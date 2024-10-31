Pratik Dik Süpürgeden Mini Şömine Isıtıcıya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Kış aylarının vazgeçilmezi.

Mini şömine ısıtıcı düşme ya da devrilme gibi beklenmedik olaylar meydana geldiğinde sizi ve ailenizi korumak için otomatik olarak elektrik bağlantısını kesiyor.

Ayarlanabilir termostatı ile sıcaklığı belli bir seviyeye ayarlayabiliyorsunuz. Odanın ısısı düştüğünde ayarlanabilir termostat otomatik olarak devreye girerek sıcaklığı eski düzeyine getiriyor.

Daha ne olsun! Aradığınızdan fazlası bu ısıtıcıda.

İndirimli fiyatı 1159 TL ve bu fiyat son 30 günün en düşük fiyatı.

Kumtel Siyah Mini Şömine Isıtıcı