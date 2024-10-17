Xiaomi Hava Temizleyiciden Bingo Bulaşık Makinesi Deterjanına: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Bu haftanın çok satanları arasında bolca ev yaşam ürünü ve market ürünü var. Pamuklu nevresim setinden bebek bezine, buharlı temizleyiciden fıstık ezmesine en çok satılan ev yaşam ürünleri burada. Ama sadece o kadar mı? Elbette hayır! Malum soğuklar yaklaşınca kışlık montlar da çok satanlara ilk sıralardan girmiş. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

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