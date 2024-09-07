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Okumaya Doyamayanların Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Okumaya Doyamayanların Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 14:18

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu hafta en çok satılan ve en çok okunan kitapları fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 07.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar

1. Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar

Karşınızda haftanın en çok satın alınan kitabı: Puslu Kıtalar Atlası!

Fantastik tarih romanları arasında eşsiz bir İlk örnek!

Okuması oldukça keyifli bir kitap. Geçmiş üzerine, dünya hali üzerine, düşler ve 'puslu kıtalar' üzerine bir roman. 

Fiyatı 150 TL, burada.

'Tavsiye üzerine alıp okudum. İnanılmaz sürükleyici. Okumaya başlayınca Osmanlıca kelimeler biraz ürküttüyse de akıcı bir dil kullanmış usta. Ben de kitabı okuyan biri olarak okumanızı tavsiye ederim.'

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2. Seni Yoran Her Şeyi Bırak: Duygusal Manipülasyondan Kurtulma ve Korunma Metotları

2. Seni Yoran Her Şeyi Bırak: Duygusal Manipülasyondan Kurtulma ve Korunma Metotları

Kendini çoğu zaman suçlu ve eksik mi hissediyorsun?

İlişkini kaybetme korkusu yaşıyor musun?

Hep özür dileyen ve kendini açıklamaya çalışan taraf mısın?

Sürekli endişeli misin?

'Ben böyle değildim, ne oldu bana?' diye düşünüyor musun?

Güçsüz ve yalnız mı hissediyorsun?

Merak etme olay mahallinde yalnız değilsin. Hayatının en güçlü olduğun alanlarında duygusal manipülasyona maruz kaldığının farkında bile değilsin belki de. Suçluları uzakta arama, manipülatörler cinayet mahallinde dolaşan katiller gibi en yakınındakilerdir hatta en sevdiklerin...

Bu kitap maruz kaldığın duygusal manipülasyonları fark etmeni, kendini korumanı ve süreci güçlü biçimde yönetmeni sağlayacak, seni yoran her şeyden kurtulmanın kapılarını açacaktır.

Ne dersin? Denemeye değer değil mi?

Fiyatı 96 TL, burada.

'Kendinizi keşfetmek istiyorsanız ve hayata dair sizi yoran yükleriniz varsa okumanızı tavsiye ederim.'

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3. Aradığın Şey Kütüphanede Saklı - Michiko Aoyama

3. Aradığın Şey Kütüphanede Saklı - Michiko Aoyama

İyi hissettiren romanlar içinde en çok okunan kitap karşınızda!

Kütüphaneci olan Sayuri kendisine kitap danışanların ruhlarını okuyabiliyor. Verdiği her sürpriz kitap tavsiyesiyle insanlara yeni dünyaların kapılarını aralıyor, onları nazikçe hayattaki amaçlarına doğru yönlendiriyor.

Hayatlarının dönüm noktasında olan beş insan, Sayuri ve onun tavsiyesi sayesinde beklenmedik kişisel birer yolculuğa çıkıyor; aradıkları cevapların aslında hep yanı başlarında, bir kitabın sayfaları arasında saklı olduğunu fark ediyor.

İki milyondan fazla okura ulaşan Aradığın Şey Kütüphanede Saklı, edebiyatın ve insan bağlarının muazzam gücünü̈ hatırlatıyor. Çıkmaza girmiş ve bir parça ilhama ihtiyaç duyan herkes için iyileştirici bir hikaye sunuyor.

Fiyatı 130 TL, burada.

Amazon

4. Emanet Çocuk - Claire Keegan

4. Emanet Çocuk - Claire Keegan

Çağdaş İrlanda edebiyatının en parlak isimlerinden Claire Keegan Emanet Çocuk'ta, bir kız çocuğunun gözünden İrlanda'nın yemyeşil vadileri ve parlak gökyüzüyle bezeli pastoral yaşamını, hırçın rüzgar ve dalgalarla falezler misali yontulmuş taşra insanlarını son derece dokunaklı ve yalın bir dille anlatıyor.

Fiyatı 47 TL, burada.

'Kısacık kitap ama o kadar etkileyici ki.'

Amazon

5. Eğer Kötü Olsaydık - M. L. Rio

5. Eğer Kötü Olsaydık - M. L. Rio

Oliver Marks, işlemiş olabileceği ya da olamayacağı bir cinayet için on yıl hapis yatmıştı. Serbest kaldığı gün, onu hapse atan dedektif tarafından karşılandı. Dedektif Colborne emekli olmak üzereydi ve on yıl önce gerçekte ne yaşandığını öğrenmek istiyordu.

Fiyatı 128 TL, burada.

'Kesinlikle okuyunuz çok çok çok güzel.'

Amazon
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6. Tavan Arasındaki Buda - Julie Otsuka Otsuka

6. Tavan Arasındaki Buda - Julie Otsuka Otsuka

Bu kitapta, yüz yıl kadar önce gemiyle Japonya'dan San Francisco'ya 'fotoğrafla eşlenmiş gelinler' olarak getirtilen bir grup genç kadının yürek burkan öyküsü, şiirsel bir etkileyicilik ve hiddetle aktarılıyor.

Fiyatı 114 TL, burada.

'ABD'ye göç etmiş Japonların ve 2.Dünya Savaşı'nda yaşadıklarının iç burkan öyküsü.'

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7. Ben, Kirke - Madeline Miller

7. Ben, Kirke - Madeline Miller

Gotik kurgu kitaplarını sevenlerin favorisi...

Ben, Kirke’de Madeline Miller; Odysseus, İkaros, Minotauros, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yıldır anlatılagelen hikâyesini farklı bir bakış açısından sunmakla kalmayıp Olymposlu tanrıların dünyasını Homeros’un destansılığında aktarmayı başarıyor.

Fiyatı 137 TL, burada.

'Okunması gereken mitolojik romanlardan birisi bence. gayet güzel ve anlaşılır dil.'

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8. Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum - Serkan Karaismailoğlu

8. Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum - Serkan Karaismailoğlu

Bu kitabı okuduktan sonra bağırsaklarınıza ve içindeki canlılara bakışınız çok ama değişecek.

Vücudumuzun işleyişi hakkında bizi bilgilendirdiği kadar eğlendiren bir kitap bu.

Fiyatı 151 TL, burada.

'Kitap akıcı ve çok güzel bir anlatım ile anlatıyor. Yazar, anlatılanları aynı zamanda öğretiyor. Çok az yerde Aaa bu ne demek acaba diye internette aratmışımdır. Ben kilo ve disiplin sorunları olan genç bir sporcu olarak çok memnun kaldım. Üstelik fişi varsa okumama rağmen beğenmezsem iade edebileceğim yazıyor.

Tabi ki de böyle bir bilgiyi iade etmeyi düşünmüyorum. Belki günün birinde mikrobiyotam değişirse bencil insan iç güdülerim onu rafta tozlanmaya terk etmek yerine bir kütüphaneye bağışlamaya karar verir.'

Amazon

9. Amat - İhsan Oktay Anar

9. Amat - İhsan Oktay Anar

İhsan Oktay Anar'ın listemizdeki ikinci kitabı...

'Olağanüstü' dünyaların yaratıcısı İhsan Oktay Anar yine, tarihin gizemli sayfalarını aralayan, adeta masalsı; ironik ama derin felsefi anlamlar yüklü, şaşırtıcı, sürükleyici bir romanla çıkıyor karşımıza...

Fiyatı 130 TL, burada.

'Çok fazla denizcilik terimleri kullanılmasına rağmen hikayeye kendinizi kaptırıp ilerleyen sayfalarda terimleri garip bir şekilde öğrendiğinizi anlıyorsunuz. Fantastik şeylerden ve hurafeden hoşlanıyorsanız kesinlikle okumalısınız.'

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10. İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl

10. İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl

20. yüzyılın önde gelen psikiyatrlarından Viktor Frankl, otuzun üzerinde yabancı dile çevrilen ve bütün dünyada 12 milyondan fazla satan İnsanın Anlam Arayışı'nda, kurucusu olduğu logoterapinin ilkelerini, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampındaki deneyimleri eşliğinde anlatıyor.

Okurlar, Frankl'ın tasvir ettiği toplama kampının, dünyayı daha büyük bir hapishane olarak kavramamızı sağlayacak parlak bir metafora dönüştüğünü kolaylıkla fark edecektir. Gasset, Heidegger ve Sartre'dan aşina olduğumuz düşünceler ışığında, varoluşun çetin koşullarında 'anlam'ı keşfetmemize yardım edecek süreci anlatan Frankl, 'İnsanı insan yapan nedir?' sorusuna da yanıt vermeye çalışıyor. 

Fiyatı 104 TL, burada.

'İçime dert olmuş pek çok sorunun kendi kendine yok olmasını sağladı.'

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11. Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler - Matt Haig

11. Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler - Matt Haig

Adı gibi kesinlikle rahatlamaya yardımcı olan bir kitap bu.

Gece Yarısı Kütüphanesi ve İnsanlar gibi sevilen kitapların yazarı Matt Haig, Rahatlama Kitabı'nda kendi deneyimlerinden öğrendiklerini, Marcus Aurelius, Emily Dickinson, James Baldwin gibi fikirleriyle ilham vermiş isimlerden edindikleriyle harmanlayarak yaşamın iniş ve çıkışları üzerine kısa ve umut dolu metinler sunuyor. Zihnin zindanlar yaratabileceğini ama yanında anahtarlarını da verdiğini gösteriyor bizlere. Mutluluğun ancak 'olmanız beklenenleri' bir kenara bıraktığınızda filizlenebildiğini hatırlatarak, yaşama telaşı arasında şöyle bir yavaşlayıp, var olmanın güzelliği ve tahmin edilmezliğinin değerini bilmeyi yüceltiyor.

Fiyatı 114 TL, burada.

'Öncelikle kitap sapasağlam gelmişti. Kitap da çok güzel. Kitabı aldığımda çok kötü günlerden geçiyordum ve bu kitabı bazen bazı sayfalara tekrar döne döne okudum. Sakinleştirdi ve ruhumu dinlendirdi. Alabilirsiniz.'

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12. Ne Yaptığını Biliyorum - Alice Feeney

12. Ne Yaptığını Biliyorum - Alice Feeney

Korku romanları arasında en çok satan kitap karşınızda. Zekice kurgulanmış bir psikolojik gerilim romanı.

Türü sevenlerin okuması gereken bir kitap.

Fiyatı 126 TL, burada.

'Son anına kadar merakta bırakıyor, polisiye-suç romanları seven için ideal.'

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