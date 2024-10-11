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Pro Plan Kedi Mamasından Under Armour Koşu Ayakkabısına : Prime Alışveriş Haftasının Çok Satan Ürünleri!

etiket Pro Plan Kedi Mamasından Under Armour Koşu Ayakkabısına : Prime Alışveriş Haftasının Çok Satan Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 09:23

3 gün önce Prime alışveriş festivali başladı. 8-13 Ekim 2024 tarihlerini kapsayan festivalde binlerce üründe harika fırsatlar arasından en çok neler satılmış merak ediyor musunuz? Hepsini tek tek fiyatları ve kullanıcı yorumları ile listeledik. Karşınızda bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 11 Ekim 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması

Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması

Prime fırsatlarından faydalananların en çok satın aldığı kedi maması karşınızda.

3 kg mamanın indirimli fiyatı 649 TL.

Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması

'Çocuğuma içim rahat tüm mamalarını Amazon'dan sipariş ediyorum. Hızlı ve kaliteli geliyor. İndirim günlerinde çok uyguna geliyor.'

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Rexona Clinical Protection Kadın Stick Deodorant

Rexona Clinical Protection Kadın Stick Deodorant

Gerçekten etkili bir deodorant arayanların tercihi...

İndirimli fiyatı 174 TL.

Rexona Clinical Protection Kadın Stick Deodorant

Çok satan kişisel bakım ürünlerinin hepsine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Unutmayın hepsi indirimde, Prime ayrıcalığı ile...

Amazon Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan faydalanmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Anthony Jackson 6'lı Premium Boxer

Anthony Jackson 6'lı Premium Boxer

Erkeklerin en çok satın aldığı boxer seti...

İndirimli fiyatı şu anda 424 TL.

Anthony Jackson 6'lı Premium Boxer

'Sıkan boxerları sevmem aslında ama bu boxer sanki yokmuş gibi yumuşak ve kaliteli.'

Prime indirimlerinin başladığı hafta en çok satılan ürünlerin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Under Armour UA Charged Assert 10 Erkek Koşu Ayakkabısı

Under Armour UA Charged Assert 10 Erkek Koşu Ayakkabısı

En çok satan erkek koşu ayakkabısı karşınızda.

İndirimli fiyatı şu anda 1461 TL.

Under Armour UA Charged Assert 10 Erkek Koşu Ayakkabısı

'1 numara büyük alın. Onun dışında kalite ve tasarımı güzel.'

Prime indirimlerinin başladığı hafta en çok satılan moda ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kahve Dünyası Filtre Kahve

Kahve Dünyası Filtre Kahve

Filtre kahve sevenlerin tercihi bu hafta Kahve Dünyası'nın kahvesi olmuş.250 gram filtre kahvenin fiyatı indirimde 75 TL.

Kahve Dünyası Filtre Kahve

'Sürekli aldığımız kahve, çok fazla kahve denedik, biz ekşimsi kahve sevmiyoruz, bu kahvede o yok, acı yada çok hafif de değil. Fiyatı uygunken bol bol alıyoruz. 250 gramlık paketlerde olduğu için bayatlamadan bitiyor.'

Prime indirimlerinin başladığı hafta en çok satılan gıda ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan faydalanmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

İçeriğindeki beyaz sirke, karbonat ve mavi çam kokusu ile yaşam alanlarınızın her köşesinde size hem ekstra hijyen hem de mis gibi bir temizlik sunar.

3 paket (toplam 300 yaprak) temizlik havlusunun indirimli fiyatı 199 TL.

Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

'Her zamanki gibi hızlı ve uygun fiyatlı bir alışveriş oldu.'

Prime indirimlerinin başladığı hafta en çok satılan ev yaşam ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge

Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge

En çok satılan dikey süpürge!

360 derece emiş başlığı sayesinde: her geçişte tozu ve kiri toplar. Geriye doğru hareket ederken ve evinizin köșelerinde bile performansından ödün vermez.

İndirimli fiyatı 6899 TL.

Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge

'Ürün gerçekten fiyatına göre üstün performans veriyor. Muhteşem bir çekim kuvveti var. Şarjı uzun süre bitmiyor. Alırken tereddüt etmiştim ama aldıktan sonra anladım ki iyi ki bunu almışım. Alternatif dikey süpürge iki katı fiyatında ve aynı performansı veriyor.'

Prime indirimlerinin başladığı hafta en çok satılan ev yaşam ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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L’Oréal Paris Telescopic Maskara

L’Oréal Paris Telescopic Maskara

Makyaj malzemeleri arasında en çok satın alınan ürün bu maskara olmuş.

Fiyatı şu anda 325 TL.

L’Oréal Paris Telescopic Maskara

En çok satan makyaj malzemelerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üstelik çoğu da hala indirimde!

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Perwoll Geliştirilmiş Renkli Sıvı Çamaşır Deterjanı

Perwoll Geliştirilmiş Renkli Sıvı Çamaşır Deterjanı

Fiyatı şu anda 134 TL.

Başarılı, uygun fiyatlı ve güzel kokulu bir deterjan.

Perwoll Geliştirilmiş Renkli Sıvı Çamaşır Deterjanı

'Daha iyisi henüz yok.'

En çok satan deterjan ve ev temizlik ürünlerinin hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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