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Pratik Doğrama ve Rende Makinesinden Puma Sweatshirte: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Pratik Doğrama ve Rende Makinesinden Puma Sweatshirte: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 20:14

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Bu haftanın çok satanları arasında bluetooth kulaklıktan şişme yeleğe bir sürü ürün sizi bekliyor. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 25 Ekim 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Skechers M Essential Vest Erkek Yelek

Skechers M Essential Vest Erkek Yelek

Fiyatı 899 TL.

Skechers M Essential Vest Erkek Yelek

Hepsiburada

Anker Soundcore Q21i NC Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Anker Soundcore Q21i NC Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Güçlü bassları ve yüksek ses kalitesiyle dikkat çeken kulaklığın pil ömrü de oldukça uzun.

Fiyatı 1211 TL.

Anker Soundcore Q21i NC Bluetooth Kablosuz Kulaklık

'Kaliteli ürün ve kaliteli müzik dinlemenin keyfini hakkıyla veriyor. '

Hepsiburada

Puma Ess Big Logo Crew Erkek Sweatshirt

Puma Ess Big Logo Crew Erkek Sweatshirt

Erkekler için klasik Puma kalitesi.

Normalde fiyatı 2100 TL olan sweatshirt şu anda indirimde 1365 TL.

S-2XL arası bedeni mevcut.

Puma Ess Big Logo Crew Erkek Sweatshirt

'Yumuşak ve salaş bir dokusu var geniş kalıp ve rahat kaliteli daha ne diyeyim biz çok beğendik.'

Hepsiburada

Yui 5'i 1 Arada Otomatik Doğrama ve Rende Makinesi

Yui 5'i 1 Arada Otomatik Doğrama ve Rende Makinesi

Rende yapmayı sevmeyenler için ideal bir ürün. Çok pratik ve işlevsel. Özellikle kırmızı lahana ve havuç rendelerken çok başarılı olan ürünün plastik kalitesi de kullanıcılar tarafından çok beğeniliyor. 

Yui Türkiye garantili ürünün fiyatı 1479 TL ama Premium üye olarak bu ürünü 1379 TL'ye alabilirsiniz.

Yui 5'i 1 Arada Otomatik Doğrama ve Rende Makinesi

'Ürünün muadillerinin hepsi inanılmaz pahalı. Bu marka fiyatı baya uygun. Hem portatif hafif ve asla yer kaplamıyor, hem bıçakları inanılmaz Keskin, hem de saniyeler içerisinde havuç, kereviz, patates, kabak, salatalık, turp gibi sert sebzeleri ve kaşar peynirini rendeleyip elinize veriyor.'

Hepsiburada

Solo Kağıt Havlu 12 Adet

Solo Kağıt Havlu 12 Adet

Solo kalitesi uygun fiyat ile birleşti, çok satanlarda yerini aldı.

Fiyatı 159 TL.

1 adet rulo 13,33 TL'ye geliyor.

Solo Kağıt Havlu 12 Adet

'Ürün çok kaliteli ve fiyatının hakkını veriyor. Gerçi Hepsiburada sağ olsun indirimi yaptığı gibi aldım ve stokladım :) Ürünü hiç düşünmeden alın dostlarım, emiciliği mükemmel. '

Hepsiburada
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Airwick Oda Kokusu Makine + Yedek Set Bahar Çiçekleri

Airwick Oda Kokusu Makine + Yedek Set Bahar Çiçekleri

Air Wick Freshmatic ile eviniz siz hiç yorulmadan hep taptaze kokar.

Fiyatı 280 TL ve bu fiyat son 30 günün en düşük fiyatı.

Airwick Oda Kokusu Makine + Yedek Set Bahar Çiçekleri

'Harika harika çok beğendim çok kullanışlı bir ürün evim mis gibi kokuyor.'

Hepsiburada

Taç Saten Güneşlik Perde

Taç Saten Güneşlik Perde

Tereddüt etmeden alabileceğiniz kalitede uygun fiyatlı bir güneşlik perde.

Fiyatı 275 TL.

Taç Saten Güneşlik Perde

'Kumaşı ve rengi çok güzel. Ütülü ve poşetinde ayrıca çok hızlı geldi.'

Hepsiburada

Nobbystar 100'LÜK Beyaz Deri Fotoğraf Albümü

Nobbystar 100'LÜK Beyaz Deri Fotoğraf Albümü

10X15 cm fotoğraflar için uygun olan albüme tam 100 adet fotoğrafınızı ileride çocuklarınıza göstermek üzere saklayabilirsiniz.

Fiyatı 147 TL.

Nobbystar 100'LÜK Beyaz Deri Fotoğraf Albümü

Hepsiburada

Bioxcin Forte 3 Al 2 Öde Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

Bioxcin Forte 3 Al 2 Öde Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

Bioxcin Forte Şampuan, yoğun saç dökülmesi problemi yaşayan ya da saçlarını korumak isteyen kişiler için formülü güçlendirilmiş bitkisel içerikli bir şampuandır.

Biocomplex B11 bitkisel ekstresi, saç dökülmesini önler, saçlara sağlık kazandırır.

Fiyatı 288 TL.

Bioxcin Forte 3 Al 2 Öde Saç Dökülmesine Karşı Bitkisel Şampuan

'Saç ekimimden sonra hocamın da tavsiyesi üzerine sürekli kullandığım bir şampuan. Son kullanma suresinin olmayışından dolayı 2 paket 3 setten indirimli olarak alıp stok yaptım. Kargo özenli ve hızlıydı, teşekkürler.'

Amazon

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Erkeklerin favorisi!

Hibrit şekillendirici Philips OneBlade, sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Fiyatı 1199 TL.

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

'Şu an sadece yüz için kullandım, gayet kullanışlı ve başarılı bir ürün yapmış Philips. 1, 3 ve 5 numaralı başlıkları olması da ayrıca güzel, bunun dışında kutudan bir adet de yedek olmak üzere toplamda 2 ayrı bıçak çıkıyor. Şu an ki fiyatını da göz önünde bulundurunca kesinlikle tavsiye ederim.'

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Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti

Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti

Şüphesiz en pratik ve en iyi temizlik setlerinden biri.

Fiyatı 1177 TL.

Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti

'Vileda kalitesi tartışmasız iyi ürün demek. Daha pahalı ama değer. Paketleme ve kargo mükemmel. Teşekkürler…'

Amazon

LEGO Icons Kiraz Çiçekleri Koleksiyonluk Çiçek Modeli Yapım Seti

LEGO Icons Kiraz Çiçekleri Koleksiyonluk Çiçek Modeli Yapım Seti

Tam 430 parçadan oluşan, sergilenebilir bir lego seti.

Yaptıktan sonra en sevdiğiniz köşeye koymayı unutmayın.

Fiyatı 695 TL.

LEGO Icons Kiraz Çiçekleri Koleksiyonluk Çiçek Modeli Yapım Seti

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