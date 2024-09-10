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Cam Pencere Temizleme Robotu Alınır mı? Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

etiket Cam Pencere Temizleme Robotu Alınır mı? Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 19:54

Temizlik zaten zor peki ya pencere temizliği? Evet, o kesinlikle en zoru. Cam pencere temizliği sizi endişelendiriyorsa merak etmeyin yalnız değilsiniz. Neyse ki artık imdadımıza yetişen cam silme robotları var. Bu sayede, cam ve pencereleri yorulmadan en iyi şekilde temizleyebilirsiniz. Peki cam silme robotu alırken nasıl seçim yapmalı? Eminim eviniz için iyi cam silme robotunu almak istersiniz. Sizler için en beğenilen cam silme robotlarını fiyatları ve kullanıcı yorumları ile beraber listeledik. Ve elbette nelere dikkat etmeniz gerektiğinden de tek tek bahsettik.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 10.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Cam temizleme robotu gerekli mi? Gerçekten işe yarıyor mu?

Cam temizleme robotu gerekli mi? Gerçekten işe yarıyor mu?

Cam temizleme robotları, camlarınızda kusursuz temizlik sağlayarak cam ve ev temizliğiniz için harcadığınız zaman ve enerjiyi minimize etmek için idealdir.

Çeşitli sağlık sorunları ya da başka sebeplerle cam temizlemek sizin için zahmetliyse, o zaman iyi bir cam temizleme robotu size gerçekten çok yardımcı olacaktır.

Elbette ihtiyacınıza ve bütçenize uygun bir model seçmek çok önemli.

Eğer akıllı bir cam silme robotu isterim ben olmuşken iyisi olsun, bütçe sıkıntım yok diyorsanız size ilk önerimiz bu model.

Üç farklı kontrol seçeneği bulunan robot, dakikada 3,5 metrekare temizleme hızı ve 30 dakikayı aşan temizleme süresine sahip.

Fiyatı 14.999 TL.

Akıllı Cam Temizleme Robotu

Gözde modelimizi paylaştıktan sonra şimdi gelelim cam silme robotu alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine...

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Kontrol edilmesi ve kullanımı pratik olan bir model seçmek ilk adım.

Kontrol edilmesi ve kullanımı pratik olan bir model seçmek ilk adım.

Evinize gelen ürünü çözmek için saatler harcamak istemiyorsanız, pratik kullanımı olan bir model seçmek oldukça önemli.

Bu ürünü tek tuşla başlatabilir ve uzaktan kumandası ile yönlendirebilirsiniz. Elinizin uzanamadığı alanlarda bile kolayca temizlik yapmak için ideal bir ürün.

Çok detaycı değilseniz ve bir fiyat performans ürünü almak istiyorsanız bu ürün size göre olabilir.Görseldeki pencere temizleme robotunun fiyatı 4400 TL.

'Ürün hakkını veriyor çerçevesiz ayna sildirdim denemek için camdan çıktığında hemen ters yöne gidiyor. Odanın camlarını sildi güzel sildi. Ancak köşelerde 1 TL kadar bir alanı silemiyor. Ayrıca bazı yerlerde hafif vakum izi kalıyor. Gerçi ben tek bir bezle sildirdim belki arkadan temiz bez ile sildirsek o iz de kalmazdı.'

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Alacağınız cam temizleme robotunun boyutu ve ağırlığı da önemli elbette.

Alacağınız cam temizleme robotunun boyutu ve ağırlığı da önemli elbette.

Bosch marka akülü pencere temizleyiciyi, dar alanlarda bile kolaylıkla kullanabilirsiniz çünkü oldukça kompakt bir tasarıma sahip.

Kullanacağınız alanlar genelde darsa, bu tarz bir model seçebilirsiniz. 

Bu ürün tek bir şarjla 35 pencereye kadar temizlik yapabiliyor ve fiyatı da sadece 2207 TL.

Bosch Home And Garden Akülü Pencere Temizleyici

'İçinden çıkan fısfısla değil de daha çok ıslaklık veren bir şeyle ıslatıp sonra makineyle suyu çektirirseniz iz bırakmıyor. Bir de pencereyi yukarıdan aşağı tek hamlede silmeniz gerekir ki iz bırakmasın. Kendi fısfısının performansını beğenmedim. Ama makine çok güzel. Evimde çok fazla cam var. Kesinlikle işimi kolaylaştırdı ve camları çok güzel parlattı. Özellikle duşakabinin camlarındaki sonuçtan çok memnunum.'

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Robotun düşme riskini azaltmak için güvenlik halatı çok önemli bir detay.

Robotun düşme riskini azaltmak için güvenlik halatı çok önemli bir detay.

Bu robot, güçlü emiş gücü ve güvenlik halatı bağlantısı da dahil olmak üzere kapsamlı güvenlik korumasıyla donatılmıştır. Bu sayede onu çok katlı blokların pencerelerinde güvenle kullanabilirsiniz.

Kullanmadan önce emniyet halatını bağladığınızdan ve tehlikeyi önlemek için emniyet halatını evdeki sabit nesnelere bağladığınızdan emin olun.

Görseldeki modelin fiyatı 6190 TL.

'Camı kendi ıslatıyor, bu çok iyi, sesi çok rahatsız etmiyor. Rahatsız olduğum için cam silemiyorum, benim için çok iyi. Camlar gayet iyi siliniyor, iyi ki almışım dedim. Teşekkürler Amazon.'

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Eğer sesten rahatsız olmak istemiyorsanız cihazın gürültü seviyesinin az olmasına dikkat edin.

Eğer sesten rahatsız olmak istemiyorsanız cihazın gürültü seviyesinin az olmasına dikkat edin.

70 desibelin altındaki cihazları tercih edebilirsiniz.

Bu temizleme robotunun düşük gürültülü çalışma özelliği sayesinde herhangi bir rahatsızlık duymadan temiz bir evin keyfini çıkarabilirsiniz.

Bu yenilikçi cihaz aynı zamanda tek tıkla başlatma özelliğiyle rahat ve hızlı bir temizlik imkanı da sunuyor. 

Görseldeki modelin fiyatı 5960 TL.

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Şarj süresinin uzun olması da bir diğer dikkat edilmesi gereken husus.

Şarj süresinin uzun olması da bir diğer dikkat edilmesi gereken husus.

Fiyatı 3699 TL olan bu pratik ürün, tozlu pencere camları, araç ön camı, banyo camları ve diğer cam yüzeyleri üzerinde etkili temizleme, silme, ve parlatma işlemleri yapmak için ideal.

Bu modelin uzatılmış batarya çalışma süresi sayesinde sorunsuz şeklide uzun temizlik seansları yapabilirsiniz. Ayrıca kesintisiz cam temizliği için opsiyonel olarak ikinci bir batarya satın alabilirsiniz.

Karcher WV 5 Plus N Şarjlı Cam Temizleme Makinesi

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Alacağınız ürünün hangi kalınlıkta camlar için uygun olduğunu kontrol etmeyi unutmayın.

Alacağınız ürünün hangi kalınlıkta camlar için uygun olduğunu kontrol etmeyi unutmayın.

Fiyatı 2150 TL olan üçgen formundaki ürün, mıknatısları sayesinde aynı anda hem iç hem dış kısmı silebiliyor.

Çok pratik. Eğer cam kalınlığı size uygunsa elbette.

Bu ürün, 35mm kalınlığa kadarki camlarda kullanıma uygundur. Dış cephe, plaza camlarına uyumlu değildir.

Mıknatıslı Çift Cam Pencere Silme Aparatı

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Alacağınız ürünün emiş gücü de dikkat edilmesi gerekenlerden...

Alacağınız ürünün emiş gücü de dikkat edilmesi gerekenlerden...

Fiyatı 5426 TL olan görseldeki model, birden fazla güvenlik sistemine sahip. Robotun cama sıkı bir şekilde bağlanmasını sağlamak için 2500 PA emme gücüne sahiptir. Ayrıca cihazınız için çift koruma ve güvenlik sağlayan bir güvenlik kablosu eki ile birlikte gelir.

Tehlikeli şekilde tırmanma riskini almanıza artık gerek yok çünkü bu robot yüksek veya temizlenmesi zor yüksek bina pencerelerine kolaylıkla ulaşır.

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Su tankı kapasitesi ve aksesuar temini de son olarak dikkat etmeniz gerekenler.

Su tankı kapasitesi ve aksesuar temini de son olarak dikkat etmeniz gerekenler.

İhtiyacınız olduğunda aksesuarlarına kolayca ulaşabileceğinizden emin olun.

Su tankı kapasitesinin çok az olmadığından emin olun.

Ya da görseldeki model gibi çift su tanklı bir model tercih edebilirsiniz.

Nelere dikkat etmeniz gerektiğini artık bildiğinize göre dilerseniz buraya tıklayarak cam temizleme robotlarının hepsini tek seferde inceleyebilirsiniz.

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