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Gözlerinizden Yaşlar Süzülecek: Duygusal Kitap Önerileri!

etiket Gözlerinizden Yaşlar Süzülecek: Duygusal Kitap Önerileri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 12:16

Herkesin kitap zevki birbirinden farklı elbette. Ama duygusal bir toplum olduğumuz da aşikar... Eğer okurken o anları yaşayabileceğiniz, duygularınızı frenlemeden ağlayabileceğiniz kitapları seviyorsanız doğru yerdesiniz. Kimi okumaya başlar başlamaz sizi ağlatacak, kimi kitap bittiğinde, kimi de akşam başınızı yastığa koyduğunuzda... Sizi duygulandıracak, gözlerinizin dolmasına sebep olacak ve belki de hüngür hüngür ağlatacak kitapları merak ediyor musunuz? Hepsini tek tek listeledik.

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Bu içerik 06.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Uçurtma Avcısı - Khaled Hosseini

1. Uçurtma Avcısı - Khaled Hosseini

Okurken gözyaşlarınıza hakim olamayacağınız gerçek bir hikaye.

Emir ve Hasan, Kabil'de monarşinin son yıllarında birlikte büyüyen iki çocuk... Uçurtma Avcısı'nda anlatılan da olağanüstü bir dostluk hikayesi. Bir insanın diğerini ne kadar sevebileceğinin su gibi akıp giden öyküsü...

Fiyatı 173 TL.

Uçurtma Avcısı - Khaled Hosseini

'Filmini izlemeyin lütfen çünkü çok duygusuz olmuş. Kitabı okuyun. Hele kitaba dalarsanız olayların içinde bulursunuz kendinizi ve bu da sizi başka bir aleme sürükler. Benim için bazı kısımlar çok hüzünlü idi, ağladığım zamanlar oldu. Elinizden bırakmayacağınız gerçek bir öykü ve sizi dünyanın adaletini, insanların ne kadar iğrenç olabileceğini ama aynı zamanda temiz kaldığında farklılıkların ne kadar da birleştirici olduğunu gösteren bir roman. Mutlaka okuyun.'

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2. Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara

2. Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara

Kimileri çok etkilenmese de bir kesimi derinden etkileyen bir eser bu.

Sınırları aşan bir roman. İçinize işliyor. 

Yanagihara insanın davranışının en aşağı ve en yüce uç noktalarını can acıtıcı bir yoğunlukla sorgulayabilme yeteneğine sahip bir yazar...

Fiyatı 291 TL.

Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara

'254 sayfa sonra bıraktım okumayı. Yüreğim kaldırmadı ve kendime zorla işkence yapmak istemedim. Belki her ay 50 sayfa okuyup bitiririm bilmiyorum. Öyle dünyasının içine girip kopmadan günlerce okunacak bir kitap değil benim için. Yıllardır ertelediğim kadar varmış ama cidden güzel bir eser.'

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3. Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos

3. Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos

Şeker Portakalı, “günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü”.

Yetişkinler dünyasının sınırlamalarına hayal gücüyle meydan okuyan Zezé’nin yoksulluk, acı ve ümit dolu hikâyesi yazarın çocukluğundan derin izler taşıyor. Beş yaşındaki Zezé hemen her şeyi tek başına öğreniyor. En yakın sırdaşıysa, anlattıklarına kulak veren ve Minguinho adını verdiği bir şeker portakalı fidanı...

Fiyatı 99 TL.

Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos

'Bir çocuğun gözünden dünyayı görmek. Onu anlamak ona üzülmek onla bir olmak. Okurken keşke orda olsaydım demek. Okurken ağlatan roman.'

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4. Petey: Sevgi, İnanç ve Dostluk Üzerine Sımsıcak Bir Hikaye - Ben Mikaelsen

4. Petey: Sevgi, İnanç ve Dostluk Üzerine Sımsıcak Bir Hikaye - Ben Mikaelsen

Beyin felciyle doğup doktorların yanlış teşhisleri sonucu zihinsel engelli kabul edilen Petey, iki yaşındayken ailesi tarafından, akıl hastanesine gönderilmek üzere terk edilir. Ufacık yaşında terk edilse de hayata sımsıkı tutunur Petey. Ailesi ondan vazgeçmiştir belki ama o, hayattan vazgeçmez. Yeni evinde şartlar ne kadar ağır olursa olsun mutlu olmak için bir neden bulmakta hiç mi hiç zorlanmaz. Ve bu özelliğiyle etrafındaki herkesi kendine hayran bırakır.

Fiyatı 101 TL.

Petey: Sevgi, İnanç ve Dostluk Üzerine Sımsıcak Bir Hikaye - Ben Mikaelsen

'9 yaşındaki kızım çok etkilenerek ve severek bir çırpıda okudu ama sonra çok da ağladı. Günlüğüne yazdı hiç unutmayacağım dedi. Kitap arkasında da 9 yaş üzeri yazıyor ancak yine de özellikle hassas çocukların biraz daha ileri yaşta okuması gerektiğini düşünüyorum.'

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5. Gazap Üzümleri - John Steinbeck

5. Gazap Üzümleri - John Steinbeck

Gazap Üzümleri, bir toplumsal krizin etkilerinin epik bir anlatıyla gerçek bir sanat eserine dönüşmesinin Amerikan edebiyatındaki en güzel örneği.

Fiyatı 211 TL.

Gazap Üzümleri - John Steinbeck

'Hayatımda ilk defa bir kitabı tek oturuşta bitirdim hiç elimden bırakamadım. O yüzden hayatımda yeri çok farklı olacak ve kitabı bitirdiğimde ağladığımı fark ettim kesinlikle okunması gereken bir yapıt.'

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6. Marley ve Ben - John Grogan

6. Marley ve Ben - John Grogan

Yer yer güldüren yer yer hüzünlendiren sevgi dolu bir hikaye.

Fiyatı 59 TL.

Marley ve Ben - John Grogan

'En katı kalpleri bile yumuşatacak bir hikaye.'

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7. Abim Deniz - Can Dündar

7. Abim Deniz - Can Dündar

Ağlamayı beceremeyenlerin bile boğazında kocaman bir yumru bırakacak bir anlatım.

Deniz Gezmiş'i yakından tanımak için harika bir kitap.

Fiyatı 700 TL.

Abim Deniz - Can Dündar

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8. Algernon'a Çiçekler - Daniel Keyes

8. Algernon'a Çiçekler - Daniel Keyes

İnandırıcı, sürükleyici ve oldukça dokunaklı bir hikaye.

Çok düşük bir IQ ile doğan Charlie, bilim adamlarının, zeka seviyesini artıracak deneysel ameliyatı gerçekleştirmeleri için kusursuz bir adaydır. Bu deney Algernon adındaki laboratuvar faresinde test edilmiş ve büyük bir başarı elde edilmişti. Bu deney, son derece önemli bir buluş olarak görülüyordu, ta ki Algernon'da ani bir gerileme baş gösterene kadar... Acaba Charlie'de de aynı gerileme olacak mıydı?

Fiyatı 98 TL.

Algernon'a Çiçekler - Daniel Keyes

''Kitap için şunu söyleyebilirim mükemmeldi. Hem güldürdü hem üzdü hem de boşluğa sürükledi tam bir 'hafızam gitse de tekrar okusam' kitabı. Bitirince Algernon'a çiçek göndermeyi unutmayın :)'

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9. Saç Örgüsü - Laetitia Colombani

9. Saç Örgüsü - Laetitia Colombani

Her kadının mutlaka okuması gereken, akıcı bir dille yazılmış her sayfasında kendinizden bir parça bulacağınız muhteşem bir kitap.

Fiyatı 116 TL.

Saç Örgüsü - Laetitia Colombani

'Öyle güzeldi ki ilk defa bir kitabı okurken gözlerim doldu. Çok akıcı içine seni çeken bir kitap. Kısa sürede bitirdim aklında soru işareti kalan varsa hiç düşünmeden alsın derim :)'

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10. Çocukluğum - Maksim Gorki

10. Çocukluğum - Maksim Gorki

Gorki'nin Çocukluğum isimli eseri, Rus dilinde yazılmış en güzel otobiyografilerden biridir. Gorki, Çocukluğum'da babasını küçük yaşta yitirdikten sonra taşındığı dedesinin evinde geçirdiği yılları anlatıyor.

Fiyatı 128 TL.

Çocukluğum - Maksim Gorki

'Gorki'nin, akıcı bir dille ve içten cümlelerle yazdığı çocukluk yılları...Gorki'nin anılarında önemli bir yer tutan ninesi tarafından sevilmesi ve korunması mutlu ederken, babasının kaybı, annesi tarafından ilgi görmemesi ve disiplin adına dedesi tarafından bol bol dayak yemesi okurken sizi üzecektir.'

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11. Gün Olur Asra Bedel - Cengiz Aytmatov

11. Gün Olur Asra Bedel - Cengiz Aytmatov

Çok yürek burkucu bir kitap, etkileyici bir eser...

Ölmeden önce okunması gereken kitaplardan biri...

Yedigey, ölen emektar arkadaşı Kazangap'ın cenazesini mezarına götürürken, kendisinin ve milletinin geçmişini, acı-tatlı, düşündürücü yanlarıyla bir bir gözlerinin önünden geçirir. O gün 'asra bedel bir gün olur.

Fiyatı 126 TL.

Gün Olur Asra Bedel - Cengiz Aytmatov

'Cengiz Aytmatov'un anlatımındaki samimiyeti ben çok az yazarda hissediyorum. Bunun nedeni olayların beni etkilemesi midir yoksa karakterlerin çok bizden olması mıdır bilmiyorum. Özellikle baş kahramanımız 'Yedigey' karakteri beni çok etkiledi. Onun gibi iyi niyetli insanlar herhalde pek yoktur. Kahramanımız başkalarının acılarına ortak oluyor. Temiz yürekli Yedigey!'

Amazon

12. Büyük Umutlar - Charles Dickens

12. Büyük Umutlar - Charles Dickens

Büyük Umutlar, Londra’da beyefendi konumuna yükselen Pip’in başından geçenleri anlatmakla kalmaz, birbirinden ilginç karakterlerle tanıştırır okuru. Dickens, romanın kahramanı Pip’in düşünce yapısını büyük bir incelikle ele alır. Bir yandan bireylerin düşkünlüklerini, başarısızlıklarını anlatırken diğer yandan da çağın gerçeklerine ve değerlerine ayna tutar.

Fiyatı 159 TL.

Büyük Umutlar - Charles Dickens

'Amazon'un hızına diyecek hiçbir şey yok. En memnun kaldığım alışveriş sitesi. Kitaba gelince yoksul bir köy çocuğu olan küçük Pip'in kendisine miras kaldıktan sonra hayatındaki değişimlerle birlikte 3 farklı zamanını anlatıyor. Akıcı ve anlamlı bir eser.'

Amazon

13. Mavi Tebeşir - Vedat Akyol

13. Mavi Tebeşir - Vedat Akyol

Bu kitapta, küçücük bir Anadolu köyünde basit bir çiftçi olarak yaşayan büyük dedem Mehmet’in Çanakkale Cephesi’ne gitmesiyle başlayan yolculuğu içinde, zamanla Aborjin Mehmet’e ve sonrasında Avustralyalı Logan Faraway’e dönüşümünü göreceğiz. Bazen iradesi dışında bazen de kendi verdiği kararlar nedeniyle hayatının nasıl evrildiğini izleyeceğiz. Savaşın, vahşetin, dostluğun, aşkın, merhametin, sevginin ve umudun yoğrulduğu hayatının içinde bir yolculuğa çıkacağız. Belki de bu sürprizlerle dolu maceranın sonunda oturup sıradan hayatlarımızı sorgulayacağız. En azından ben böyle yaptım…

Fiyatı 120 TL.

Mavi Tebeşir - Vedat Akyol

'Gerçek hikaye ... Çok severek üzülerek ve düşünerek okudum.'

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