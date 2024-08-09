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Zevkten Dört Köşe Olmaya Hazır Olun: Her Banyoda Sinirlerinizi Yumuşatıp Rahatlatacak Masajlı Duş Sistemleri

etiket Zevkten Dört Köşe Olmaya Hazır Olun: Her Banyoda Sinirlerinizi Yumuşatıp Rahatlatacak Masajlı Duş Sistemleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 12:22

Biraz rahatlamak herkesin hakkı. Günün stresini üzerinizden atmak ve yeniden doğmuş gibi güne devam etmek için masajlı duş sistemlerinden daha iyisi yok. Farklı bütçelere uygun en beğenilen masajlı duş sistemlerini fiyatları ve yorumları ile sizin için listeledik. Kim bilir belki de banyonuza bir yenilik katmanın, ruhunuza bir iyilik yapmanın vakti çoktan gelmiştir...

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 07.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. VitrA Move A45811 Masajlı Duş Sistemi

1. VitrA Move A45811 Masajlı Duş Sistemi

Şık, kaliteli ve işlevsel.

Günün yorgunluğunu atmak için ideal bir duş sistemi.

Fiyatı 12.967 TL.

isteyenler için burada.

'Ürün görseli ile gelen ürün arasında ufak farklılıklar var (olumlu). Muhtemelen yeni üretimde masaj jetleri ve el duşu spiralinde yapısal değişikliğe gidilmiş.'

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2. Mistillo Masajlı Paslanmaz Duş Seti

2. Mistillo Masajlı Paslanmaz Duş Seti

Görüntü olarak oldukça cezbedici duran duş seti, 150 cm paslanmaz krom kaplı duş hortumuna sahip.

4 fonksiyonlu bataryası olan modelin panel gövde üzerine gömme tepe duş ve masaj sistemi bulunuyor.

Fiyatı 8299 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Vitra Take A45809 Masajlı Duş Sistemii

3. Vitra Take A45809 Masajlı Duş Sistemii

Banyonuzun havasını değiştirecek, ruhunuza ve bedeninize de çok iyi gelecek bir duş sistemi.

Siyah boyalı alüminyum gövde kendinden raflı olması ile oldukça kullanışlı.

Kireç kırıcılı gizli masaj jetlerine sahip olan modelin el duşu da kireç kırıcı özellikli.

Fiyatı 12.021 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün görselinden çok çok daha güzel. Banyonun havası değişti. Vitra kalitesini herkese tavsiye ederim.'

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4. Jet Banyo Venüs Lena Premium Masajlı Duş Paneli

4. Jet Banyo Venüs Lena Premium Masajlı Duş Paneli

Bağlantı hortumları özel örgülü jakuzi hortumu ve bağlantı kelepçeleri de 304 çelik malzeme olan duş panelinin tam 4 fonksiyonu bulunuyor.

4 fonksiyonlu bataryanın yanı sıra 3 adet 2 fonksiyonlu vücut jetine sahip olan duş paneli görünüm olarak da işlevsel olarak da harika bir ürün.

Fiyatı 6200 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünün kolilenmesi çok iyi yapılmış (ilk kez tahta bir sandıkla gönderilen ürüne rastladım) malzeme kalitesi gayet iyi. Firma ürününün her şekilde arkasında iletişimleri çok iyi ve her konuda yardıma açıklar. Gayet kullanışlı bir ürün, uzun yıllar sorunsuzca kullanabileceğimi düşünüyorum.'

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5. Elya Neptün Beyaz Masajlı Duş Sistemi

5. Elya Neptün Beyaz Masajlı Duş Sistemi

Alüminyum kompozit gövdeye sahip olan ürün %100 yerli üretim.

El duşu ve tepe duşu seçeneği olan modelin görünüşü de çok şık.

Fiyatı 4897 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Sam Banyo Elmas Gold Masajlı Duş Seti

6. Sam Banyo Elmas Gold Masajlı Duş Seti

Paslanmaz çelik gövdeye sahip olan duş seti 3 fonksiyonlu yönlendiriciye sahip: Tepe duşu, el duşu ve masaj jetleri.

Fiyatı 2890 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Vitra A45804 Origin Masajlı Duş Sistemi

7. Vitra A45804 Origin Masajlı Duş Sistemi

Beyaz cam gövdeye sahip olan duş sistemi sade ve şık bir görünüme sahip.

Vitra kalitesini belli eden bir model.

Fiyatı 18.499 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Harmoni Store Masajlı Duş Başlığı

8. Harmoni Store Masajlı Duş Başlığı

Komple duş seti bütçenizi aşıyorsa bu masajlı duş başlığını değerlendirebilirsiniz.

3 fonksiyonlu duş başlığı, özel tasarımı ve su masajı özellikleriyle stresi azaltmada harika. Yüksek basınçlı su akışı, gerginlikleri hafifletirken, huzur verici su masajı da zihinsel rahatlama sağlıyor.

Fiyatı sadece 165 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün0n görüntü kalitesi pek beklediğim gibi değil ancak işlevselliği gayet yerinde. Su tazyik problemimiz vardı üç farklı moduyla bu sorunu ortadan kaldırdı diyebilirim. Kendi aç kapa düğmesi sayesinde sıcaklık ayarı ile uğraşma derdinizde son buluyor. Gayet keyifli.'

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9. Sam Banyo Volga Masajlı Duş Paneli

9. Sam Banyo Volga Masajlı Duş Paneli

Paslanmaz çelik gövdeye sahip olan şık duş panelinin bataryası da pirinç.

Görünüm olarak da işlevsel olarak da başarılı bir ürün.

Fiyatı 4700 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün güzel kaliteli fakat duvara bağlantı vanaları paketten çıkmıyor bilginize.'

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10. Vitra Shake A45807 Masajlı Duş Sistemi

10. Vitra Shake A45807 Masajlı Duş Sistemi

Beyaz boyalı alüminyum gövdeye sahip olan Vitra Shake duş sisteminin 'yağmur' ve 'şelale' olmak üzere 2 tür tepe duşu seçeneği bulunuyor.

Kireç kırıcılı krom kaplamaya sahip olan ürün mikro masaj jetleriyle çok beğenilen bir model.

Fiyatı 11.500 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün tam istediğim özelliklerde fiyatı da uygunken hem banyoma hem ebeveyn banyosuna iki adet aldım . Masajlı şelale modlu özelliği efsane suyun akış hızı da çok arttı. Tasarım olarak da Vitra bu işi biliyor harika gerçekten :)'

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11. Artema Move A45813 Masajlı Duş Sistemi

11. Artema Move A45813 Masajlı Duş Sistemi

Krom kaplama gövdeye sahip olan modelin masaj fonksiyonları ve görünümü çok beğeniliyor.

Fiyatı 11.000 TL.

Almak isteyenler için burada.

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