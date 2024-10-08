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Prime Fırsatları'ndan Seçtik: Rotring Kalemden Faber Castell'e İndirimli Kırtasiye Ürünleri

etiket Prime Fırsatları'ndan Seçtik: Rotring Kalemden Faber Castell'e İndirimli Kırtasiye Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 12:30

Prime alışveriş festivali başladı. 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında binlerce üründe harika fırsatlar sizi bekliyor. Çocukların okul ihtiyaçları hem eğitim için hem de aile bütçesi için büyük önem taşıyor. Bu sebeple indirimli kırtasiye ürünlerinden en çok tercih edilenleri sizin için tek tek listeledik. Rotring, Bic, Faber Castell gibi en iyi markaların indirimli ürünleri burada! Kırtasiye eksiklerini tamamlamanın tam zamanı!

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Bu içerik 08.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Faber-Castell Pastel Boya, 24 Renk

1. Faber-Castell Pastel Boya, 24 Renk

Kaliteli ve indirimli pastel boya almak isteyenler için harika bir fırsat. Üstelik çocuklarınız resim yaparken yaratıcılığını daha iyi kullanabilsin diye tam 24 renk var içinde.

İndirimli fiyatı 213 TL.

Faber-Castell Pastel Boya, 24 Renk

'Kaliteli bir ürün ve tereddüt etmeden alınabilir.'

İndirimli kalem ve boyaların hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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2. Legami Jelly Friends Kokulu Silgi

2. Legami Jelly Friends Kokulu Silgi

Unicorn'lu kokulu çok tatlı bir silgi.

Çocuğunuz kalem kutusuna koymak için sabırsızlanacak.

İndirimli fiyatı 75 TL.

Legami Jelly Friends Kokulu Silgi

İndirimli silgilerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

3. BIC Intensity Highlighter Pastel Renkli Fosforlu Kalem

3. BIC Intensity Highlighter Pastel Renkli Fosforlu Kalem

Kalemler kaliteli ve renkleri harika...

Üstelik Prime indiriminde. Daha ne olsun!Fiyatı şu anda 88 TL.

BIC Intensity Highlighter Pastel Renkli Fosforlu Kalem

'Renkler çok güzel 1 yıldır kurumadı.'

İndirimli kalem ve boyaların hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

4. Edding 360 XL Beyaz Yazı Tahtası Kalemi

4. Edding 360 XL Beyaz Yazı Tahtası Kalemi

Okul kırtasiye listelerinin baş tacıdır tahta kalemleri.

Yeniden doldurulabilir özellikte 3 adet tahta kalemi.

3'lü kalemin fiyatı şu anda 80 TL.

Edding 360 XL Beyaz Yazı Tahtası Kalemi

İndirimli kırtasiye ürünlerinin hepsine bakmak istersen de buraya tıklayabilirsin.

Prime Alışveriş Festivali

5. rOtring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, Uç ve Silgi Seti

5. rOtring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, Uç ve Silgi Seti

Silgi, uç ve 0.7 kalemden oluşan dört dörtlük bir set.

Kalemin tutma yeri, rahat bir kullanım için yumuşak lastikten.

İndirimli fiyatı 89 TL.

rOtring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, Uç ve Silgi Seti

'Tam hediyelik ürün , yeğen için aldım, biz öğrenciyken hayallerimizde idi.'

İndirimli kalem ve boyaların hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Prime Alışveriş Festivali
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6. Stabilo Boss 4'lü Fosforlu Kalem

6. Stabilo Boss 4'lü Fosforlu Kalem

Bu kalemleri ister okulda ister iş yerinde günlük olarak kullanabilirsiniz.

4 saate kadar açık kalsa bile kurumaz, akma yapmaz.

Fiyatı şu anda 179 TL.

Stabilo Boss 4'lü Fosforlu Kalem

'Pastel renklere bayıldım renkleri görseldekinden çok daha iyi kesinlikle almanızı öneririm.'

İndirimli kalem ve boyaların hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Prime Alışveriş Festivali

7. Serve Deep Mekanik Kurşun Kalem

7. Serve Deep Mekanik Kurşun Kalem

Uzun süre kullanabileceğiniz kalitede, tutuşu rahat ve hafif bir kalem.

0.7 uçlu kalemin rengi de çok tatlı.

Fiyatı şu anda 147 TL.

Serve Deep Mekanik Kurşun Kalem

'Uzun süreli dayanan arıza oluşturmayan kaliteli bir kalem ve elle tutuşu ve yazımı oldukça rahat..'

İndirimli kırtasiye ürünlerinin hepsine bakmak istersen de buraya tıklayabilirsin.

Prime Alışveriş Festivali

8. Faber-Castell PP Kapak Knights Canlı Spiralli Defter

8. Faber-Castell PP Kapak Knights Canlı Spiralli Defter

140 yaprak kareli defter, en çok satın alınan defter ve şu anda da indirimde.

İndirimli fiyatı 97 TL.

Faber-Castell PP Kapak Knights Canlı Spiralli Defter

'Piyasadan çok daha ucuza alabildiğim bir ürün oldu. Amazon'a teşekkür ederim.'

İndirimli defterlerin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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9. Legami Hazneli Kalemtıraş

9. Legami Hazneli Kalemtıraş

Farklı çaplarda iki delikli bileme cihazına sahip çok tatlı tasarımlı bir kalemtıraş.

Hazneli olması da artısı.

Fiyatı şu anda indirimde 125 TL.

Legami Hazneli Kalemtıraş

İndirimli kırtasiye ürünlerinin hepsine bakmak istersen de buraya tıklayabilirsin.

Prime Alışveriş Festivali

10. Hesap Makineli Suni Deri Organizer

10. Hesap Makineli Suni Deri Organizer

14x20 ebadında 160 yapraklı kareli tarihsiz ajandalı, deri kaplı, hesap makineli çok kullanışlı bir organizer.

Fiyatı şu anda %54 indirimle sadece 555 TL.

Hesap Makineli Suni Deri Organizer

İndirimli kırtasiye ürünlerinin hepsine bakmak istersen de buraya tıklayabilirsin.

Prime Alışveriş Festivali
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11. Masaüstü Düzenleyici

11. Masaüstü Düzenleyici

Masanızın üstünü düzene sokacak, göz yormayan sade tasarımlı bir düzenleyici.

%49 indirimli fiyatı şu anda 125 TL.

Masaüstü Düzenleyici

İndirimli kırtasiye ürünlerinin hepsine bakmak istersen de buraya tıklayabilirsin.

Prime Alışveriş Festivali

12. Data Yayınları 2.Sınıf Bilsem Şekil Yeteneği

12. Data Yayınları 2.Sınıf Bilsem Şekil Yeteneği

Bilsem sınavına hazırlanan öğrenciler için güzel bir kaynak.

Fiyatı şu anda indirimde 79 TL.

Data Yayınları 2.Sınıf Bilsem Şekil Yeteneği

İndirimli okul ve eğitim malzemelerinin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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