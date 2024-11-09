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Samsung Şarjlı Dikey Süpürgeden Mac Silky Matte Ruja: Kasım İndirimleri Haftasının Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Samsung Şarjlı Dikey Süpürgeden Mac Silky Matte Ruja: Kasım İndirimleri Haftasının Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
09.11.2024 - 14:36

Kasım indirimleri başladı. İndirim haftasında kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Bu haftanın çok satanları arasında The Purest Solutions cilt bakım serumundan Huawei akıllı saate bir sürü farklı kategoride ürün sizi bekliyor. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 09  Kasım 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Samsung VS20C8524TB/TR Jet 85 Şarjlı Dikey Süpürge

Samsung VS20C8524TB/TR Jet 85 Şarjlı Dikey Süpürge

Güçlü çekim gücü, hafifliği ve kullanım kolaylığı ile öne çıkan süpürge fiyatının hakkını sonuna kadar veriyor.

İndirimli fiyatı 11.499 TL.

Samsung VS20C8524TB/TR Jet 85 Şarjlı Dikey Süpürge

'Kaliteli ve güzel bir süpürge çekim gücü süper 4 tane çekim modu bulunmakta ve en düşükte bile çok iyi temizlik sağlıyor bu süpürgeden öncede iyi bir markanın şarjlı süpürgesini kullanıyordum. Meşhur markadan hiçbir farkı yok v12 den çok daha kaliteli ve çekim gücü yüksek v15 ile neredeyse aynılar.'

Hepsiburada

Xiaomi Redmi Pad Pro 12" 8GB 256GB Tablet

Xiaomi Redmi Pad Pro 12" 8GB 256GB Tablet

Yüksek hız ve performansıyla öne çıkan Xiaomi tablet, ekran kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı ile akıcı bir deneyim sunuyor. Fiyat-performans ürünü.

İndirimli fiyatı 10.359 TL.

Xiaomi Redmi Pad Pro 12' 8GB 256GB Tablet

'Ürün gerçekten birçok konuda çok iyi . Ekran yenileme hızı, batarya kullanım süresi, ekran çözünürlüğü, oyun performansı vb gibi konularda tedirgin olmadan alabilirsiniz.'

Hepsiburada

Karaca Home Bellance Mavi Pamuk Çift Kişilik Nevresim Takımı

Karaca Home Bellance Mavi Pamuk Çift Kişilik Nevresim Takımı

Pamuklu kumaşı ve canlı desenleri ile beğenilen nevresim takımının ölçüleri 200x220 cm.

İndirimli fiyatı 699 TL.

Karaca Home Bellance Çift Kişilik Nevresim Takımı

'Arkadaşlarıma, akrabalarıma ev hediyesi olarak alıyorum. Hem kibar hem şık. Biraz ince kumaşı ama pamuklu.'

Hepsiburada

Kumtel Bej Fanlı Isıtıcı 2000 W

Kumtel Bej Fanlı Isıtıcı 2000 W

Küçük odaları hızlı ve etkili bir şekilde ısıtmak için ideal bir ürün. Fiyatı da uygun ve farklı renk seçenekleri de var.

İndirimli fiyatı 569 TL.

Kumtel Bej Fanlı Isıtıcı 2000 W

'Ürün fiyat/performans ürünü. Bir konuya açıklık getireyim. Soğuk ayarı var mı diye soranlar olmuş. Üründe 3 adet ayar bulunmakta:

1) Isıtıcı çalışmadan pervane çalışıyor, bu ayarda ürünü vantilatör gibi kullanabilirsiniz.

2) Isıtıcı 1/2 + Fan, bu ayarı mevcut ısıtıcınızın yanında ortamı biraz daha ısıtmak için kullanabilirsiniz.

3) Isıtıcı + Fan, bu ayarı ısıtıcısı olmayan küçük-orta bir odayı tek başına ısıtması için kullanabilirsiniz.'

Hepsiburada

Huawei Watch GT4 Akıllı Saat

Huawei Watch GT4 Akıllı Saat

Farklı renkleri de var hatta onlar daha uygun. Ama en şık olanı bu o sebeple de en çok satılan rengi bu olmuş.

Kullanıcılar, uzun pil ömrü (7-10 gün) ve uyku/egzersiz verilerinin doğruluğundan memnun. iPhone ile uyumlu olması da önemli bir avantaj.

İndirimli fiyatı 6799 TL.

Huawei Watch GT4 Akıllı Saat

'Saati çok beğendim tasarruf modunda 10 günden fazla gidiyor normal kullanım 1 hafta tavsiye ederim.'

Hepsiburada
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Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick Nemlendirme Etkili Yoğun Renk Sağlayan Ruj

Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick Nemlendirme Etkili Yoğun Renk Sağlayan Ruj

Mac'in en sevilen ruju...

İndirimli fiyatı 629 TL.

Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick

'En sevdiğim sıcak alt tonlu nude kahve rujum oldu tonu çok güzel her makyajla uyar yapısı kremsi mat ve bulaşma yapmıyor.'

Hepsiburada

The Purest Solutions C Vitamini Aydınlatıcı ve Ton Eşitleyici Cilt Bakım Serumu

The Purest Solutions C Vitamini Aydınlatıcı ve Ton Eşitleyici Cilt Bakım Serumu

C vitamini cilt için önemli temel antioksidanlardan biri. Bu ürün 10% Ascorbic Acid, 0.5% Ferulic Acid ve Prebiyotikler ile zenginleştirilerek formüle edilmiş. Cildi yenilerken aynı zamanda besler. Ciltte canlanma ve aydınlanma sağlar.

İndirimli fiyatı 269 TL.

The Purest Solutions C Vitamini Cilt Bakım Serumu

'Marka çevre dostu olmakla gönlümde taht kurdu. Ben 16 günlük öncesi ve sonrası fotoğraflarımı ekledim. Leke serumu ile birlikte gece uyguladım. Mucize yaratmayacak ama deneyeyim dedikten sonra beni oldukça şaşırtan ürün. İşini hakkıyla yapanların kazançları bol olsun.'

İndirimli diğer The Purest Solutions bakım ürünlerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Cream Co.Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi

Cream Co.Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi

Tüm cilt tipleri için uygun olan yüz kremi, cilt tonunu eşitler ve cildinizi canlandırır.

İndirimli fiyatı 249 TL.

Cream Co.Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi

'Ürün güzel beğendim. Paketleme özenliydi. Ürün orijinal. Küçük hediyeler için teşekkürler.'

Hepsiburada

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 1.4 lt

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 1.4 lt

Stanley vakum yalıtımlı büyük termos çorba, kahve veya çayı 40 saate kadar sıcak veya 35 saate kadar soğuk tutar.

Fiyatı 2249 TL.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 1.4 lt

'Görünüşü ve kullanışı ayrı güzel. Uygun fiyata çok istediğimiz ürüne ulaştık. Hızlı teslimat ve sağlam kargo içinde ayrıca teşekkür ediyoruz.'

Stanley termos modellerinin hepsine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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New Balance GM500WGR Erkek Spor Ayakkabı

New Balance GM500WGR Erkek Spor Ayakkabı

New Balance 500 modeli, klasik retro tarzı ile sizleri istediğiniz görünüşüne kavuşturuyor. 

Fiyatı 1838 TL.

New Balance GM500WGR Spor Ayakkabı

Diğer New Balance modelleri için buraya tıklayabilirsiniz.

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DeFacto Kadın Regular Fit Balıkçı Yaka Kazak

DeFacto Kadın Regular Fit Balıkçı Yaka Kazak

Her kadının dolabında bulunması gereken bir parça.

Fiyatı indirimde sadece 174 TL.

DeFacto Kadın Regular Fit Balıkçı Yaka Kazak

İndirimli Defacto marka diğer moda ürünleri de burada.

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GoWith 2'li-4'lü Alpaka Yünlü Termal Yıkamalı Yumuşak Doğal Kışlık Çorap

GoWith 2'li-4'lü Alpaka Yünlü Termal Yıkamalı Yumuşak Doğal Kışlık Çorap

Ayakları çok üşüyenlere müjde!

Fiyatı 350 TL.

GoWith 2'li-4'lü Alpaka Yünlü Termal Yıkamalı Yumuşak Doğal Kışlık Çorap

'Yün çorap kış günlerinde ayağınızı en sıcak tutan, terletmeyen ve ayak sağlığına iyi gelendir.'

'Eşimin ayakları hiç bir zaman sıcak olmazdı ta ki bu çorapları giyene kadar.'

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