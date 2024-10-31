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Pratik Dik Süpürgeden Mini Şömine Isıtıcıya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Pratik Dik Süpürgeden Mini Şömine Isıtıcıya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 10:23

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Bu haftanın çok satanları arasında yumurta pişiriciden koltuk kılıfına bir sürü ürün sizi bekliyor. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 01 Kasım 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Grundig Kb 422600 Kişisel Blender

Grundig Kb 422600 Kişisel Blender

4 kanatlı bıçakları ve güçlü motoru her şeyi pürüzsüz bir şekilde parçalar.

Fiyatı 1099 TL.

Grundig Kb 422600 Kişisel Blender

'Bir yorumda buz kırmıyor yazıyordu hemen denedim çok güzel buz kırma özelliği var .Ben memnun kaldım. Teşekkür ederim :)'

Hepsiburada

Elgeyar Bürümcük Koltuk, Kanepe, Çekyat Örtüsü

Elgeyar Bürümcük Koltuk, Kanepe, Çekyat Örtüsü

Farklı renkleri de olan kullanışlı bir kanepe örtüsü.

Ölçüleri 180x230 cm.

Fiyatı ise 435 TL.

Elgeyar Bürümcük Koltuk, Kanepe, Çekyat Örtüsü

'Çok güzel uydu. Orta kısmı da fazla kabarık kalmadı. Daha önce ölçülere bakarak almamıza rağmen uymayan modeller olmuştu. Bu ürün onlara göre çok başarılı.'

Hepsiburada

Mi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı - Internet Güçlendirici

Mi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı - Internet Güçlendirici

Evinizin her yerinde internetinizin güçlü bir şekilde çekmesi için ihtiyacınız olan ürün.

İndirimli fiyatı 539 TL.

Mi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı - Internet Güçlendirici

'Görevini başarıyla yapıyor memnunum tavsiye ederim.'

Hepsiburada

Fantom Pratik P 1200 Dik Süpürge

Fantom Pratik P 1200 Dik Süpürge

Tam bir fiyat performans ürünü.

Kedi ve köpek tüylerini kolayca toplayabilme özelliği sayesinde evcil hayvanların yaşadığı evler için idealdir.

Küçük ve ergonomik bir yapısı olduğu için, en dar alanlara bile çok rahatlıkla sığabilir.

Fiyatı şu anda 1491 TL.

Fantom Pratik P 1200 Dik Süpürge

'Hem çok hafif hem her yere ulaşıyor pratik. Motorun yukarıda olması çok avantaj bana göre çok kolaylık oluyor.'

Hepsiburada

Effe Yapı Dekor Siyah Metal Çerçeveli 60 cm Yuvarlak Ayna

Effe Yapı Dekor Siyah Metal Çerçeveli 60 cm Yuvarlak Ayna

Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir ürün.

Fiyatı şu anda sepette indirimli 800 TL.

Effe Yapı Dekor Siyah Metal Çerçeveli 60 cm Yuvarlak Ayna

'Ürün kusursuz elime ulaştı. Çok beğendim, kaliteli ve boyutu da oldukça iyi, çok teşekkürler.'

Hepsiburada
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Wellstil Doku Organik Ham Keten Runner

Wellstil Doku Organik Ham Keten Runner

Bu fiyata harika bir ürün.

Kullanıcılar tarafından kalitesi, şıklığı ve dokusuyla çok beğeniliyor.

Ölçüsü 40x150 cm olan runner'ın fiyatı 199 TL.

Wellstil Doku Organik Ham Keten Runner

'Ürün tam istediğim gibi geldi çok güzel, özenli kargolama içinde satıcıya tekrardan teşekkürler.'

Hepsiburada

Kumtel Siyah Mini Şömine Isıtıcı

Kumtel Siyah Mini Şömine Isıtıcı

Kış aylarının vazgeçilmezi.

Mini şömine ısıtıcı düşme ya da devrilme gibi beklenmedik olaylar meydana geldiğinde sizi ve ailenizi korumak için otomatik olarak elektrik bağlantısını kesiyor.

Ayarlanabilir termostatı ile sıcaklığı belli bir seviyeye ayarlayabiliyorsunuz. Odanın ısısı düştüğünde ayarlanabilir termostat otomatik olarak devreye girerek sıcaklığı eski düzeyine getiriyor.

Daha ne olsun! Aradığınızdan fazlası bu ısıtıcıda.

İndirimli fiyatı 1159 TL ve bu fiyat son 30 günün en düşük fiyatı.

Kumtel Siyah Mini Şömine Isıtıcı

'Ürünü biraz tereddütle aldım hasarlı vs gelir diye ama herhangi bir kırığı yamuğu yok hızlı ve sağlam bir şekilde geldi gayet de güzel ısıtıyor satıcıya teşekkürler.'

Hepsiburada

Sinbo SEB-5806 Yumurta Pişirme Makinesi

Sinbo SEB-5806 Yumurta Pişirme Makinesi

7 yumurta pişirme kapasitesi ile isteğinize göre normal, katı yada rafadan yumurta pişirebilirsiniz. Otomatik kapanma özelliği bulunan makine ğişirme işlemi bittiğinde sesli uyarı veriyor.

Fiyatı 430 TL ve bu fiyat son 30 günün en düşük fiyatı. Böyle olunca da kimse fırsatı kaçırmamış ve ürün çok satanlar listemizde gururla yerini almış bulunuyor.

Sinbo SEB-5806 Yumurta Pişirme Makinesi

'Gelir gelmez denedim. Oğlum kayısı kıvamında yumurta istiyor ben bir türlü tutturamıyordum. Ölçü kabına göre suyunu koydum 5 dakikada hazır. Mükemmel bir icat bence teşekkürler Hepsiburada.'

Hepsiburada

Güral Porselen Caroline 85 Parça Kare Bone Yemek Takımı

Güral Porselen Caroline 85 Parça Kare Bone Yemek Takımı

Dayanıklı, ışık geçirgen ve zarif krem rengi ile Caroline serisi yemek takımları mükemmel sunumlarınız için harika bir seçim olacaktır.

Tam 85 parçadan oluşan setin içinde yok yok.

İndirimli fiyatı 12.450 TL.

Güral Porselen Caroline 85 Parça Kare Bone Yemek Takımı

'O kadar güzel ve zarif ki satıcı da çok ilgili alakalı ürünümün biri kırık geldi hemen ilgilenip yenisini gönderiler kargo çok özenli paketlenmişti hepsi tek tek paketliydi.'

Hepsiburada

Vaseline Nemlendirici Jel Original

Vaseline Nemlendirici Jel Original

3 kat saflaştırılmış formüle sahip olan ürün cildinizi 24 saat boyunca nemlendirir.

100 ml ürünün fiyatı 136 TL.

Vaseline Nemlendirici Jel 100 ml

'En iyi kremlerden daha daha iyi yılların kalitesi kuru cilde anında etki.'

Amazon
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Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant

Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant

Uzun süre etkili ve jel formu ile kullanımı kolay olan bir deodorant.

Fiyatı 122 TL.

Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant

'Gerçekten uzun etkili ve çamaşırlarda iz bırakmıyor.'

Amazon

Blistex Medplus Kuru ve Çatlamış Dudaklara Onarıcı ve Ferahlatıcı Dudak Bakım Kremi SPF 15

Blistex Medplus Kuru ve Çatlamış Dudaklara Onarıcı ve Ferahlatıcı Dudak Bakım Kremi SPF 15

Kış aylarında soğukların etkisiyle kuruyan ve çatlayan dudaklarınız için en iyi bakım... SPF 15 korumalı olması da artısı.

Fiyatı 119 TL.

Blistex Medplus Kuru ve Çatlamış Dudaklar İçin Bakım Kremi SPF 15

'Oldukça iyi nemlendiriyor. Krater gibi kuruyan dudaklarım 1-2 günde baya düzeldi. Mentol hissiyatı da güzel. Kaliteli marka uygun fiyat. Teşekkürler.'

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