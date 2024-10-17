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Xiaomi Hava Temizleyiciden Bingo Bulaşık Makinesi Deterjanına: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Xiaomi Hava Temizleyiciden Bingo Bulaşık Makinesi Deterjanına: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 00:31

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Bu haftanın çok satanları arasında bolca ev yaşam ürünü ve market ürünü var. Pamuklu nevresim setinden bebek bezine, buharlı temizleyiciden fıstık ezmesine en çok satılan ev yaşam ürünleri burada. Ama sadece o kadar mı? Elbette hayır! Malum soğuklar yaklaşınca kışlık montlar da çok satanlara ilk sıralardan girmiş. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 18 Ekim 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi

1. Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi

Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4 Kompakt, alerji ve nefes darlığı gibi sorunlara çözüm sunarak bulunduğunuz ortamdaki havayı temizliyor.

Kolay taşınabilir olduğu için kullanmak istediğiniz yere götürebilirsiniz.

Fiyatı 2699 TL.

Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi

'Kullanmaya başlayalı yaklaşık 15-20 gün oldu ve farkı gerçekten hissedebiliyorum. Özellikle uyurken yaşadığım tozdan nefes alamama şikayetim yok artık. Ben otomatik modda kullanıyorum, üzerindeki sensör sayesinde kendini ayarlıyor, özellikle sigara içtikten sonra bir 5 dakika etkili çalışma süreci var. O süreçte ses olabiliyor, fakat rahatsız edici düzeyde değil.'

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2. Molfix Pure Soft 4 Beden Maxi 86'lı Bebek Bezi

2. Molfix Pure Soft 4 Beden Maxi 86'lı Bebek Bezi

Paraben, parfüm, klor içermez.

Bebeğinizin narin cildine uygun yapısı ve süper esnek bel bölgesi ile bebeklerin ve annelerin favorisi.

Fiyatı şu anda sepette indirimi ile 287 TL.

Molfix Pure Soft 4 Beden Maxi 86'lı Bebek Bezi

'Bebeğim doğdu doğalı severek kullanıyorum indirimlerin devamını bekliyoruz.'

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3. Bingo Akıllı Kapsül Pro Max Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti 60'lı

3. Bingo Akıllı Kapsül Pro Max Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti 60'lı

Bu aralar en çok tercih edilen bulaşık deterjanı karşınızda. 

  • Mavi toz içinde yer alan akıllı enzimler kısa programda bile zorlu kirleri tanır, söker atar, bulaşıklarınızı tertemiz yapar. 

  • Karbonat ile güçlendirilmiş formülü ile kurumuş, yanmış ve yağlı kirleri kolayca çıkarır, derinlemesine temizler.

  • Özel içeriğiyle cam ve çelik bulaşıklarınızda matlaşma ve buğulanmayı giderici etki sağlar. 

  • Koku kontrol teknolojisi ile yumurta, balık, sarımsak gibi kötü kokuları yok eder. 

  • Bulaşıklarınız ve makineniz göz alıcı parlaklığa kavuşur, tertemiz olur ve ferah kokar. 

  • Üstelik filtrenizde de derinlemesine temizlik sağlar.

Fiyatı 279 TL.

İçinde 60 tane var. 1 tablet 4,65 TL'ye denk geliyor.

Bingo Akıllı Kapsül Pro Max Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

'Çok güzel parıl parıl yaptı bulaşıkları.'

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4. Yakut SF-400 Hassas Mutfak Terazisi

4. Yakut SF-400 Hassas Mutfak Terazisi

Yüksek hassasiyetli sensörlerle daha hassas sonuçlu tartı imkanı sağlayan mutfak terazisi, geniş LCD ekranı ile çok kullanışlı.

Fiyatı 128 TL.

Yakut SF-400 Hassas Mutfak Terazisi

'Beklendiği ölçüde hassas. Kutu içerisine pili de konulmuş. İki ince pil ile çalışıyor. Arkasındaki etiket altı kırık sandım fakat vida için o şekilde tasarlanmış. Hızlı kargo. İyi fiyat. Tavsiye ederim.'

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5. Servet Şekerleme Taze Üretilmiş Tek Kavrulmuş Fethiye Tahini

5. Servet Şekerleme Taze Üretilmiş Tek Kavrulmuş Fethiye Tahini

Alabileceğiniz en iyi tahin olabilir.

Servet'in diğer ürünleri gibi tahini de bir harika. Fiyatı yüksek gelebilir ama denedikten sonra farkı görünce hak vereceksiniz. 

Servet Şekerleme Taze Üretilmiş Tek Kavrulmuş Fethiye Tahini

500 gram tahinin fiyatı 468 TL.

'Tadı müthiş. Sabahları aç karnına bir kaşık alıyorum. Demir oranım çok düşük olduğu için kullanmaya başladım.'

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6. Piran Tech CB-107C Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici

6. Piran Tech CB-107C Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici

Sadece su ile çalışan performansı kullanıcılar tarafından çok beğenilen bir makine.

  • Sürekli doldurulabilen su deposu sayesinde kesintisiz temizlik sağlar.

  • Kireç çözücü özelliği sayesinde suyu kireçsiz hale getirir, böylece cihazın kullanım ömrünü artırır.

  • Herhangi bir kimyasala ihtiyaç olmadan temizler ve evde hemen her yerde kullanılabilir. 

Fiyatı 4848 TL.

Piran Tech CB-107C Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici

'Çok araştırdım K**cher piyasayı ele geçirmiş. Aynı dikey süpürgedeki D**on algısı. İnsan diğer markalara önyargı ile yaklaşıyor. Ama fiyat ve performans olarak yorumları okudum gerçekten de o kadar paralara gerek yok. Tank haznesi 1.5 litre. Basınç Kar**er'den daha yüksek. Bütün aparatları yedekleri ile birlikte kutunun içinde. Eskidikçe değiştir ayrıca yeniden satın almak istediğinizde de seti diğer markanın tel ürünü fiyatına. Ayrıca harika paketlenmiş sıfır ürün. Denedik çok başarılı. 800 ml suyu 2 dk'da ısıttı.'

Hepsiburada

7. Serenk Modernist 9 Parça Rendeli Çelik Karıştırma Ve Saklama Kabı

7. Serenk Modernist 9 Parça Rendeli Çelik Karıştırma Ve Saklama Kabı

Oldukça kullanışlı bir set.

Tüm kapları; saklama, karıştırma, çırpma, rendeleme, salata servisi olarak farklı amaçlar için kullanabilirsiniz.

Fiyatı 1299 TL.

Ama sepette indirimi sizi bekliyor.

Serenk Modernist 9 Parça Rendeli Çelik Karıştırma Ve Saklama Kabı

'Ürün çok çok iyi. Kapakları sıkı kapanıyor. Rendeleri de harika. Kargo gelir gelmez, ikinci siparişimi verdim. Ambalajı ile, iç içe koruma poşetleri ve kutulaması harika. Teşekkürler...'

Hepsiburada

8. Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı

8. Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı

%100 pamuk, kaliteli ve şık bir nevresim takımı. Özellikle düğme detayları harika duruyor.

2 farklı ölçüsü mevcut.

200x220 cm olanın indirimli fiyatı 999 TL.

Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı

'Rengine kalitesine bayıldım.'

Hepsiburada

9. Antebella Antep Fıstık Ezmesi

9. Antebella Antep Fıstık Ezmesi

Piyasada satılan fıstık ezmelerinin en iyilerinden. Antep fıstığı oranı %70.

Fiyatı 275 TL.

Antebella Antep Fıstık Ezmesi

'Yıllar geçse de tadı lezzeti kalitesi aynı. Paketleme ise çok sağlamdı, elinize emeğinize sağlık.'

Hepsiburada

10. DeFacto Slim Fit Kapüşonlu Şişme Mont

10. DeFacto Slim Fit Kapüşonlu Şişme Mont

Mevsim geçişlerinde kullanmak için ideal olan bir mont.

Dik yaka modeli de çok tarz.

Fiyatı 899 TL.

DeFacto Slim Fit Kapüşonlu Şişme Mont

'Tek kelimeyle mükemmel bir mont başka markalara yüksek meblağ paralar ödemeye gerek yok. Tam bedeninizi alın.'

Amazon
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11. Only Sherpa Kapüşonlu Ceket

11. Only Sherpa Kapüşonlu Ceket

Kadın montları arasında en çok satılan model karşınızda.

Kolay kombinlenebilecek, fazla soğuk olmayan günlerde kurtarıcınız olacak bir parça.

Fiyatı 1384 TL.

Only Sherpa Kapüşonlu Ceket

Amazon

12. Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Kar Beyazı

12. Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Kar Beyazı

Düzenli kullanıldığında sizin ve sevdiklerinizin daha temiz ve hijyenik ortamda yaşamanızı sağlayan Domestos çamaşır suyu; parlaklık ve hijyen yanında kar beyazı etkisi ile ekstra temizlik sağlar. 

Fiyatı 36 TL.

Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu Kar Beyazı

'Hijyen için doğru adres.'

Amazon

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