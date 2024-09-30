Kablosuz Şarj Pedinden Philips Buharlı Düzleştiriciye Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Kablosuz Şarj Pedinden Philips Buharlı Düzleştiriciye Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Araç içi kameradan bluetooth hoparlöre... Apple Watch'dan robot süpürgeye... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
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Bu içerik 30.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Apple Watch Series 10 GPS Simsiyah Kasa Akıllı Saat
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2. Philips Airfryer HD9285/96 5000 Serisi XXL Connected 7.2 lt Yağsız Fritöz
3. Philips STH3020/10 Buharlı Düzleştirici
4. Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık
5. Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör
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6. iPad(2018-2024) için Stylus Kalem
7. Akıllı Telefonlar için Mini Fotoğraf Yazıcısı
8. JBL Flip6 Bluetooth Hoparlör
9. Razer Leviathan V2 X - PC Oyun Soundbar'ı
10. Razer Charging Pad Chroma - Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı
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11. 70mai DashCam A400 Araç İçi Kamera
12. Xiaomi Robot Vacuum S10 Plus Akıllı Robot Süpürge
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