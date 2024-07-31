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Sizi “Yüzüne Bir Şey mi Yaptırdın?” Sorusuna Maruz Bırakacak Botoks Etkili Krem ve Serum Tavsiyeleri

etiket Sizi “Yüzüne Bir Şey mi Yaptırdın?” Sorusuna Maruz Bırakacak Botoks Etkili Krem ve Serum Tavsiyeleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 09:30

Cildinizde hali hazırda var olan ya da yavaş yavaş kendini göstermeye başlayan kırışıklıklarınıza estetik bir müdahale olmadan çözüm bulmaya ne dersiniz? Kırışıklıklarla savaşan, cildi daha dolgun daha canlı ve daha genç gösteren yaşlılık karşıtı gündüz bakım kremleri, gece bakım kremleri ve serumları sizin için tek tek listeledik. Bütçenize uygun olanı seçmek için hemen tık tık!

 'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 28.07.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

En doğru bilgi için uzmana danışın.

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1. Shiseido Benefiance Kırışıklık ve Yaşlanma Karşıtı Serum

1. Shiseido Benefiance Kırışıklık ve Yaşlanma Karşıtı Serum

Daha sıkı ve dolgun bir cilt için ihtiyacınız olan bakım rutini.

Cildinize esnekliğini geri kazandırırken aynı zamanda derin belirgin kırışıklıkların görünümünü de gözle görülür şekilde azaltır.

Cildiniz her zamankinden daha sağlıklı, canlı ve pürüzsüz görünür.

Fiyatı 4899 TL.

Serumu kremle birlikte kullanmanız tavsiye ediliyor.

Her ikisi de burada.

Hepsiburada

2. Estee Lauder Perfectionist Pro Multi-Zone Wrinkle Shot Niacinamide İçeren Konsantre

2. Estee Lauder Perfectionist Pro Multi-Zone Wrinkle Shot Niacinamide İçeren Konsantre

Bu minik ama etkili ürün, Estee Lauder'in şimdiye kadarki ilk QD teknolojisi içeren, çok etkili çizgi ve kırışıklık önleyici formülüne sahip.

Hyalüronik Asit, C Vitamini, Niacinamide ve kolajen oluşturucu Chlorella içeren formülüyle Perfectionist Pro Multi Zone Wrinkle Shot, rekor sürede etkili sonuçlar sunuyor.

Fiyatı 5025 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok memnun kaldım hafif dokusuyla cilde hızla yayılıyor.'

Hepsiburada

3. Darphin Predermine Densifying Anti Wrinkle Fluid

3. Darphin Predermine Densifying Anti Wrinkle Fluid

Bu ürün, kırışıklıkların ve çizgilerin görünümü azaltmaya yardımcı olurken, cildinize eski esnekliğini geri kazandırır.

Cildinizi gelecekte oluşabilecek kırışıklıklara karşı güçlendirir.

İndirimli fiyatı 1499 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gerçekten faydalı etkili bir krem. İçeriği çok temiz. Problemli cildimde sivilce yapmadı.'

Hepsiburada

4. Clinique Superdefense Night Yaşlanma Karşıtı Gece Kremi

4. Clinique Superdefense Night Yaşlanma Karşıtı Gece Kremi

Gece nemlendiriciliği sayesinde yaşlılık görünümünün azalmasına yardımcı olan bu krem, gün içinde zarar gören cildinizi gece boyunca onarmaya yardımcı olur.

Siz uyurken cildinizi gençleştirmek için durmadan çalışır.

Fiyatı 2590 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Retinol Pro+ Yaşlanma Karşıtı Yüz Serumu Seti

5. Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Retinol Pro+ Yaşlanma Karşıtı Yüz Serumu Seti

Bu güçlü yaşlanma karşıtı yüz serumu, cildinizi tahriş etmeden güçlü retinol sağlamak için besleyici yumuşatıcılarla dengelenmiş, dermatologlar tarafından kanıtlanmış bir A vitamini formu olan %0,5 saf retinol içerir.

Hafif bir yapısı var ve hızlı emiliyor.

Her akşam cildinizi güzelce sonra avucunuza 4 - 5 damla uygulayın. Parmak uçlarınızı kullanarak serumu dairesel hareketlerle yüzünüze nazikçe masaj yaparak uygulayın ve ardından da nemlendirici ile rutininizi sonlandırın.

2 adet 30 ml serumun fiyatı 3307 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada
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6. Olay Regenerist Retinol 24 Gece Nemlendiricisi

6. Olay Regenerist Retinol 24 Gece Nemlendiricisi

Kokusuz ve maksimum nemlendirici konsantrasyonuyla ile hazırlanmış formülü gece cildinize nüfuz ederek cildinizi nemli ve tazelenmiş hissetmeniz için cildinize yardımcı olur. Kırışıklıkların görünümünü düzgünleştirmeye ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur. 

Yatmadan önce özenle temizlediğiniz cildinize uygulayabilirsiniz.

2 tane 48 gr kremin fiyatı 4474 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Kiehl's Powerful-Strength Line Reducing Concentrate Yüz Serumu

7. Kiehl's Powerful-Strength Line Reducing Concentrate Yüz Serumu

Karşınızda %12,5 C Vitamini ve Hyalüronik asit içeren formülüyle kırışıklıkların görünümünü gözle görülür oranda azaltan ve cildi aydınlatan kırışıklık karşıtı serumu!

Sadece 2 hafta içinde çizgileri ve kırışıklıkları gözle görülür şekilde azaltırken zamanla sıkı bir cilt oluşumuna yardımcı olur. Cilt dokusunu pürüzsüzleştirir ve genişlemiş gözeneklerin görünümünü gözle görülür şekilde azaltır.

Fiyatı 6799 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Murad Retinol Youth Renewal Gece Bakım Kremi

8. Murad Retinol Youth Renewal Gece Bakım Kremi

Gençlik kodunuz bu kremde saklı.

İçeriğindeki patentli Retinol 3 Aktif Teknolojisi ve zengin yapısı ile ince çizgi ve kırışıklıkların görünümünü gözle görülür biçimde azaltmaya yardımcı olur. Peptit bakımından zengin kırmızı yosun özü ile cilt elastikiyetini arttırmayı ve yüz ovalini toparlamayı destekler. Cildi anında nemlendirmeye yardımcı olur. Cilde dolgun ve genç bir görünüm vermeyi destekler. Uyurken gençliğinizi geri kazanmanıza yardımcı olur.

Fiyatı 5300 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Luwische Kırışıklık Karşıtı Onarıcı Yüz Kremi

9. Luwische Kırışıklık Karşıtı Onarıcı Yüz Kremi

Zamanı geri almaya hazır mısınız?

Bu krem size yoğun nemlendirilmiş, taze, kaliteli ve daha genç görünen  bir cilde sahip olmanın anahtarını verecek.

Cildinizi hem nemlendirir hem de güçlendirir.

Fiyatı 2050 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

10. Caudalie Resveratrol-lift Sıkılaştırıcı Kaşmir Gündüz Bakım Kremi

10. Caudalie Resveratrol-lift Sıkılaştırıcı Kaşmir Gündüz Bakım Kremi

Fransa'nın 1 numaralı yaşlanma karşıtı bakım ürünü olan Resveratrol-Lift Sıkılaştırıcı Gündüz Bakım Kremi, kırışıklık görünümünü düzeltmeye ve cildi sıkılaştırmaya yardımcı olur. 

Cildinizi tek adımda besler, pürüzsüzleştirir ve gözle görülür şekilde dolgunlaştırır. 

Fiyatı 1100 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Dokusu hoş, kolay emiliyor.'

Hepsiburada
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11. Estee Lauder Revitalizing Supreme+ Night Yaşlanma Karşıtı Nemlendirici Gece Kremi

11. Estee Lauder Revitalizing Supreme+ Night Yaşlanma Karşıtı Nemlendirici Gece Kremi

Gece kullanım için ideal olan Revitalizing Supreme+ Night çok amaçlı yaşlanma karşıtı nemlendirici krem, yenilenen formülüyle cildinizin daha toparlanmış ve sıkı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Siz uyurken, yüzünüzdeki çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

Fiyatı 5300 TL.

Almak isteyenler için burada.

'İlk haftadan daha aydınlık ve sıkı hissettiriyor.'

Hepsiburada

12. Roc Gece Bakım Kremi

12. Roc Gece Bakım Kremi

Cildinizi gece boyu besler, nemlendirir ve sabah uyandığınızda daha canlı bir cilt ile aynada kendinizi görebilirsiniz.Derin kırışıklıkları ve mimik çizgilerini gözle görülür şekilde azaltan bir bakım kremi.

Fiyatı da gayet uygun, 840 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün gerçekten çok etkili, ilk kullanımda bile gece yüzümü temizleyip sürdükten sonra sabah kalktığımda gerçekten cildimin daha toparlandığını ve çizgilerin belirginliğinin azaldığını gördüm.'

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