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Yemek Termosundan Isı Pompalı Kurutma Makinesine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!
Yemek Termosundan Isı Pompalı Kurutma Makinesine: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!
Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Bu haftanın çok satanları arasında bolca elektronik ürün var. Robot süpürgeden dikey süpürgeye en çok satılan teknolojik ürünler burada. Ama sadece o kadar mı? Elbette hayır! Kışlık battaniyeden düdüklü tencereye her kategorinin yıldızları da aramızda. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 20 Eylül 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Philips Airfryer XXL HD9870/20 Premium 7.3 lt Yağsız Fritöz
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2. Kiwi KCC-4325W Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi
3. Mıknatıslı Şarjlı Kablosuz LED Lamba
4. Schafer Iron Man Yemek Termosu
5. Yataş Bedding Olenna Çift Kişilik Wellsoft Battaniye
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6. Hoover 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi
7. Epson Ecotank L3252 Renkli Tanklı Yazıcı
8. Thermoad 2'li Granit Döküm Güveç Sahan Seti
9. Under Armour UA Charged Assert 10 Erkek Koşu Ayakkabısı
10. Crz Yoga Butterluxe Yüksek Belli Egzersiz Taytı
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11. Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Mopa Uyumlu Yer Temizlik Havlusu
12. Mobil Super 2000 X1 10W40 Motor Yağı, 4lt
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