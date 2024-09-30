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Kablosuz Şarj Pedinden Philips Buharlı Düzleştiriciye Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Kablosuz Şarj Pedinden Philips Buharlı Düzleştiriciye Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 11:27

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Araç içi kameradan bluetooth hoparlöre... Apple Watch'dan robot süpürgeye... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 30.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Apple Watch Series 10 GPS Simsiyah Kasa Akıllı Saat

1. Apple Watch Series 10 GPS Simsiyah Kasa Akıllı Saat

Suya dayanıklı tasarıma sahip Apple Watch 10, daha hızlı şarj özelliğiyle yaklaşık 30 dakikada yüzde 80 şarja ulaşıyor.

Yaşam tarzınıza uyacak şekilde kişiselleştirilebilen Aktivite Halkalarıyla tüm hareketlerinizi ölçebilirsiniz.

Fiyatı 19.599 TL.

Apple Watch Series 10 GPS Simsiyah Kasa Akıllı Saat

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2. Philips Airfryer HD9285/96 5000 Serisi XXL Connected 7.2 lt Yağsız Fritöz

2. Philips Airfryer HD9285/96 5000 Serisi XXL Connected 7.2 lt Yağsız Fritöz

Bu yağsız fritöz ile, 16 pişirme fonksiyonu ile %90’a kadar daha az yağ kullanarak kızartma, fırınlama, ızgara, soteleme gibi yemekler hazırlayabilirsiniz.

Ayrıca nerede olursanız olun, pişirme sürecini Wi-Fi üzerinden telefonla izleyebilirsiniz.Fiyatı 5199 TL.

Philips Airfryer XXL Connected 7.2 lt Yağsız Fritöz

'Bu ürüne özel değil ama yiyeceklerin yağsız / veya sadece kendi yağı ile pişiriliyor olması benim için en büyük artı. Elektrik tüketimi ile ilgili bir yorumda bulunamıyorum ama fırına göre çok daha az sürede pişirebiliyor olması muhakkak elektrik faturasını da pozitif anlamda etkileyecektir.'

Amazon

3. Philips STH3020/10 Buharlı Düzleştirici

3. Philips STH3020/10 Buharlı Düzleştirici

Ütü yapmayı sevmeyenlerin çok hoşuna gidecek, çok pratik bir ürün.

Fiyatı 1765 TL.

Philips STH3020/10 Buharlı Düzleştirici

'Bir şeyleri yıkayıp düzgünce kurutmak adına asıp daha sonra askıya takıp bu ütü ile 2 dk üzerinden geçseniz fazlasıyla yeterli oluyor bence. Pantolonda da denedim onda da çok rahat açıyor. Tabi bu noktada sizin bu üründen beklentinizin ne olduğuna göre mutluluk seviyeniz değişecektir. Ben ütü yapmayan ve sevmeyen bir insan olarak bu ütüyü pratik buldum.'

Amazon

4. Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık

4. Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık

Aktif gürültü engelleme özelliği, ses kalitesi, toza ve suya dayanıklı tasarımı ile kullanıcılarının hayran olduğu bir kulaklık.

Fiyatı 8899 TL.

Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık

'İlk izlenimim kulaklık sanki kulağımdan düşecek gibi hissettiriyor ama daha öyle bir şey olmadı. Spor yaparken de kullanma fırsatım oldu. Yine de düşmedi.

Aktif gürültü engelleyici özelliğini ilk deneyimlediğimde çok garip geldi. Gerçekten dışarıda ki tüm sesleri kesiyor.'

Amazon

5. Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör

5. Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör

Aynı anda iki cihazı şarj edebilen küçük boyutlu güçlü performanslı bir adaptör.

Spigen kalitesi ile...

Fiyatı 399 TL.

Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör

Amazon
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6. iPad(2018-2024) için Stylus Kalem

6. iPad(2018-2024) için Stylus Kalem

iPad 2018 sürümleri ve sonraki sürümleriyle uyumlu olan kalemin kullanımı gerçek kalemler gibi kolaydır, Bluetooth bağlantısına gerek yoktur ve etkinleştirmek için dokunmanız yeterlidir.Fiyatı 689 TL.

iPad(2018-2024) için Stylus Kalem

'Çok profesyonel grafik tasarımı yapmayacaksanız kesinlikle düşünmeden alın.'

Amazon

7. Akıllı Telefonlar için Mini Fotoğraf Yazıcısı

7. Akıllı Telefonlar için Mini Fotoğraf Yazıcısı

Eğlenceli, çantanıza sığacak boyda mini bir yazıcı.

Fotoğraflarını anında basmak isteyenler için harika!

Fiyatı 699 TL.

Akıllı Telefonlar için Mini Fotoğraf Yazıcısı

'Tam bir fiyat performans ürünü. Çok güzel ve kaliteli baskılar alabiliyorsunuz. Sevdiklerinizle olan fotoğraflarınızı, internetten bulduğunu görselleri, yapıştırmalar vs. basabilirsiniz. Ürünle birlikte 5 yapışkanlı, 5 yapışkansız, 3 tane de renkli rulo geliyor.'

Amazon

8. JBL Flip6 Bluetooth Hoparlör

8. JBL Flip6 Bluetooth Hoparlör

Hoparlöre 2 adede kadar akıllı telefon veya tableti kablosuz olarak bağlayabilirsiniz.

12 saate kadar kesintisiz çalma imkanı sunan model aynı zamanda su geçirmez özelliğe sahip.

Fiyatı 4999 TL.

JBL Flip6 Bluetooth Hoparlör

'Ses kalitesi ve malzeme kalitesi muazzam…'

Amazon

9. Razer Leviathan V2 X - PC Oyun Soundbar'ı

9. Razer Leviathan V2 X - PC Oyun Soundbar'ı

Işıkları ile görsel şölen yaşatan, ses kalitesi ile şaşırtan bir soundbar.

Fiyatı 3099 TL.

Razer Leviathan V2 X - PC Oyun Soundbar'ı

'Gayet kaliteli ve şık, ses kalitesi taşınabilir hoparlörlerden daha yüksek, bu fiyata Razer kalitesi.'

Amazon

10. Razer Charging Pad Chroma - Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı

10. Razer Charging Pad Chroma - Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı

10 Watt'a kadar çıkış gücü sayesinde akıllı telefonlar ve kulaklık ve kulaklık gibi cihazlar kısa sürede tekrar şarj edilebilir.

Fiyatı 1644 TL.

Razer Charging Pad Chroma - Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı

Amazon
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11. 70mai DashCam A400 Araç İçi Kamera

11. 70mai DashCam A400 Araç İçi Kamera

Montajı kolay, görüntü kalitesi ise harika olan bir araç içi kamera.

Fiyatı 2449 TL.

70mai DashCam A400 Araç İçi Kamera

Amazon

12. Xiaomi Robot Vacuum S10 Plus Akıllı Robot Süpürge

12. Xiaomi Robot Vacuum S10 Plus Akıllı Robot Süpürge

Evinizdeki yardımcınız.

Siz evde yokken bile eviniz tertemiz olsun, size de keyfini çıkarmak kalsın.

Fiyatı 10.979 TL.

Xiaomi Robot Vacuum S10 Plus Akıllı Robot Süpürge

'Evinizi cihaza tanıtıp haritalama yaptıktan sonra gerisi onun işi, yaklaşık 90 metrekare alanı 94 dakikada kuru Süpürge yaptı. Gayet temiz ve en uç köşeleri bile aldı çekim kuvveti boyutuna göre çok iyi.'

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