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Goodyear Kış Lastiğinden Ledli Oyuncu Masasına Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

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etiket Goodyear Kış Lastiğinden Ledli Oyuncu Masasına Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 03:44

Beklenen soğuklar geldi. Arabalara kışlık lastik takma, kıyafetlerin içine içlik giyme mevsimi başladı. Bakalım bu hafta kapanın elinde kalan ürünler hangileri olmuş? Tahmin edeceğiniz gibi listemiz kışlık lastikten içliğe, robot süpürgeden çelik saklama kabına dolu dolu... Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 21 Kasım 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Tefal Blendeo+ Rem Blade Iki Kademeli Buz Kırıcılı Blender

Tefal Blendeo+ Rem Blade Iki Kademeli Buz Kırıcılı Blender

Bazı insanlarla aranızdaki buzları kırmak zor olabilir, ama merak etmeyin bu efsane blender ile her şey çok kolay.

Fiyatı 1399 TL.

Tefal Blendeo+ Rem Blade Iki Kademeli Buz Kırıcılı Blender

'Makine güzel ve güçlü bugün geldi 2 defa denedim buzu kırıyor biraz gürültülü ama sanırım hepsi böyle malzemeleri kaliteli duruyor asla dandik değil Tefal'e güvenerek aldım tavsiye ederim.'

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Goodyear 185/65 R15 88T Ultragrip 8 Ms Oto Kış Lastiği

Goodyear 185/65 R15 88T Ultragrip 8 Ms Oto Kış Lastiği

Kış lastiklerini bile internetten alıyoruz artık evet çünkü neden? Çünkü daha uygun...

Üretim yılı 2024 olan lastiğin fiyatı 2166 TL.

Goodyear 185/65 R15 88T Ultragrip 8 Ms Oto Kış Lastiği

Kışlık lastiklerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Xprime Markus Rgb Ledli Oyuncu Masası

Xprime Markus Rgb Ledli Oyuncu Masası

Montajı kolay, şık ve kullanışlı bir oyuncu masası.

Paket içeriğinde yer alan RGB Led kumandası ile 16 farklı renk ve kombinasyondan favorinizi kolayca seçebilirsiniz.

Fiyatı 4199 TL.

Xprime Markus Rgb Ledli Oyuncu Masası

'Ürün gerçekten parasının hakkını veriyor. Çok sağlam gram tıkırtı sallantı yok. Masa üzeri çok parmak izi bırakıyor. Montajı basit. Delikleri denk geldi sorunsuz montajladım. Alacaklara tavsiyedir.'

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More Sports Güreş Ayakkabısı

More Sports Güreş Ayakkabısı

Antrenman ve maçlar için ideal bir ayakkabı.

36-45 arası numarası mevcut.

More Sports Güreş Ayakkabısı

'Ayak uzunluğum 27.5-28cm, 44 numara çok iyi oldu. (Kalıplar firmadan firmaya değişken olduğundan belirtmek istedim.) Görüntü olarak başka bir arkadaş fotoğraf paylaşmış zaten aynısı ve güzel de duruyor. Kalitesi konusunda kesin yorum yapamayacağım ama salon sporlarında başlangıç-orta klasman sporcuların işini çok rahatlıkla göreceğini düşünüyorum. '

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Roborock Vacuum Cleanner Q8 Max Robot Süpürge

Roborock Vacuum Cleanner Q8 Max Robot Süpürge

Evde yokken bile her yerin tertemiz olmasını isteyenlerin tercihi, güçlü çekim gücü ve hızlı haritalama özellikleriyle öne çıkan Roborock Q8 Max olmuş.

Fiyatı 14.849 TL.

Roborock Vacuum Cleanner Q8 Max Robot Süpürge

'Daha önce S7 modelini anneme almıştık. O modelden de çok memnunuz. Roborock Q8 Max özelliklerine baktığımızda önceki modellere göre geliştirmeler olduğunu görünce hemen sipariş verdik. Bu modelin Emiş gücü 5500 Pa yani hem Q7 modelinden hem S7 modelinden daha güçlü geliştirilmiş ki bu en önemli özellik bana göre. Şarj süresine baktığımızda yine önceki modellerine göre daha kısa sürede şarj edilebiliyor. Zamandan tasarruf etmek isteyenler için de bence gayet güzel. Evimiz büyük olduğu için temizleyebilir mi diye tereddüt etmiştik ama 300 m2 kadar tek şarjla süpürebiliyor.'

Robot süpürgelerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Aneng AN113D Dijital Multimetre

Aneng AN113D Dijital Multimetre

Fiyatına değecek kaliteli bir multimetre.

Fiyatı 1243 TL.

Aneng AN113D Dijital Multimetre

'Dış malzemesini pek beğenmesem de propları ve ölçüm kolaylığı bu ürünü kullanılabilir yapıyor. Ürün kutusuz gelmesine karşın satıcının özenli bir şekilde paketlemesini takdir ettim.'

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Bingo Onaran Koruma Sıvı Bakım Çamaşır Deterjanı

Bingo Onaran Koruma Sıvı Bakım Çamaşır Deterjanı

Siyahlar için, renkliler için ya da beyazlar için...

Çamaşırlarınızı yıkarken onaran bir deterjan.

Fiyatı indirimde 174 TL.

Bingo Onaran Koruma Sıvı Bakım Çamaşır Deterjanı

'Poşete sarmamalarına rağmen dökülmeden gelmişti. Bingo zaten bildiğimiz, güvenilir marka. Bir çok ürününü kullanıyorum halihazırda. Teşekkür ederim.'

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Schafer Practi 3'lü Çelik Saklama Kabı

Schafer Practi 3'lü Çelik Saklama Kabı

16, 18 ve 20 cm çapında 3 adet saklama kabı şu anda %50 indirimde.

Fiyatı normalde 1258 TL olan set şu anda indirimde sadece 629 TL.

Schafer Practi 3'lü Çelik Saklama Kabı

'İndirimdeyken tencere seti ve bu saklama kaplarını aldım. Yani bence bu saklama kapları fena ürün değil, dışardan görüntüsü de güzel. Ama aşırı bir beklentiniz de olmasın, fiyatına göre iyi gibi. Boyutları da iyi. Kapakları plastik. Hafif bir de.'

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Yds Termal İçlik Takımı

Yds Termal İçlik Takımı

Sıcak tutan termal içliğin farklı renkleri de var.

S-3XL arası bedeni mevcut.

Fiyatı 849 TL.

Yds Termal İçlik Takımı

'Daha önce bildik firmaların içliklerini kullandım. YDS kesinlikle çok farklı. Esnekliği ve sıcak tutma yeteneği beni şaşırttı. Üzerinde çizgiler olan fütüristik tasarımlara aldanmayın. Uzun süre dışarıda kalan birisi olarak çok memnun kaldım. 1 takım daha sipariş vereceğim.'

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Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

  • Kapasite: 0,89 Lt.

  • Boyutlar: 24,8 x 10,4 x 9 cm.

  • Ağırlık:600 gr.

  • Soğuk 12 Saat

  • Buzlu İçecekler: 48 Saat

Özellikleri yukarıdaki gibi olan Stanley pipetli termosun farklı renk seçenekleri de var.

Fiyatı 1899 TL.

Stanley Pipetli Termos Bardak

'Buz bir türlü erimiyor harika bir ürün çok memnunum. Evimde 3 tane Stanley kullanıyorum kesinlikle paralarına değerler.

Çok satan ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Under Armour UA Undeniable 5.0 Spor Çanta

Under Armour UA Undeniable 5.0 Spor Çanta

Spor çantaları içinde en çok satan model karşınızda.

Fiyatı 1090 TL.

Under Armour Spor Çanta

'Nike Jack Jones gibi diğer markalarının çantasını da aldım ama bu gerçekten bir farklı geldi. Spor için çok iyi. Oğlum ile benim kıyafetleri rahat rahat alıyor. Seyahatlerde de kullanırım diye 58litre medium tercih ettim bence en ideal boyu da bu.'

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Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı

Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı

Kazak ve hırka gibi kıyafetlerinizdeki tüyleri ve tiftikleri kolayca temizleyebilmeniz için özel olarak tasarlanmış bir cihaz.

Fiyatı 449 TL.

Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı

'Kesinlikle iyi ki aldım dediğim ürünlerden oldu. Fiyat performans ürünü, teşekkür ederim.'

Çok satan ürünlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Geçen haftanın çok satanları da aşağıda...

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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