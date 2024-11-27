onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
Uygun Fiyata Cool Görünebilirsin! Senin İçin Seçtiğimiz Giyim Önerileri

etiket Uygun Fiyata Cool Görünebilirsin! Senin İçin Seçtiğimiz Giyim Önerileri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 21:13

Havalı gözükmek için çok fazla para harcamanıza gerek yok. Uygun fiyata alacağınız doğru parçalar ile istediğiniz şıklığa ulaşmanız mümkün. Uygun fiyatlı doğru parçaları nereden bulacağım diye endişelenmenize de gerek yok. Çünkü biz bu hizmeti ayağınıza kadar getirdik. Tek yapmanız gereken şu anda içeriğimize göz atmak...

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 27.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Defacto Regular Fit Yumuşak Dokulu Balıkçı Yaka Basic Triko Kazak

Defacto Regular Fit Yumuşak Dokulu Balıkçı Yaka Basic Triko Kazak

Her kadının dolabında olması gereken zamansız bir parça.

İndirimdeyken kaçırılmaması gerekenlerden.

Fiyatı indirimde sadece 299 TL.

XS-3XL arası bedeni mevcut.

Defacto Regular Fit Balıkçı Yaka Triko Kazak

'Güzel bir kazak, dolapta olmazsa olmazlardan.'

Trendyol external

Defacto Relax Fit Ceket Yaka Çıtçıtlı Suni Kürk Mont

Defacto Relax Fit Ceket Yaka Çıtçıtlı Suni Kürk Mont

Kışın vazgeçilmezi olan yumuşacık, çok şık bir kürk...

S-XL arası bedeni mevcut.

Fiyatı indirimde 1839 TL.

Defacto Relax Fit Ceket Yaka Çıtçıtlı Suni Kürk Mont

'Harika harika harika tüyleri çok güzel bayıldım. 36 bedenim ama L beden aldım daha güzel oldu.'

Trendyol external

Defacto Kadın Atkı

Defacto Kadın Atkı

Kışın vazgeçilmez aksesuarı. Oldukça havalı ve şık duran bir parça.

Fiyatı 359 TL.

Defacto Kadın Atkı

Trendyol external

Defacto Fitted 2li Ribana Takım

Defacto Fitted 2li Ribana Takım

Şık ve rahat bir seçenek olan takım, gardırobunuzun vazgeçilmezi olmaya aday.

S-M-L olmak üzere 3 bedeni var.

Fiyatı 559 TL.

Ayrıca sayfada %10 indirim kuponu da bulunuyor, faydalanmayı unutmayın.

Defacto Fitted 2li Ribana Takım

Trendyol external

Defacto Coool Oversize Geniş Kalıp V Yaka Triko Hırka

Defacto Coool Oversize Geniş Kalıp V Yaka Triko Hırka

Çizgili modeli ve oversize fit bol kalıplı rahat kullanımı ile yüksek bel ve mom fit jean pantolonlarınızla kolayca kombinleyebileceğiniz şık bir hırka.

Fiyatı 549 TL.

Ayrıca sayfada %10 indirim kuponu da mevcut.

Defacto Coool Oversize Geniş Kalıp V Yaka Triko Hırka

'Gayet sıcak tutuyor oldukça şık.'

Trendyol external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Defacto Fitted Halter Yaka Gül Detaylı Maxi Boy Dokuma Elbise

Defacto Fitted Halter Yaka Gül Detaylı Maxi Boy Dokuma Elbise

Uygun fiyatlı şık bir elbise.

Bu fiyata tişört alamıyoruz artık...

Siyah renk seçeneği de olan elbisenin 34-40 arası bedeni mevcut.

İndirimli fiyatı sadece 454 TL.

Defacto Fitted Maxi Boy Dokuma Elbise

'Çok uygun olduğu için siyahını da aldım. Beyaz biraz iç gösteriyor ama tam beden alın. Göğüsleriniz küçük ise ve ya normal ölçüdeyse bir beden küçük alın.'

Trendyol external

Defacto Normal Kesim Dik Yaka Fermuarlı Çizgili Triko Kazak

Defacto Normal Kesim Dik Yaka Fermuarlı Çizgili Triko Kazak

Yılbaşı hediyesi olarak sevgilinize, eşinize ya da babanıza alabileceğiniz uygu fiyatlı şık bir kazak.

XS-5XL arası bedeni mevcut.

İndirimli fiyatı 384 TL.

Defacto Normal Kesim Dik Yaka Fermuarlı Çizgili Triko Kazak

'Babama hediye aldım çok beğendi.'

Trendyol external

Defacto Slim Fit Klasik Uzun Kollu Gömlek

Defacto Slim Fit Klasik Uzun Kollu Gömlek

Uygun fiyatlı hoş bir gömlek.

Farklı renk seçenekleri de var.

XS-3XL arası da bedeni mevcut.

İndirimli fiyatı sadece 299 TL.

Defacto Slim Fit Klasik Uzun Kollu Gömlek

'Çok beğendim gerçekten güzel tavsiye ederim.'

Trendyol external

Defacto Kapüşonlu Şişme Mont

Defacto Kapüşonlu Şişme Mont

Çok şık ve sıcak tutan bir mont. Tarzına önem veren erkeklerin tercihi.

S-3XL arası bedeni mevcut olan montun farklı renk seçenekleri de var.

Fiyatı 1199 TL.

Ayrıca %10 indirim kuponu var ve peşin fiyatına 3 taksitle ödeyebilirsiniz.

Defacto Kapüşonlu Şişme Mont

'Montun üzerimdeki duruşunu çok beğendim. Kendi bedeninizi alabilirsiniz. Bu fiyata kesinlikle tavsiye ederim.'

Trendyol external

Defacto Kadife Kapüşonlu Şişme Mont

Defacto Kadife Kapüşonlu Şişme Mont

Şık, konforlu,, havalı ve de sıcacık tutuyor.

S-XL arası bedeni mevcut.

İndirimli fiyatı 1519 TL.

%10 indirim kuponu var ve peşin fiyatına 3 taksitle ödeyebilirsiniz.

Defacto Kadife Kapüşonlu Şişme Mont

'Çok güzel bir ürün çok memnunum.'

Trendyol external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Defacto Su Itici Oversize Geniş Kesim Biker Deri Ceket

Defacto Su Itici Oversize Geniş Kesim Biker Deri Ceket

Rahat ve modern bir görünüm için oversize kalıp tasarımıyla bu deri cekete bir şans verebilirsiniz.

XS-XL arası bedeni mevcut.

Fiyatı 1199 TL.

%10 indirim kuponu var ve peşin fiyatına 3 taksitle ödeyebilirsiniz.

Defacto Su Itici Oversize Biker Deri Ceket

'Derisi fiyatına göre gayet uygun ama zaten deri ceketlerin ömrü çok da uzun değil maalesef zamanla soyuluyor bu fiyata bu alınır bence. Kalıbı bol ama düşük omuz olduğu için çok da belli olmuyor.'

Trendyol external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın