Yılbaşı Hediyesi Olarak Alabileceğiniz Kalıcılığı ve Kokusuyla Büyüleyen Erkek Parfüm Önerileri

Ferah ve odunsu kokusuyla birçok erkeğin favorisi olan parfüm yaz kış kullanılabilir.

Fiyatı 2476 TL.

Davidoff Adventure Edt 100 ml Erkek Parfüm

'En çok merak edilen konuyla giriş yapayım. Hepsiburada satıcısının ürünleri kesinlikle orijinal. Diğer satıcıları bilemem , parfümleri sorgulattım Fransa kayıtlı çıktı ürünler. Parfüm yorumlamak izafi olduğu için ne desem boş, genel olarak konuşmak gerekirse , çok naif , inanılmaz rahatlatıcı bir kokusu var. Odunumsu bir açılışı var ama o kadar ferah bir şekilde yapıyor ki bunu , kesinlikle rahatsız olmuyorsunuz.'