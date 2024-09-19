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Siyah Beyaz Mutfaklar İçin En İyi Dekorasyon Fikirleri ve Küçük Ev Aleti Kombinleri

etiket Siyah Beyaz Mutfaklar İçin En İyi Dekorasyon Fikirleri ve Küçük Ev Aleti Kombinleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 17:56

Mutfağınızda biraz yenilik yapmanın vakti geldi diye düşünüyor ya da sadece ufak değişiklikler ile daha keyifli hale getirmek istiyor olabilirsiniz. Mutfakları çok modern ve şık gösteren iki renk, siyah ve beyaz. Ufak dokunuşlarla hayalinizdeki siyah beyaz mutfağınıza ulaşmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Tek yapmanız gereken içeriğimize girip, önerilerimize göz atmak...

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Bu içerik 19.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Beyaz mermer tezgah ve siyah evye ile beyaz ağırlıklı olan ama siyaha da vurgu yapan modern görünümlü bir mutfak.

Beyaz mermer tezgah ve siyah evye ile beyaz ağırlıklı olan ama siyaha da vurgu yapan modern görünümlü bir mutfak.

Siyah evye, hem siyah hem de beyaz ağırlıklı mutfaklara çok yakışıyor.

Eğer görseldeki gibi beyaz mermer görünümü elde etmek isterseniz, bunun için kendinden yapışkanlı beyaz mermer desenli mutfak tezgah kaplamalarından faydalanabilirsiniz.

Biraz uğraştırıcı gözükebilir ama inanın maliyeti o kadar düşük olacak ki buna değecek.

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Ahşabın siyahla uyumu ortama çok sıcak bir hava katacaktır.

Ahşabın siyahla uyumu ortama çok sıcak bir hava katacaktır.

Photo: Pinterest

Eğer bu mutfak tam benlik diyorsanız müjdemizi isteriz. Çünkü, görseldekinin neredeyse aynısı olan bir masa takımını sizin için bulduk.

Bu tarz bir masanın üzerine bütünlüğü bozmamak adına siyah şık amerikan servisleri kullanabilirsiniz.

Tezgaha ise yine siyah bir kahve makinesi çok yakışacaktır.

Hatta tezgah arkasında kullanabileceğiniz taş duvarı da bulduk... İster orijinal taş duvar yaptırın, ister kendinden yapışkanlı kaplamalardan faydalanın, orası zevkinize ve bütçenize bağlı elbette.

Hepsiburada

Dekoratif objelerden hoşlananlar için çok güzel seçenekler var.

Dekoratif objelerden hoşlananlar için çok güzel seçenekler var.

Daha samimi, daha sıcak bir mutfak için ahşap önemli demiştik.

Bu tarzınızı bu tip dekoratif objelerle zenginleştirebilirsiniz.

Hepsiburada

Siyah tezgah ve beyaz dolapların mükemmel uyumuna hayran kalmamak elde değil.

Siyah tezgah ve beyaz dolapların mükemmel uyumuna hayran kalmamak elde değil.

Photo: Pinterest

Siz de mutfağınızın bu şekilde görünmesini istiyor ancak mutfağı baştan aşağı yenilemek için şu anda yeterli bütçe ayıramayacağınızı düşünüyorsanız merak etmeyin, onun da kolayı var.

Hem dolaplar hem de tezgah için kullanabileceğiniz kendinden yapışkanlı kaplamalar bu konuda size yardımcı olacaktır.

Ayrıca eğer ada mutfağınız varsa o alanı değerlendirmek için görseldeki gibi ada mutfak sandalyelerinden faydalanabilirsiniz.

Siyah mutfak tezgahının üzerinde beyaz yerine siyah küçük ev aletlerini tercih etmenizi öneriyoruz. Hatta mümkünse simsiyah olanlardan. Bu hem göz yormayacak hem de tezgah üstündeki kalabalık fark bile edilmeyecektir.

Hepsiburada

Her şeyim tamam da bir de zebra desenli bir halım olsaydı mi diyorsunuz?

Her şeyim tamam da bir de zebra desenli bir halım olsaydı mi diyorsunuz?

Merak etmeyin onu da bulduk sizin için.

Zebra desenli hal yıkanabilir ve kaymaz özellikte. Halının ölçüleri ise 120x180 cm.

Fiyatına gelirsek o da 1143 TL.

Zebra Dekoratif Halı

Hepsiburada
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Burada da tam tersi beyaz tezgah ve siyah renk dolaplar görüyoruz. Altınla uyumu da mutfağa şık bir görünüm katmış.

Burada da tam tersi beyaz tezgah ve siyah renk dolaplar görüyoruz. Altınla uyumu da mutfağa şık bir görünüm katmış.

Photo: Pinterest

Bu elbette tamamen zevk meselesi. Eğer şık, zengin görünümlü bir mutfak istiyorsanız, siyah ve beyazı gold ile harmanlayabilirsiniz.

Minik detaylar bile mutfağınızı oldukça şık gösterecektir.

Örneğin altın rengi dolap kulpları mutfağınıza kesinlikle zengin bir görünüm katacaktır.

Yine dolap ve tezgahlar için usta çağırabilir veya kendinden yapışkanlı bantlardan faydalanabilirsiniz.

Altın zaten iddialı fazla göze batmasın diye düşünüyorsanız önerimiz mat siyah kullanmanız yönünde olacaktır. Hayır, olabildiğine parlak olsun diyenler için parlak siyah harika bir seçim olacaktır.

Hepsiburada

Altın renginin ihtişamını seviyor ama çok abartı olduğunu düşünüyorsanız altın detaylı bu siyah kulpları da değerlendirebilirsiniz.

Altın renginin ihtişamını seviyor ama çok abartı olduğunu düşünüyorsanız altın detaylı bu siyah kulpları da değerlendirebilirsiniz.

Bu fikir hoşunuza gitti ama bunun için dolaplarınızı yenilemeniz gerektiğini düşünüyorsanız bunu maliyeti en düşük olacak şekilde mat ya da parlak siyah kaplamalar ile halledebilirsiniz. 

Daha sonra da siyah/gold kulplarla dolaplarınıza şıklık katabilirsiniz.

Hepsiburada

Küçük ev aletlerinizi de bembeyaz olanlardan seçerseniz tezgahta göz yormayan hoş bir şıklık yakalayabilirsiniz.

Küçük ev aletlerinizi de bembeyaz olanlardan seçerseniz tezgahta göz yormayan hoş bir şıklık yakalayabilirsiniz.

Beyaz tezgah üzerinde beyaz küçük ev aletleri ideal seçim olacaktır.

Zaten kahve makinesinden Airfryer'a her ürünün beyazını bulmak mümkn artık.

Tek yapmanız gereken bütçenize uygun olan bir modeli seçmek.

Hepsiburada

Ada mutfağı olanlar için siyah ve gold uyumu ile harika bir sandalye seti.

Ada mutfağı olanlar için siyah ve gold uyumu ile harika bir sandalye seti.

Gold detayları fazla öne çıkmayan, sade ama şık bir seçim.

Ada Koltuk Sandalyesi

Hepsiburada

Kesme tahtası deyip geçmemek lazım.

Kesme tahtası deyip geçmemek lazım.

Madem mutfağımıza özeniyoruz sürekli tezgah üzerinde göreceğimiz kesme tahtamızı da mutfağımızın şıklığına uygun şekilde seçmemiz de fayda var.

Siyah Beyaz Desenli Cam Kesme Tahtası

Hepsiburada
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Mutfak yemek takımsız olmaz elbette.

Mutfak yemek takımsız olmaz elbette.

İster siyah ağırlıklı ister beyaz renk ağırlıklı bir mutfağınız olsun hiç fark etmez.

Siyah ve beyaz mutfakların hepsine çok yakışacak bir yemek takımı.

Hem de oldukça şık.

Kütahya Porselen 6 Kişilik Yemek Seti

Hepsiburada

Bu yemek takımı, siyah ve gold renklerden oluşan bir çatal bıçak takımı ile çok yakışacaktır.

Bu yemek takımı, siyah ve gold renklerden oluşan bir çatal bıçak takımı ile çok yakışacaktır.

Üstelik görseldeki takım şu anda çok güzel indirimde.

Gold-Siyah Çatal Kaşık Bıçak Takımı

Hepsiburada
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