuşmak gerekirse , çok naif , inanılmaz rahatlatıcı bir kokusu var. Odunumsu bir açılışı var ama o kadar ferah bir şekilde yapıyor ki bunu , kesinlikle rahatsız olmuyorsunuz.'

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Montblanc Explorer Parfüm

Montblanc Explorer Parfüm

Güçlü erkeğin iddialı parfümü...

Üst notalarda İtalyan bergamut yağı, orta notalarda deri, sandal ağacı, vetiver ve alt notalarda paçuli yer alır.

60 ml parfümün fiyatı 2166 TL.

Montblanc Explorer Parfüm

'İlk başta ağır geliyor Ama sonradan çok güzel kokuyor ve kalıcılığı çok fazla asla gitmiyor üstünden.'

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Hermes Terre D'hermes Edt 200 ml

Hermes Terre D'hermes Edt 200 ml

Kendine has bir imzası ve karakteri olan, kusursuz ve özel bir koku.

100ml fiyatına 200ml parfüm. Hepsiburada satıcılı ürünlerde orijinallik kaygısı da yaşamıyorsunuz. Daha ne olsun!

200ml parfümün fiyatı 4750 TL ve bu son 30 günün en düşük fiyatı.

Hermes Terre D'hermes Edt 200 ml

'Bundan iyisi henüz yapılmadı, gerçek bir efsane. Satsalar damacana boy alırım.'

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Bvlgari Man In Black EDP 60 ml Erkek Parfüm

Bvlgari Man In Black EDP 60 ml Erkek Parfüm

Maskülen koku denince de bu.

Koku anında bağımlılık yaratan, patlayan baharatlı amber-rom akoruyla açılıyor. Koku, çekici sümbülteberin bulunduğu duygusal bir kalbin içinde yayılırken, sümbülteber tüm kokuda kendini ortaya çıkarıyor.

Fiyatı sepette indirimi ile 3930 TL.

Bvlgari Man In Black EDP 60 ml Erkek Parfüm

' Orijinal. Şişe kutu her şey pürüzsüz. Kokuya gelecek olursak efsane yıllardır bu kokuyu benden vazgeçirecek bir koku üretilmedi.'

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Roberto Cavalli Paradise Found Men Edt 75 ml

Roberto Cavalli Paradise Found Men Edt 75 ml

Hem duyularda hem de akılda kalıcı kalan odunsu oryantal bir koku.

75 ml parfümün fiyatı 1331 TL.

Roberto Cavalli Paradise Found Men Edt 75 ml

'Kokusu güzel ve kalıcı tavsiye ediyorum. Orijinal ürün.'

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Dior Homme Edt 150 ml Erkek Parfümü

Dior Homme Edt 150 ml Erkek Parfümü

Odunsu, hafif baharatlı, oldukça maskülen bir koku.

Fiyatı 5013 TL.

Dior Homme Edt 150 ml Erkek Parfümü

'+20 yas her erkeğin kullanabileceği, avaz avaz ben buradayım diye bağırmayan, imza parfüm olarak her mevsim, her yerde kullanabileceğiniz bir parfüm.'

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Paco Rabanne Pure Xs Edt 50 ml Erkek Parfüm

Paco Rabanne Pure Xs Edt 50 ml Erkek Parfüm

Egzotik oryantal baharatlardan yola çıkılarak oluşturulan Pure Xs için, erkeksiliğin yansıması olan bir koku diyebiliriz.

Fiyatı 2125 TL.

Paco Rabanne Pure Xs Edt 50 ml Erkek Parfüm

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Calvin Klein Euphoria Edt 100 ml Erkek Parfüm

Calvin Klein Euphoria Edt 100 ml Erkek Parfüm

Modern, odunsu ve biraz oryantal bir koku. 

Fiyatı 2399 TL.

Calvin Klein Euphoria Edt 100 ml Erkek Parfüm

'Muhteşem bir koku. Günlük kullanıma, ofis okul işyeri uygun. Paco Rabanne Invictus, Mont Blanc Legend sevenlerin deneyebileceği bir koku.'

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Emporio Armani Stronger With You Absolutely Edp 100 ml

Emporio Armani Stronger With You Absolutely Edp 100 ml

Oldukça hoş ve kalıcı bir parfüm.

Koku, bergamot ile harmanlanan ince rom akoru ve baharatlı bir etki yaratmak için elemi - amber kombinasyonunun eşsiz uyumu eşliğinde açılış yapıyor.

Fiyatı sepette indirimi ile şu anda 3425 TL.

Emporio Armani Stronger With You Absolutely Edp 100 ml

'Kokusu güzel ve kalıcı.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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