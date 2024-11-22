Goodyear Kış Lastiğinden Ledli Oyuncu Masasına Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Beklenen soğuklar geldi. Arabalara kışlık lastik takma, kıyafetlerin içine içlik giyme mevsimi başladı. Bakalım bu hafta kapanın elinde kalan ürünler hangileri olmuş? Tahmin edeceğiniz gibi listemiz kışlık lastikten içliğe, robot süpürgeden çelik saklama kabına dolu dolu... Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

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