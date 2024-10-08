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Anne Babalar Müjde! En Çok Aranan Oyuncak Çeşitlerinde Prime İndirimleri Başladı

etiket Anne Babalar Müjde! En Çok Aranan Oyuncak Çeşitlerinde Prime İndirimleri Başladı

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 10:49

Prime alışveriş festivali başladı. 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında binlerce üründe harika fırsatlar sizi bekliyor. Çocukların mutluluğu önceliğimiz o yüzden önce onları sevindirecek indirimlerle başlamak istedik. Prime Alışveriş Festivali'nde kaçırılmaması gereken oyuncak fırsatlarını sizin için tek tek listeledik. Barbie, Lego, akülü araba, Fisher Price eğitici oyuncaklar ve daha fazlası. Anne babalar indirime, çocuklar da bu oyuncaklara bayılacak!

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Bu içerik 08.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Barbie DreamHouse Barbie'nin Rüya Evi

1. Barbie DreamHouse Barbie'nin Rüya Evi

Çocuklar, bu Barbie evindeki üç katlı spiral kaydırakla hayallerindeki havuz partisini verebilir. Saatlerce keyifli oyun bu Barbie evi ile garanti.

Kocaman, bol eğlenceli harika bir Barbie evi.

Fiyatı indirimde 10.499 TL.

Barbie DreamHouse Barbie'nin Rüya Evi

'Kızım için aldım 4 ve 8 yaş oğlumla birlikte çok güzel oynuyorlar.'

İndirimli oyuncakların hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

2. Fisher Price Eğlen & Öğren Yaşa Göre Gelişim, Eğitici Köpekçiğin Aktivite Masası

2. Fisher Price Eğlen & Öğren Yaşa Göre Gelişim, Eğitici Köpekçiğin Aktivite Masası

Bebeğiniz bu aktivite masasının her köşesinde keşfedecek yeni bir yer keyifle oynayacağı tonlarca aktivite bulacak. 

  • Hayvanat bahçesine gidin ve silindiri döndürüp hayvanlar hakkında şarkılar dinleyin.

  • İngilizce ve Türkçe dillerinde şekilleri öğrenmek için düğmelere basın. 

  • Çiftlikteki dostlara bir selam verin! 

  • Ahırın kapısını açıp kapayın ve 'Cee-eee!' oyunu oynayın.

  • Piyano çalmak ve sayıları, yemekleri ve renkleri öğrenmek için tuşlara basın. 

  • Ve daha bir sürü şey...

Fiyatı indirimde 1959 TL.

Fisher Price Eğlen & Öğren Yaşa Göre Gelişim, Eğitici Köpekçiğin Aktivite Masası

'Öncelikle Amazon’a teşekkür ederim. Hatay’da yaşamama rağmen kargo çok hızlı geldi. Ürünü de çok sağlam paketlemişler. Çocuğum 10 aylık daha yavaş yavaş alışıyor ve çok güzel bir ürün. Tavsiye ederim.'

Amazon Prime'a üye olarak bir çok üründe indirimlerden ve binlerce üründe bedava ve hızlı kargo hizmetinden faydalanabilirsiniz. Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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3. Monster High Gizemli Arkadaşlar

3. Monster High Gizemli Arkadaşlar

Çocukların çok sevdiği Monster High bebekleri de indirimde.

Ceketlerden takılara ve atıştırmalıklara kadar bu sette hayal gücünü geliştiren ve farklı kombinasyon oyunlarına imkan veren 19'dan fazla parça bulunuyor.

Bu korkunç eğlenceli kutu açma deneyiminden sonra tabut şeklindeki dolap, hem hikaye anlatımında kullanılabilecek bir parça hem de Monster High bebekleri ile tüm kıyafetleri ve aksesuarları için bir depolama alanı görevi görür.

Fiyatı indirimde 987 TL.

Monster High Gizemli Arkadaşlar

İndirimli oyuncakların hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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4. Barbie Cutie Reveal Pijama Partisi İkili Set

4. Barbie Cutie Reveal Pijama Partisi İkili Set

2 bebek, 2 evcil hayvan ve renk değiştirme özelliği gibi 35'ten fazla sürpriz ile gelen set pijama partisi yapmayı seven çocukların favorisi.Sürprizler ile eğlencenin dozu da artacak. Mesela soğuk su kullandığınızda, bebeğin yüzündeki parıldayan yıldızlar ortaya çıkıyor ve mini evcil hayvanların gözleri açılıyor. Üstelik ılık suyla önceki haline döndürüp eğlenceyi istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.

Fiyatı indirimde 1687 TL.

Barbie Cutie Reveal Pijama Partisi İkili Set

İndirimli oyuncakların hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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5. Hot Wheels Beşli Araba Seti

5. Hot Wheels Beşli Araba Seti

Koleksiyonuna eklemek veya arkadaşlarınla değiş tokuş yapmak için çeşitli tema seçeneklerine sahip 5'li araba seti. 

Bakalım sana hangi arabalar gelecek?

İndirimli fiyatı 278 TL.

Hot Wheels Beşli Araba Seti

'Çok iyi hem de uygun fiyatla teşekkürler Amazon.'

İndirimli oyuncakların hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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6. Fisher-Price Eğlen&Öğren Eğitici Köpekçik

6. Fisher-Price Eğlen&Öğren Eğitici Köpekçik

Bebeğinizin dokunarak etkinleştirebileceği 5 etkileşim noktası bulunan oyuncakta 75'ın üzerinde şarkı, ses, melodi ve cümle bulunuyor.

Hem eğitici hem de çok eğlenceli.

6-36 ay arası bebekler için en ideal oyuncaklardan biri.

Fiyatı şu anda indirimde 1079 TL.

Fisher-Price Eğlen&Öğren Eğitici Köpekçik

Amazon Prime'a üye olarak bir çok üründe indirimlerden ve binlerce üründe bedava ve hızlı kargo hizmetinden faydalanabilirsiniz. Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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7. Fisher Price Emeklemeyi ve Saymayı Öğreten Köpekçik

7. Fisher Price Emeklemeyi ve Saymayı Öğreten Köpekçik

Bebeğinizin bayılacağı, sizin de onu izlerken çok eğleneceği bir oyuncak.

Bebekler, bu tatlı köpekçiğin ağzındaki yumuşak çorabı çektiğinde afacan yavru kuyruğunu sallamaya başlıyor, başını oynatıyor ve ilerleyerek bebekleri onun peşinden emeklemeye teşvik ediyor.

Şu anda indirimde 1219 TL.

Fisher Price Emeklemeyi ve Saymayı Öğreten Köpekçik

'Fisher Price'ın açık ara en faydalı oyuncağı oldu, dili çekince kaçan köpeği yakalayayım derken bebeğim hareket etmeyi yer değiştirmeyi öğrendi.'

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8. Dolu Sahara 12V Akülü Araba

8. Dolu Sahara 12V Akülü Araba

Akülü araba almayı düşünenler için harika bir fırsat.

12 volt akülü araba 36 ay ve üzeri çocuklar için uygun.

Fiyatı indirimde 5968 TL.

Dolu Sahara 12V Akülü Araba

'Daha önce bu markadan 6 volt araç almıştım şimdi çocuğum büyüdü 12 volt tercih ettim. Amazon hızlıca evime ürünü gönderdi. Markayı da önceden bildiğim için güvenle aldım. Akülü araba alacaksanız bu markadan gözü kapalı alabilirsiniz arıza durumunda servisleri var gitmek istemiyorsanız uzaktan destek olarak arızalı parçanın yenisini ücretsiz gönderiyorlar. Fişinizi saklayın mutlaka garantiden hizmet almak için 2 yıl boyunca.'

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9. Lego Speed Champions - Fast & Furious Nissan Skyline GT-R Yapım Seti

9. Lego Speed Champions - Fast & Furious Nissan Skyline GT-R Yapım Seti

Fast and Furious hayranları için harika bir lego seti.

9 yaş ve üzeri herkes için uygun olan set tam 319 parçadan oluşuyor.

Sokak yarış arabası modeli, çocukların direksiyona oturtarak ünlü film serisinden heyecan verici sahneleri canlandırmaları için bir Brian O’Conner minifigürüyle birlikte geliyor.

Lego Speed Champions - Fast & Furious Nissan Skyline GT-R Yapım Seti

'En güzel Lego modellerini Amazon farkı ile hem uygun hem de hızlı bir şekilde satın alabiliyorum.'

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10. Lego Gabby’s Dollhouse Orijinal Detaylarla Dolu 8 Odalı bir Ev İçeren Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti

10. Lego Gabby’s Dollhouse Orijinal Detaylarla Dolu 8 Odalı bir Ev İçeren Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti

498 parçadan oluşan Lego seti 4 yaş ve üzeri çocuklar için uygun.

DreamWorks Animation TV dizisinin dört yaş ve üzeri hayranları, karakterlere ve aksesuarlara sahip LEGO Gabby'nin Hayal Evi ile kendi evlerini keşfedebilir.

Fiyatı indirimde 1889 TL.

Lego Gabby’nin Hayal Evi Oyuncak Yapım Seti

İndirimli oyuncakların hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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11. Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37 Spor Araba Seven Yetişkinler İçin Koleksiyonluk Yaratıcı Oyuncak Model Yapım Seti

11. Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37 Spor Araba Seven Yetişkinler İçin Koleksiyonluk Yaratıcı Oyuncak Model Yapım Seti

Tam 3696 parça.

8 hızlı ardışık şanzıman, hareketli arka spoiler, açılan ön ve arka kaput, detaylı disk frenleri ve altın jantlarıyla bu LEGO Technic seti, sizi gerçek Lamborghini Sián FKP 37'ye her zamankinden daha çok yaklaştıracak.

Fiyatı indirimde 12.139 TL.

Lego Technic Lamborghini Sián Oyuncak Model Yapım Seti

Oyuncaklardan vazgeçemeyen yetişkinleri de unutmadık.

Yetişkinler için koleksiyonluk bir Lego seti.

İndirimli oyuncakların hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime'a üye olarak bir çok üründe indirimlerden ve binlerce üründe bedava ve hızlı kargo hizmetinden faydalanabilirsiniz. Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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