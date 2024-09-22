Taşınabilir Film Projektöründen Xiaomi Akıllı Saate Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Taşınabilir Film Projektöründen Xiaomi Akıllı Saate Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Next uydu alıcısından Anker taşınabilir hoparlöre... Araç içi şarj kitinden tost makinesine... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
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Bu içerik 22.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Wi-Fi ve Bluetooth'lu Taşınabilir Film Projektörü
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2. Next Kanky HD Gold Uydu Alıcısı
3. Xiaomi Akıllı İç Mekan Kamerası
4. X8 Bluetooth Araç Kiti Şarj Cihazı
5. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat
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6. Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör
7. Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık
8. Philips HR3781/00 LED Ekranlı El Mikseri
9. Cosori Akıllı WiFi Sıcak Hava Fritözü
10. Arzum AR2052-S Tostçu Mini Tost Makinesi
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11. Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge
12. Apple AirTag 4'lü Paket
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