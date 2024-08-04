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Buharlı Temizlik Makineleriyle Ünlenmiş Karcher'ın En Çok Satan ve Tavsiye Edilen Modelleri

etiket Buharlı Temizlik Makineleriyle Ünlenmiş Karcher'ın En Çok Satan ve Tavsiye Edilen Modelleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 08:26

Kimyasal kullanmadan etkili temizlik yapmanın tek yolu buharlı temizlik makineleri. Bu konuda da uzmanımız Karcher! Kullanacağınız alana göre seçebileceğiniz farklı Karcher buharlı temizleyici modellerinin her birini fiyatları ve yorumları ile sizin için listeledik. Karcher buharlı temizlik makineleri; fayans, derz araları, aspiratörler, ocak, fırın, banyo, cam yüzeyler de dahil olmak üzere her yerde hijyenik ve sağlıklı bir yaşam alanı sağlıyor. Favori modellerden arasından kendi favorinizi seçmek de size düşüyor.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

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Bu içerik 28.07.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Karcher SC 3 Easyfix Buharlı Temizleyici

1. Karcher SC 3 Easyfix Buharlı Temizleyici

Karşınızda Karcher'ın en çok tercih edilen modeli.

Bu model, 2 farklı seviyede buhar kontrolü ve 3,5 bar basıncı ile 75 m² alanda bulunan bakteri ve virüslerin %99,99'unu kimyasal kullanmadan tüm yüzeylerde yok eder. 30 saniye gibi kısa bir sürede de kullanıma hazır olur.

Su buharının gücüyle deterjansız kir ve lekeleri kolayca çıkarır.

Gücü: 1900 Watt

Fiyatı Amazon'da 11.448 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Davlumbazda biriken yağı, fayansları, pencereleri, duvarları,  derzleri her yeri temizliyor. Sahip olunması gereken bir şey! Birden fazla kullanışlı aksesuarla birlikte geliyor. Su deposu da her 15 dakikada bir doldurulması gerekmeyecek kadar büyük.'Bu buharlı temizleyiciyi Hepsiburada'dan almak isteyenler de buraya bakabilir.

Amazon

2. Karcher SC 3 EF Anniversary Edition Buharlı Temizleyici

2. Karcher SC 3 EF Anniversary Edition Buharlı Temizleyici

Karcher Sc 3 Ef Anniversary Edition Buharlı Temizlik Makinesi, güçlü buhar gücü ve etkili temizlik performansıyla öne çıkıyor. 

Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazır oluyor.

Kolay doldurulabilir tank sayesinde aralıksız buhar sağlar.

Gücü: 1900 Watt

Fiyatı Hepsiburada'da 8545 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün gayet kaliteli gelir gelmez hemen denedim aksesuarları daha da artırılabilir , inşallah uzun yıllar kullanılır, koltuk temizliği halı ve yer temizliği çok güzel oldu lekeleri hemen çıkarıyor.'

Hepsiburada

3. Karcher SC 4 EasyFix Buharlı Temizleyici

3. Karcher SC 4 EasyFix Buharlı Temizleyici

Bu model Amazon'da en çok satılan modellerden biri.

2 farklı seviyede buhar kontrolü ve 3,5 bar basıncı ile 100 m² alanda bulunan bakteri ve virüslerin %99,99'unu kimyasal kullanmadan tüm yüzeylerde yok eder. 4 dakikada kullanıma hazır olur.

Fayanslar, cam ve ayna yüzeyler, pencereler, aspiratörler, ocak ve fırın temizliği, lavabolar, armatürler, duş kabinleri ve hatta derz araları gibi yüzeylerin temizliği gibi birçok alanda kullanılabilen Kärcher buharlı temizlik makineleri hijyenik ve sağlıklı bir yaşam alanı sağlar

Gücü: 2000 Watt

Fiyatı Amazon'da 12.327 TL, burada.

Fiyatı Hepsiburada'da 12.410 TL, burada.

'Çok güzel temizlik yapıyor herkese tavsiye ederim.'

Amazon

4. Karcher SC 5 EasyFix Iron Plug Buharlı Temizleyici

4. Karcher SC 5 EasyFix Iron Plug Buharlı Temizleyici

2 farklı seviyede buhar kontrolü ve 4,2 bar basıncı ile 150 m² alanda bulunan bakteri ve virüslerin %99,99'unu kimyasal kullanmadan tüm yüzeylerde yok eder. 3 dakikada kullanıma hazır olur. 

Su buharının gücüyle deterjansız kir ve lekeleri çıkarır, çevre dostu bir seçenektir. 

Gücü: 2200 Watt

Fiyatı 18.253 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Amazondan diğer sitelere göre en ucuza aldım. Çok kaliteli ürün. Teşekkürler Amazon.'

Amazon

5. Karcher SC 2 EasyFix Buharlı Temizleyici

5. Karcher SC 2 EasyFix Buharlı Temizleyici

Sudan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan hijyenik temizlik sağlar.

3,5 bar basıncı ile 75 m² alanda bulunan bakteri ve virüslerin %99,99'unu kimyasal kullanmadan tüm yüzeylerde yok eder. 

Gücü: 1500 Watt

Fiyatı 6972 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon
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6. Karcher SC 1 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

6. Karcher SC 1 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

Ufak bir şey benim işimi görür diyenler için ideal bir model.

3,2 bar basıncı ile 20 m² alanda bulunan bakteri ve virüslerin %99,99'unu kimyasal kullanmadan tüm yüzeylerde yok eder. 3 dakikada kullanıma hazır olur.

Gücü: 1200 WattFiyatı 5245 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

7. Karcher SV 7 Buharlı Temizlik Robotu

7. Karcher SV 7 Buharlı Temizlik Robotu

Olmuşken en iyisi olsun diyenler için önerimiz de bu model.

5 kademeli buhar akışı ve 4 kademeli vakum gücüne sahip olan model, sudan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan hijyenik temizlik sağlar.

Gücü: 2200 Watt

Fiyatı 24.149 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Daha önce buhar makinası kullanmadım. Buhar kullanıldığında ara ara duraklayıp buhar dolmasını beklemek gerekiyor. Bunun dışında başarılı bir cihaz. Koltuk temizleme işlemini çok güzel yapıyor.'

Amazon

8. Kärcher SC 3 Upright EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

8. Kärcher SC 3 Upright EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

Dikey süpürge tercih edenler için ideal bir model.

3 farklı seviyede buhar kontrolü ile 60 m² alanda bulunan bakteri ve virüslerin %99,99'unu kimyasal kullanmadan tüm yüzeylerde yok eder. 30 saniyede kullanıma hazır olur.

Gücü: 1600 Watt

Fiyatı 7169 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gayet kaliteli, parasının hakkını veren bir alet. Severek kullanıyoruz.'

Amazon

9. Karcher SC 2 Upright EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

9. Karcher SC 2 Upright EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

2 farklı seviyede buhar kontrolü ile 50 m² alanda bulunan bakteri ve virüslerin %99,99'unu kimyasal kullanmadan tüm yüzeylerde yok eder. 30 saniyede kullanıma hazır olur.

Gücü: 1600 Watt

Fiyatı 7080 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok kaliteli, zeminlerde ve fayanslarda kullanıyorum, süper pratik ve etkili.'

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10. Karcher SC 1 Upright Dikey Buharlı Temizlik Makinesi

10. Karcher SC 1 Upright Dikey Buharlı Temizlik Makinesi

1 kademeli buhar ayarı bulunan makine yalnızca 30 saniye içinde ısıtılır ve kullanıma hazır hale gelir.

Cırt cırtlı bağlantı sayesinde zemin başlığındaki bezi kirle temas etmeden değiştirmek çok kolaydır. Zemin temizleme bezinin üzerindeki büyük tırnağa basmanız ve cihazı yukarı doğru çekmeniz yeterlidir. 

Bütçesi kısıtlı olanlar için harika bir seçenek.

Fiyatı 3883 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Karcher SC 2 Deluxe Buharlı Makine

11. Karcher SC 2 Deluxe Buharlı Makine

2 farklı seviyede buhar kontrolü ve 3.2 bar basıncı ile 75 m² alanda bulunan bakteri ve virüslerin %99.99'unu kimyasal kullanmadan tüm yüzeylerde yok eder. 30 saniyede kullanıma hazır olur.

Gücü: 1500 Watt

Fiyatı 7799 TL, burada.

'Mutfak tezgahı, ocağı, duvarları, dolapları ve kulpları çok başarılı bir şekilde temizledim. Şahsen temizliği yaparken en zevk aldığım yer mutfaktı.'

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12. Karcher SC 3 Deluxe EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

12. Karcher SC 3 Deluxe EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi

2 farklı seviyede buhar kontrolü ve 3.5 bar basıncı ile 75 m² alanda bulunan bakteri ve virüslerin %99.99'unu kimyasal kullanmadan tüm yüzeylerde yok eder. 30 saniyede kullanıma hazır olur.

Gücü: 1900 Watt

Fiyatı 19.999 TL, burada.

Karcher marka buharlı temizlik makinelerinin hepsine göz atmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.

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