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Bosch Marka Kırıcı Deliciden Molfix Bebek Bezine: Kasım İndirimleri Haftasının Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Bosch Marka Kırıcı Deliciden Molfix Bebek Bezine: Kasım İndirimleri Haftasının Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 10:01

Kasım indirimleri fırtına gibi geldi geçti. Bakalım bu hafta kapanın elinde kalan ürünler hangileri olmuş? Stanley yemek termosundan Züber fıstık ezmesine. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 14  Kasım 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Hafif, rahat ve çalma süresi de oldukça uzun.

Anker Türkiye garantili kulaklığın fiyatı 699 TL.

Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

'Ürünü kullanmaya başladım özellikle malzeme ve ses kalitesi çok iyi. Kulağa iyi oturuyor ve kolay düşmüyor. Çift kulaklık takıldığında ortam sesi neredeyse gelmiyor.'

Hepsiburada external

Züber Fıstık Ezmesi Deneme Paketi

Züber Fıstık Ezmesi Deneme Paketi

Tadı mükemmel ve en önemlisi de katkı maddesi içermiyor.

Üçlü deneme paketinin fiyatı indirimde 473 TL.

Züber Fıstık Ezmesi Deneme Paketi

'Lezzetini tarif edemem alın deneyin sonra illaki tekrar alacaksınız 😉 Ben elma ile tüketiyorum, bebeğime de muzun yanında veriyorum. '

Hepsiburada external

Philips XW9383/01 Aqua Trio 3'ü 1 Arada (Islak, Kuru ve Moplu) Kablosuz Dik Süpürge

Philips XW9383/01 Aqua Trio 3'ü 1 Arada (Islak, Kuru ve Moplu) Kablosuz Dik Süpürge

Fiyatını hak eden ıslak, kuru ve moplu temizleme özellikleriyle kullanıcıları memnun eden bir süpürge. Bu süpürge, özellikle kedi tüyleri ve kumlarını temizlemede oldukça başarılı. Kendini temizleme özelliği ve yüksek çekim gücü ile de çok beğeniliyor.

Fiyatı 20.999 TL.

Philips XW9383/01 Aqua Trio Kablosuz Dik Süpürge

'5 kedimin de dağıttığı tüm kumları tek hamlede çekti zaten alma sebebimde onların kum ve tüyleriydi :) Sulu kısım ise parkede asla su bırakmıyor.'

Hepsiburada external

Molfix Bebek Bezi 5 Beden Junior Hiper Ekonomi Paketi

Molfix Bebek Bezi 5 Beden Junior Hiper Ekonomi Paketi

Ebeveynlerin güvenle tercih ettiği bir marka. Bebeğinizin cildine nazik davranarak, gün boyu süren konfor sunar.

156 adet bezin fiyatı 600 TL.

Tanesi 3.85 TL'ye geliyor.

Molfix Bebek Bezi 5 Beden Junior Hiper Ekonomi Paketi

'Molfix 3 çocuğumda kullandığım ürün çok memnunum çok güzel bir bez malesef biraz pahalı indirim yakaladığım zaman stok yapıyorum tavsiye ederim.'

Hepsiburada external

Philips HD9252/90 Essential 4.1lt Airfryer

Philips HD9252/90 Essential 4.1lt Airfryer

2-3 kişilik aileler için ideal boyutta olan yağsız ve lezzetli kızartmalar yapabileceğinizi bir ürün. Kullanımı da temizliği de oldukça kolay ve pratik.

Fiyatı 1999 TL.

Philips HD9252/90 Essential 4.1lt Airfryer

'Ürünü yeni aldık. Her şeyden önce çok şık görünüyor. Boyutu iki kişi için ideal hatta üç kişi için de rahat rahat yemek çıkar ancak büyük aileler xl modeline yönelebilir. Patates kızartması harika oluyor, tavsiyem önce 160 derecede 10 dakika sonrasında 20 dakika 180 derecede pişirmeniz. '

Hepsiburada external
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Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere

Fissler kalitesi indirimde çok satılanlardan...

Hacmi 6 litre.

Fiyatı indirimde 8999 TL.

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere

'Ürün oldukça kaliteli 2 kat kutuya sarılı şekilde oldukça güvenlik önlemleri yüksek bir halde ulaştı. Ben ilk kullanımını yaptım test ettim daha sonra kaldırdım. Bir kere yeşil mercimek yaptım. 15 dakika ocakta kaldı bunun 5 dakikasında kaynadı. Mercimekler neredeyse hamur olmuştu. Çok güzel şekilde kabuklarından çıkmış. '

Hepsiburada external

Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu

Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu

Doğal içerikli ve vegan Siveno çamaşır sabunu, hindistan cevizi yağı ve karbonat içeriği ile tüm bebek kıyafetlerinde etkili temizlik sağlar. 

2 adet 1000 ml çamaşır sabununun fiyatı indirimde 211 TL.

Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu

'Çocuklarımın çamaşırlarını güvenle yıkadığım tek marka. İçeriği temiz olduğu için gözüm kapalı güveniyorum. Kargom çok güzel paketlenmişti o yüzden akma dökülme vs olmadan ulaştı teşekkürler.'

Hepsiburada external

Bosch Professional GBH 2-26 DRE Kırıcı Delici

Bosch Professional GBH 2-26 DRE Kırıcı Delici

Bosch marka kırıcı delici, profesyonel kullanıcılar için ideal bir seçim olacaktır. Delme ve kırma performansı oldukça tatmin edici olan ürün yüksek malzeme kalitesi ve sağlamlığı ile öne çıkıyor.

Fiyatı 4967 TL.

Bosch Professional GBH 2-26 DRE Kırıcı Delici

'Bosch kalitesini kimse inkar etmez edemez. Dewalt Makita Hitachi gibi profesyonel marka. Tavsiye ederim son hararet ile :-)'

Hepsiburada external

Stanley Klasik Legendary Yemek için Termos Kap

Stanley Klasik Legendary Yemek için Termos Kap

BPA içermez, bulaşık makinesinde yıkanabilir ve yemeklerinizi 7 saate kadar sıcak tutar.

Fiyatı 912 TL.

Stanley Klasik Legendary Yemek için Termos Kap

'Ürünü işyerine yemek götürmek için kullanıyorum. 6.40'da 3 dk mikrodalgada ısıtılmış yemeği öğlen 12'de açtığımda yeme sıcaklığında oluyor. Dolu bir tabak yemek alıyor. '

Çok satan ürünlerin hepsine buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

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Under Armour Erkek Koşu Ayakkabısı

Under Armour Erkek Koşu Ayakkabısı

40-47 arası numarası mevcut.

Fiyatı 1653 TL.

Under Armour Erkek Koşu Ayakkabısı

'Spor salonunda kullanıyorum, konforu hissedebiliyorsunuz, tavsiye ederim. Normal ayakkabı numaranızın 1/2 büyük almanız daha iyi olur, 44 giyen kendim için 44,5 aldım tam oldu.'

Çok satan ürünlerin hepsine buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

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Julius Meinl Jubilaum Öğütülmüş Filtre Kahve

Julius Meinl Jubilaum Öğütülmüş Filtre Kahve

Hafif, lezzetli ve uygun fiyatlı bir kahve.

250 g kahvenin fiyatı 124 TL.

Julius Meinl Jubilaum Öğütülmüş Filtre Kahve

'Uygun fiyata lezzetli kahve arayanlara öneririm.'

Çok satan ürünlerin hepsine buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

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Febreze Bahar Çiçekleri Araba Kokusu

Febreze Bahar Çiçekleri Araba Kokusu

Oto parfümleri kategorisinde en çok satan ürün karşınızda.

Fiyatı 182 TL.

Febreze Bahar Çiçekleri Araba Kokusu

'Araç kokusu üzerine başka marka tanımam çok memnunum.'

Çok satan ürünlerin hepsine buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

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