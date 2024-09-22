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Taşınabilir Film Projektöründen Xiaomi Akıllı Saate Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Taşınabilir Film Projektöründen Xiaomi Akıllı Saate Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 17:49

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. Next uydu alıcısından Anker taşınabilir hoparlöre... Araç içi şarj kitinden tost makinesine... Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 22.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Wi-Fi ve Bluetooth'lu Taşınabilir Film Projektörü

1. Wi-Fi ve Bluetooth'lu Taşınabilir Film Projektörü

Projeksiyon cihazları arasında en çok satılan model karşınızda.

Bu akıllı projektör, 180 ° dönebilen bir tasarıma sahip. Bu da demek oluyor ki dilerseniz projektörü yatak odanızın tavanına doğrultabilir ve yatağınızda uzanıp film izleyebilirsiniz.

Yüksek çözünürlüklü 1080P Full HD Yerel ve 4K desteğine sahip bu mini projektör, etkileyici görüntü kalitesine, iyi parlaklığa, canlı renklere ve kontrast oranına 2000:1 sahip.

Fiyatı 3469 TL.

Wi-Fi ve Bluetooth'lu Taşınabilir Film Projektörü

'20 m2'lik bir odada kullanıyorum ve perdesiz direkT duvara yansıtıyorum. Aydınlık görüntüler izlediğinizde renkler sizi tatmin ediyor. Film dizi vb izlediğinizde siyahları çok başarılı değil ama göz kanatmıyor. Android işlemci olduğu için mağazadan uygulama indirip tv kanallarını izleyebilirsiniz, youtube kullanabilirsiniz, tarayıcı kullanarak platformlardan 1080p içerikler izleyebilirsiniz, hdmi ya da usb belleklerle de içerikler izleyebilirsiniz. Hepsini denedim hiç problem yaşamadım, takılma donma gibi sorunlar da olmadı.'

Amazon

2. Next Kanky HD Gold Uydu Alıcısı

2. Next Kanky HD Gold Uydu Alıcısı

Uydu alıcıları içinde en çok satan model karşınızda.

Tam bir fiyat performans ürünü.

Fiyatı 577 TL.

Next Kanky HD Gold Uydu Alıcısı

'İhtiyaçları fazlası ile karşılayan bir cihaz.'

Amazon

3. Xiaomi Akıllı İç Mekan Kamerası

3. Xiaomi Akıllı İç Mekan Kamerası

İç mekanda kullanmak için ideal bir kamera. Gece görüşü de harika.Xiaomi WiFi iç mekan güvenlik kamerası, daha hızlı profil algılama ve otomatik izleme ve kayıt sağlamak için yeni bir AI İnsan Tespit Algoritması kullanıyor ve gelişmiş doğruluk için yanlış alarmları etkili bir şekilde filtreliyor.

Fiyatı 1099 TL.

Xiaomi Akıllı İç Mekan Kamerası

'Kurulumu çok basit görüntü mükemmel insan takibi başarılı internet hızına bağlı olarak ses ve görüntü aktarımı değişkenlik gösterebilir. Ayrıca uygulaması çok kullanışlı saat aralığı girilerek uyarılar alabiliyorsunuz.'

Amazon

4. X8 Bluetooth Araç Kiti Şarj Cihazı

4. X8 Bluetooth Araç Kiti Şarj Cihazı

Otomobil şarj cihazları arasında en çok satın alınan model.

Çift USB araç şarj cihazı hem sizin hem arkadaşlarınız için araç içinde pratik şarj imkanı sunar. 

Ayrıca bluetooth özelliği ile aracınızın radyosuna bağlanır ve keyifle istediğiniz müzikleri dinlemenize de olanak sağlar.

Fiyatı 229 TL.

X8 Bluetooth Araç Kiti Şarj Cihazı

'Ürünü çakmak gözüne takıp aracın radyosunu, ürünün üzerinde çıkan radyo frekansına ayarlayarak kolayca kullanmaya başladım. Daha önce başka bir markanın benzer ürününü de kullanmıştım fakat o ürünün bağlantısı aracı yeniden çalıştırdığımda hep kopuyordu ve baştan bluetooth tanımlamak gerekiyordu. Bu öyle değil, motor çalışır çalışmaz otomatik olarak tanınıyor ve müzik çalınabiliyor.'

Amazon

5. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

5. Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

Bu fiyat bandından alınabilecek en iyi saatlerden biri zaten o yüzden de kendisi en çok satılan akıllı saat olarak listemizde yer alıyor.

Saatinizdeki telefon görüşmelerini tek bir dokunuşla cevaplayabilirsiniz. Çalışırken veya egzersiz yaparken, telefon görüşmelerini daha pratik ve kolay bir şekilde cevaplamak için elinizi kaldırmanız yeterli olacaktır.

Fiyatı 1149 TL.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active Akıllı Saat

'Sorunsuz geldi. Oğlum şu an kullanıyor. Fiyat performans ürünü. Telefonla direkt saat üzerinden konuşma özelliği bu fiyat segmentine yeni geldi. İyi de olmuş. Konuşma performansı fena değildi. Konuşma ve hoparlör Benim Huawei GT3 saatim le aynı performansta.'

Amazon
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6. Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör

6. Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör

Kendi küçücük ama performansı gerçekten büyük. Şarjı da gayet iyi dayanıyor. Tam bir fiyat performans ürünü.

Fiyatı 1399 TL.

Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör

'Herhangi bir araştırma yapmadan satın aldım. Bir ön yargı vardı kötü olacağına dair ancak tam tersi çıktı. Küçük ama güçlü bir ses sistemine sahip. İlk denemede şaşırmıştım bu ses bundan mı çıkıyor diye. Tam anlamıyla fiyat performans ürünü.'

Amazon

7. Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

7. Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

Kompakt ve ergonomik tasarımıyla öne çıkan ve sıra dışı bir dinleme deneyimi sunan bir kulak içi kulaklık. Son derece de rahat.

Ayrıca 'Aktif Gürültü Engelleme' (ANC) özelliğiyle istenmeyen gürültüleri de devre dışı bırakabilirsiniz.

Samsung Türkiye garantili ürünün fiyatı 1379 TL.

Siyah rengi de var.

Samsung Galaxy Buds FE Kablosuz True Wireless Kulaklık

'Uzun kullanımda gerçekten konforlu olduğunu belirtmeliyim. Buds+'a kıyasla daha hafif olduğu için uzun süreli kullanımlarda özellikle daha başarılı. Ses olarak fazlasıyla tatmin edici.'

Amazon

8. Philips HR3781/00 LED Ekranlı El Mikseri

8. Philips HR3781/00 LED Ekranlı El Mikseri

El mikserleri arasında en çok satılan model karşınızda.

Bu ürünle birlikte verilen paslanmaz çelik çırpıcılar ve hamur çengeli aksesuarlarıyla en sevdiğiniz tarifleri yapabilirsiniz.

Uzak noktalara erișim imkanı sağlayan tasarımı sayesinde karıșıklığı ve sıçramayı en aza indiren bu ürün ile karıștırma haznenizin tüm alanlarına da kolaylıkla erişebilirsiniz.

Fiyatı 1349 TL.

Philips LED Ekranlı l Mikseri

'5 kademeli hız ayar imkanı çok iyi. Özellikle 1. kademedeki düşük hız çok işime yaradı. Kaliteli ve verimli bir ürün.'

Amazon

9. Cosori Akıllı WiFi Sıcak Hava Fritözü

9. Cosori Akıllı WiFi Sıcak Hava Fritözü

Önceden ne gerek var diyenlerin şimdi elinden düşmeyen en sevdikleri mutfak aletlerinden biri.

Fiyatı çok uygun, kalitesi ise çok iyi.

Kocaman Led ekranı, 11 tane önceden ayarlanmış programı bulunan sıcak hava fritözünün kapasitesi 5.5 litre.

İndirimli fiyatı 2799 TL.

Cosori Akıllı WiFi Sıcak Hava Fritözü

'Bu cihazların hemen hemen her markasını etraflıca inceledikten sonra Amazon'un bizzat ülkemize getirdiği Cosori markasını tercih ettik. Böylece meşhur markanın 'başlangıç' ürünleri ile aynı fiyata ama teknoloji olarak 'premium' ürünlerine denk gelen bir cihaz satın almış olduk. Tasarım şıklığı, malzeme kalitesi, pratik temizliği, estetik kontrol paneli, kolay kullanımı ve sessizliği ile cidden güzel üretilmiş.'

Amazon

10. Arzum AR2052-S Tostçu Mini Tost Makinesi

10. Arzum AR2052-S Tostçu Mini Tost Makinesi

Dünyaca ünlü tasarım yarışmalarından ödül alan bir tost makinesi bu.

Ayrıca dik konumda muhafaza imkanı ile mutfak tezgahında yer tasarrufu sağlar.

Fiyatı 1477 TL.

Arzum Tostçu Mini Tost Makinesi

'Çok sevimli ve yakışıklı kalite kokan bir ürün. Hızlı ısınıyor, yavaş soğuyor. Açma kapama düğmesinin olmaması ya da seramik kaplama plakalarının çıkmaması bir problem oluşturmuyor, temizliğin nemli bir kağıt havlu ile yapılması, deterjan ile yıkanmaması ızgaraların ömrünü uzatır. Isınması sonrasında 2 dakika içinde çıtır çıtır tost hazır oluyor. '

Amazon
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11. Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge

11. Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge

Çok hafif ve emiş gücü fazlasıyla yeterli bir dikey süpürge.

Esnek tasarımı sayesinde ulaşımı zor olan yerlere de kolaylıkla ulaşır.

Şarj süresi de gayet yeterli.

Fiyatı 7319 TL.

Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge

'Turbo ayarında en fazla 20 dakika civarı kullanabilirsiniz. En iyi temizlik için de turbo modu gerek. 120 m2 için 20 dakika rahatça yetiyor.'

Amazon

12. Apple AirTag 4'lü Paket

12. Apple AirTag 4'lü Paket

Kayıp eşya bulucular arasında en çok tercih edilen ürün.

Eşyalarınızı bulmak için yerleşik hoparlörde ses çalmanız veya Siri’den yardım istemeniz yeterli.

Fiyatı 3779 TL.

Apple AirTag 4'lü Paket

'Motorsiklet, anahtarlar, cüzdan her şeye lazım gayet iyi çalışıyor.'

Amazon
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