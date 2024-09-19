Siyah Beyaz Mutfaklar İçin En İyi Dekorasyon Fikirleri ve Küçük Ev Aleti Kombinleri
Siyah Beyaz Mutfaklar İçin En İyi Dekorasyon Fikirleri ve Küçük Ev Aleti Kombinleri
Mutfağınızda biraz yenilik yapmanın vakti geldi diye düşünüyor ya da sadece ufak değişiklikler ile daha keyifli hale getirmek istiyor olabilirsiniz. Mutfakları çok modern ve şık gösteren iki renk, siyah ve beyaz. Ufak dokunuşlarla hayalinizdeki siyah beyaz mutfağınıza ulaşmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Tek yapmanız gereken içeriğimize girip, önerilerimize göz atmak...
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Bu içerik 19.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Beyaz mermer tezgah ve siyah evye ile beyaz ağırlıklı olan ama siyaha da vurgu yapan modern görünümlü bir mutfak.
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Ahşabın siyahla uyumu ortama çok sıcak bir hava katacaktır.
Dekoratif objelerden hoşlananlar için çok güzel seçenekler var.
Siyah tezgah ve beyaz dolapların mükemmel uyumuna hayran kalmamak elde değil.
Her şeyim tamam da bir de zebra desenli bir halım olsaydı mi diyorsunuz?
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Burada da tam tersi beyaz tezgah ve siyah renk dolaplar görüyoruz. Altınla uyumu da mutfağa şık bir görünüm katmış.
Altın renginin ihtişamını seviyor ama çok abartı olduğunu düşünüyorsanız altın detaylı bu siyah kulpları da değerlendirebilirsiniz.
Küçük ev aletlerinizi de bembeyaz olanlardan seçerseniz tezgahta göz yormayan hoş bir şıklık yakalayabilirsiniz.
Ada mutfağı olanlar için siyah ve gold uyumu ile harika bir sandalye seti.
Kesme tahtası deyip geçmemek lazım.
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Mutfak yemek takımsız olmaz elbette.
Bu yemek takımı, siyah ve gold renklerden oluşan bir çatal bıçak takımı ile çok yakışacaktır.
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