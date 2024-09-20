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Yemek Termosundan Isı Pompalı Kurutma Makinesine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Yemek Termosundan Isı Pompalı Kurutma Makinesine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 16:47

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Bu haftanın çok satanları arasında bolca elektronik ürün var. Robot süpürgeden dikey süpürgeye en çok satılan teknolojik ürünler burada. Ama sadece o kadar mı? Elbette hayır! Kışlık battaniyeden düdüklü tencereye her kategorinin yıldızları da aramızda. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 20 Eylül 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Philips Airfryer XXL HD9870/20 Premium 7.3 lt Yağsız Fritöz

1. Philips Airfryer XXL HD9870/20 Premium 7.3 lt Yağsız Fritöz

Bu hafta sağlıklı kızartmalar, hızlı ve pratik yemekler için tercihler Philips Airfryer'ın 7.3 litrelik XXL modelinden yana kullanılmış.

Fiyatı şu anda 7820 TL.

Philips Airfryer XXL HD9870/20 Premium 7.3 lt Yağsız Fritöz

'İlk çıktığı zamanlarda aşık olmuştum bu renge. Rengi kesinlikle harika. O kadar şık duruyor ki anlatamam. Hemen patates kızartması denedim otomatik patates ayarında. Çok güzel pişti. İçi yumuşacıktı. Hızlı pratik daha ne olsun. Boyut olarak bayağı büyük. '

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2. Kiwi KCC-4325W Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

2. Kiwi KCC-4325W Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Tam bir fiyat performans ürünü olan Kiwi halı ve koltuk yıkama makinesi, yüksek çekiş gücü ve etkili temizlik performansıyla öne çıkıyor. Cam silme aparatıyla gelmesi de kullanıcılar için artı bir puan.

Fiyatına gelirsek o da 4599 TL.

Kiwi KCC-4325W Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

'Tam ev tipi işimizi rahatlıkla gördüğümüz bir cihaz yapmışlar. Evde 2 çocuk var sürekli bir şeyler dökülüp saçılıyor çok memnun kaldık. Çıkan kirli suyu görmelisiniz, bildiğiniz çamur aktı ve ben her yıl koltuk yıkatıyorum örtü ile kullanıyorum sonuç olarak biz çok memnun kaldık, çok başarılı teşekkürler.'

Hepsiburada

3. Mıknatıslı Şarjlı Kablosuz LED Lamba

3. Mıknatıslı Şarjlı Kablosuz LED Lamba

3 farklı ışık modu var. Pili yumuşak modda 48saat, orta modda 10 saat ve parlak modda 3 saat dayanıyor.

Yumuşak ve titreşimsiz bir aydınlatma sağlıyor ve titreşim yapmıyor.

Mıknatısı güçlü ve tam bir fiyat performans ürünü.

Fiyatı 184 TL ve bu son 30 günün en düşük fiyatı.

Mıknatıslı Şarjlı Kablosuz LED Lamba

'Şarjlı olması çok kullanışlı, içinden çift taraflı bant çıkıyor, beyaz ve sarı ışık olarak kullanabiliyorsunuz. Fasılalı ışık çok gereksiz. Yalnız kapatmak için üst üste 3 kere basmak biraz gıcık etse de ışık şiddetinden çok memnunum. Mutfakta lavabo üzerinde kullanıyorum. Sebze ayıklarken içim artık daha rahat.'

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4. Schafer Iron Man Yemek Termosu

4. Schafer Iron Man Yemek Termosu

Çocuklara öğle yemeği için harika. Ayrıca ofiste dışarıdan yemek istemeyenler için sıcak çorba içmek harika olacaktır özellikle soğuk kış günlerinde...

Kapasitesi 500 ml ve 4-6 saat sıcak tutma özelliğine sahip.

Fiyatı şu anda sepette %30 indirimle sadece 641 TL.

Schafer Iron Man Yemek Termosu

'Dışının kalitesi süper. Yemeği baya uzun süre sıcak tutuyor. Kargo ve paketleme süperdi.'

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5. Yataş Bedding Olenna Çift Kişilik Wellsoft Battaniye

5. Yataş Bedding Olenna Çift Kişilik Wellsoft Battaniye

Soğuklar kapıda, battaniyeler de haliyle çok satanlar listemize giriş yapmaya başladı.

İki farklı boyu olan yumuşacık bir battaniye. İnce yapısına rağmen sıcacık tutuyor.

200x220 cm olanın fiyatı şu anda 349 TL.

Rengi de harika gerçekten... Ama beğenmeyenler için farklı renkleri de olduğunu hemen belirtelim.

Yataş Bedding Olenna Çift Kişilik Wellsoft Battaniye

'Dokuları yumuşacık, rengi de aynı resimdeki gibi. Çok kalın bir battaniye değil ama güzel ısıtıyor.'

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6. Hoover 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

6. Hoover 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Çamaşırların kurumasının uzun sürdüğü sonbahar kış aylarında kurtarıcınız olacak bir kurutma makinesi.

Kapasitesi de oldukça tatmin edici, tam 10 kg.

Üstelik wi-fi ve bluetooth uygulaması ile uzaktan makineyi yönetebiliyorsunuz.

Fiyatı 13.950 TL.

Hoover 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

'Isı pompalı yani yeni yöntem ve bulunduğu odada herhangi bir buhar ya da ısınmaya neden olmuyor. Enerji tüketimi düşük. Wifi ayarına getirirseniz cep telefonu uygulaması ile birlikte bir çok kurutma seçeneğini kullanarak kontrol edebilirsiniz. Nem sensörü olan bir model. Yani seçtiğiniz programa göre standart bir kurutma süresi var ama daha önce kurudu ise daha evvel bitiriyor. Mesela 2 saat 30 dk'lık programı seçiyorum. Genelde 1.saat 30 dk'da bitiriyor. 10 kg. İçi çok geniş.'

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7. Epson Ecotank L3252 Renkli Tanklı Yazıcı

7. Epson Ecotank L3252 Renkli Tanklı Yazıcı

Ev ve/veya ofis kullanımı için ideal bir yazıcı. Wi-Fi özelliği ile kablosuz baskı imkanı sunması büyük bir artı. Ayrıca mürekkep tankı sistemi ile de oldukça ekonomik.

Fiyatı 5499 TL.

Epson Ecotank L3252 Renkli Tanklı Yazıcı

'Wi-Fi ile mobil uygulama üzerinden kurulum çok kolay. Mürekkep şişeleri orijinal ve tasarımları çok iyi. Hiç akmadan lıkır lıkır mürekkep dolumunu yaptım. Enerji tüketimi ve beraber gelen mürekkeplerle çıktı sayısı harici L3250, L3251, L3252, L3256, L3260 ve L3266 arasında hiçbir fark yok. Buna rağmen fiyat farkları beni çok şaşırttı. Ev tipi fiyat performans canavarı.'

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8. Thermoad 2'li Granit Döküm Güveç Sahan Seti

8. Thermoad 2'li Granit Döküm Güveç Sahan Seti

Yanmaz ve yapışmaz kaplaması ile çok beğenilen bir ikili.

Biri 20 cm diğeri 22 cm çapında. Kahvaltı için ideal.

Fiyatı sepette %20 indirimi ile şu anda 399 TL.

Thermoad 2'li Granit Döküm Güveç Sahan Seti

'Thermoad ürünlerinden memnunum hiç yapışmıyor daha önce almıştım tekrar aldım. Çok amaçlı her şeye kullanabilirsiniz hafif ve çabuk ısınıyor.'

Hepsiburada

9. Under Armour UA Charged Assert 10 Erkek Koşu Ayakkabısı

9. Under Armour UA Charged Assert 10 Erkek Koşu Ayakkabısı

Erkek koşu ayakkabıları içinde en çok satan model.

Sade ve rahat.

Kalıbı dar olduğu için kullanıcılar en az 1 numara büyük almanızı öneriyor.

40-47 arası numarası mevcut.

Fiyatı 1666 TL.

Under Armour UA Charged Assert 10 Erkek Koşu Ayakkabısı

'Gerçekten çok rahat ve de hafif bir ayakkabı. Ancak alırken kesinlikle 1-2 beden büyük alın, kalıbı oldukça dar.'

Amazon

10. Crz Yoga Butterluxe Yüksek Belli Egzersiz Taytı

10. Crz Yoga Butterluxe Yüksek Belli Egzersiz Taytı

Moda kategorisinde en çok satan ürün.

Neden mi? Çünkü fiyatı sadece 35 TL. Şaka değil gerçek.

Crz Yoga Butterluxe Yüksek Belli Egzersiz Taytı

'Uyum mükemmel, boyutları doğru, kumaş zarif.'

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11. Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Mopa Uyumlu Yer Temizlik Havlusu

11. Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Mopa Uyumlu Yer Temizlik Havlusu

Her eve lazım bir ürün.

Temizlik esnasında kova, su, deterjan kullanımının önüne geçer. Kullan-at özelliği sayesinde pratik ve hijyenik.

Paketten 50 yaprak çıkıyor. Tüm ev tipi mop başlıklarına uyuyor.

Fiyatı 139 TL.

Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Mopa Uyumlu Yer Temizlik Havlusu

'Aşırı pratik oluyor, klipsli mop aldım, ona tam oluyor, şipşak temizlik için vazgeçilmezim👌'

Amazon

12. Mobil Super 2000 X1 10W40 Motor Yağı, 4lt

12. Mobil Super 2000 X1 10W40 Motor Yağı, 4lt

Uzun motor ömrü ile beraber çamur oluşumu ve aşınmaya karşı koruma sağlayan yarı sentetik motor yağı.

Fiyatı 618 TL.

Mobil Super 2000 X1 10W40 Motor Yağı, 4lt

'Yağ geldi paketleme süper. Mobil Türkiye destek hattını aradım yağın orijinalliği teyit edildi.'

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