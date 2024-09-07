Okumaya Doyamayanların Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları
Okumaya Doyamayanların Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları
Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu hafta en çok satılan ve en çok okunan kitapları fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...
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Bu içerik 07.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar
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2. Seni Yoran Her Şeyi Bırak: Duygusal Manipülasyondan Kurtulma ve Korunma Metotları
3. Aradığın Şey Kütüphanede Saklı - Michiko Aoyama
4. Emanet Çocuk - Claire Keegan
5. Eğer Kötü Olsaydık - M. L. Rio
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6. Tavan Arasındaki Buda - Julie Otsuka Otsuka
7. Ben, Kirke - Madeline Miller
8. Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum - Serkan Karaismailoğlu
9. Amat - İhsan Oktay Anar
10. İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl
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11. Rahatlama Kitabı: Suyun Üstünde Kalmamı Sağlayan Düşünceler - Matt Haig
12. Ne Yaptığını Biliyorum - Alice Feeney
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