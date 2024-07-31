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Dikeyinden Toz Torbasızına Philips'in En Çok Satan Süpürge Modelleri

etiket Dikeyinden Toz Torbasızına Philips'in En Çok Satan Süpürge Modelleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 09:26

Philips marka süpürgeler arasında en iyi temizlik performansına sahip olan model hangisi? En beğenilen dikey süpürge ve en çok satılan robot süpürge hangisi? Bir süpürge alacaksanız, listemize göz atarak seçmek çok kolay olacak. Kullanıcı yorumları, iyi ve kötü yanlarıyla en çok satılan Philips süpürgeleri sizin için fiyatlarıyla listeledik.

Bu içerik işbirliği içeriyor.

 *Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 30.07.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Philips PowerPro City FC9332/07 900 W Toz Torbasız Süpürge

1. Philips PowerPro City FC9332/07 900 W Toz Torbasız Süpürge

Philips PowerPro City elektrikli süpürge yüksek performanslı temizlik sunan ve sessiz çalışması ile çok beğenilen bir model. Alerjisi olanlar için de harika çünkü alerji filtresi, ince tozun %99,90'ından fazlasını yakalar ve size tertemiz bir ortam sunar.

Evcil hayvanı olanların çok seveceği turbo Fırça başlığı halılardaki tüyleri ve kılları hızlı bir şekilde alır.

Hijyenik boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımına sahip ve çok da yer kaplamıyor. 

Biraz da teknik bilgi verelim: Toz haznesi 1.5 litre, ağırlığı 4.5 kg.

Dezavantaj olarak gösterilebilecek bir şey varsa o da kablosunun kısalığı olabilir.

Yine de onun için tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz.

İndirimli fiyatı 4692 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünün emiş gücü ve kalitesini çok beğendik. Zaten herkesçe tavsiye edilen bir üründü.'

Hepsiburada

2. Philips FC6724/01 Speedpro Şarjlı Dikey Süpürge

2. Philips FC6724/01 Speedpro Şarjlı Dikey Süpürge

Farklı zeminlere ve kir tiplerine uygun iki hız ayarı bulunan süpürgeyi ister dikey süpürge olarak ister el süpürgesi olarak kullanabilirsiniz.

Hafif ve günlük temizlik için çok kullanışlı bir süpürge.

Tek bir şarjla normal modda 40 dakika ve turbo modda ise 20 dakika çalışma süresi olan dikey süpürgenin esnek olması ve kolay maevra yapabilmesi en beğenilen özelliklerinden. 

Filtre sistemi, polen ve küf sporlarını %99'a varan oranda yakalar ve temiz havanın motora girmesini sağlayarak yüksek hava hızı ve daha uzun süreli performans sunar.

Fiyatı 14.581 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Teknoloji insanların rahatı için var...Tek başıma yaşıyorum ve 70 yaşındayım. Temizlik yapmak artık çok zoruma gidiyor. Pandemide yardımcı almak da mümkün değil. Bir arkadaşımla konuşurken bu süpürgeden bahsetti... Fiyat kalite karşılaştırması yaptığımda Philips üstün geldi... Çok memnun kaldım...Acaba ben mi gençleştim, yoksa teknoloji mi beni güçlendirdi diye kendime sormaya başladım... Gerçekten temizlik benim için sorun olmaktan çıktı... Teşekkürler Philips..'

Hepsiburada

3. Philips FC9749/07 Powerpro Max Toz Torbasız Süpürge

3. Philips FC9749/07 Powerpro Max Toz Torbasız Süpürge

Bu fiyata bu çekiş gücü inanılmaz diyeceğiniz bir model.

Bu yüksek çekiş gücü ve sessiz çalışma performansı ile öne çıkan ve kullanıcıları tarafından çok beğenilen bir model.

Haznesi kolay temizleniyor ayrıca çok kompakt bir yapısı var.

Ağırlığı 5.5 kg ve kablo uzunluğu da 7 metre.

Fiyatı ise 5499 TL.

Tam bir fiyat performans ürünü.

Almak isteyenler için burada.

'Öncelikle Hepsiburada jet ile çok kısa sürede hızlı bir şekilde elime ulaştı. Bilinen başka markanın en iyi süpürgesini kullanıyordum ama kesinlikle hiç memnun değildim. Philips’in tüm serilerini araştırdım ve bu üründe karar verdim. İyi ki almışım aşırı memnun kaldım. Meğer ben bugüne kadar evi süpürdüğümü zannediyormuşum. Sadece bir tane halıyı süpürdüğümde çıkan toza inanamadım. İnanılmaz çekiş gücü var ve son seviyede halıyı kaldırıyor ve en ince tozlara kadar derinlemesine halıyı temizliyor. Ayrıca hafif ve orta büyüklükte bir süpürge. Tutma kolu olması çok iyi. Ayrıca arka kapağının içinden 2 adet başlığı çıkıyor ve tutma kolunda toz için ayrı başlığı var.

Hepsiburada

4. Philips XB9125/07 Marathon Ultimate 650W Torbasız Süpürge

4. Philips XB9125/07 Marathon Ultimate 650W Torbasız Süpürge

Her türlü zeminde kullanabileceğiniz süpürge, Philips markasının en iyi performans gösteren elektrikli süpürgesi.

TriActive Ultra başlığı, hem kalın hem de ince tozları tek bir geçişte ve her yönden toplar. Başlık, sahip olduğu emiş gücü sayesinde her seferinde ve her zemin türünde daha hızlı sonuç verir.

Alerjisi olan kişiler için ideal olan Allergy H13 filtre sistemi polen, evcil hayvan tüyleri ve evdeki tozlar dahil olmak üzere ince toz parçacıklarının %99,9'unu hapseder. 

Kablo uzunluğu 8 metre olan süpürgenin ağırlığı ise 6,2 kg. Bu da bazı kullanıcılar için ağır gelebilir. Ancak çekiş gücü ve performansı ile oldukça beğenilen bir model olduğunun tekrar altını çizelim.

Fiyatı 8499 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yaklaşık 5 senedir süpürge yapamaz ve süpürge yapılan ortama giremez oldum. Çünkü süpürgelerin arkasından hep toz çıkar. Süpürge yapılan yerde anında değişik bir koku oluşur ve bunun nedeni de filtre sisteminin yetersizliğidir. Bu cihazda bu problemi yaşamadık ve öyle bir kir, toz çıktı ki harfiyat tozu kiri gibi. Bizim ev benim alerjenik hassasiyetim nedeniyle hep temizdir yani ben öyle biliyormuşum. Şiddetle tavsiye ederim. Çekişi mükemmel ve süpürürken kesinlikle yorulmadık. İçinde 3 parça filtre var. Emiş gücü ayarlanıyor. Çok sessiz. 2 çocuğu da uykuda uyandırmadı. Ben şahsen tümüyle kusursuz buldum. 👍👏'

Hepsiburada

5. Philips XC7043/01 SpeedProMax Şarjlı Dikey Süpürge

5. Philips XC7043/01 SpeedProMax Şarjlı Dikey Süpürge

Bu dikey süpürge 360° emiş başlığı ile her geçişte toz ve kiri toplar. Geriye doğru hareket ederken ve evinizin köşelerinde bile performansından ödün vermez.

Ürünü satın aldıktan sonra 3 ay içinde Philips.com'dan kaydolun ve 5 yıllık ücretsiz motor garantisinden yararlanmayı unutmayın.

Philips'in en güçlü torbasız elektrikli süpürge teknolojisi PowerCyclone 8, daha uzun süre daha yüksek emiş performansı sunmak için kablosuz dikey süpürgesinde de kullanılmış.

Akıllı dijital ekranından hızı ve pilini kontrol edebilirsiniz. Yüksek performanslı 25,2 V lityum iyon pillere sahip olan model, tek bir şarjla Eco modunda 65 dakika, normal modda 30 dakika ve Turbo modda 21 dakika çalışma süresi sunuyor.

Fiyatı 9885 TL.

Almak isteyenler için burada.

' 65 metre kare 2+1 ev, %30 şarj ile 2/3 hızda her yer, rahatça süpürüyorum.

- Işık muazzam bir görüntü sunuyor

- Fiyat performans açısından daha pahalı rakipleri ile aynı vakum gücüne sahip

- Halılarda anlatılanların aksine çok çok memnumum bir tek halı püskülleri süpürge ucuna dolanıyor (saçlar da) bunu belirli aralıklarla manuel temizlemeniz gerek yoksa en uç süpürge dönmekte zorlanır ve motor yanar.

- Motoru Phillips'e 5 yıl garanti için kayıt yaptırabiliyorsunuz.'

Hepsiburada
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6. Philips Marathon Daily XB7151/07 900 W Toz Torbasız Süpürge

6. Philips Marathon Daily XB7151/07 900 W Toz Torbasız Süpürge

Dijital güç kontrolü işlevi, tek bir düğme dokunuşuyla sert zeminlerden yumuşak mobilya yüzeylerine kadar farklı temizlik görevleri için emiş gücünü kolayca ayarlar.

Alerji Kilit sistemine sahip. Peki bu ne demek? Sistem, çalıştırmadan önce toz haznesinin tam olarak kapatıldığından emin olmak için bir sensör kullanıyor. Temiz ve ultra hijyenik bir ortam için tozu ve alerjenleri hapsediyor. Alerjik bünyeler için harika.

Toz kapasitesi 2 litre olan modelin ağırlığı 5.5 kg ve kablo uzunluğu da 7 metre.

Fiyatı 8163 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gayet güzel çalıştırdık çok güzel toz topluyor zaten beğenilen bir ürün söylendiği kadar varmış.'

Hepsiburada

7. Philips Aqua Trio 3'ü 1 Arada (Islak, Kuru ve Moplu) Sarjlı ve Kablosuz Dik Süpürge

7. Philips Aqua Trio 3'ü 1 Arada (Islak, Kuru ve Moplu) Sarjlı ve Kablosuz Dik Süpürge

Tek süpürge 3 işlem!

Bu süpürge ile hem ıslak süpürme hem kuru süpürme hem de mop ile silme süpürme işlemini yapabilirsiniz.

Kirli su ile temiz suyu karıştırmayan aqua difüzyon sistemine sahip olduğu için sürekli temiz su kullanımı sağlar.

Alçak mobilyalarınızın altına kolaylıkla ulaşabileceğiniz esnek manevra kabiliyetine sahiptir. LED ışıklı başlığı ile hiçbir toz gözünüzden kaçmaz.

Güçlü lityum iyon pil, elektrikli süpürge ve mop ayarıyla normal modda tek seferde 25 dakikaya kadar temizlik için uzun ömürlü güç sağlar. Yalnızca elektrikli süpürge ayarıyla normal modda 45 dakika ve Turbo modunda 25 dakika temizlik yapabilirsiniz. Ek bir pille çalışma süresini iki katına çıkarabilir ve 90 dakikaya kadar sürekli kullanım sağlayabilirsiniz.

Dijital akıllı LCD ekranından da tüm bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Fiyatı 21.499 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Eşim evi normal süpürge ile süpürdükten sonra bir de Philips ile süpürdük, ona rağmen bir sürü toz çıktı, çok şaşırdık. Özellikleri oldukça çok, özellikle mopta tek seferde çekmesi ve kendi kendine temizleme özelliği beni mest etti. Tek olumsuz yönü şarj konusu bence, evi tek seferde silmek ya da tek seferde süpürmek için yeter ama silme + süpürme yapar mı sanmam. Ama bu şarj özelliği diğer dikey süpürgelerde de geçerli. O yüzden yedek batarya çözüm ya da süpürüp şarj edip sonra silmek.'

Hepsiburada

8. Philips 2000 Serisi XB2123/09 Torbasiz Elektrikli Süpürge

8. Philips 2000 Serisi XB2123/09 Torbasiz Elektrikli Süpürge

Fiyat performans olarak daha iyisi yok desek abartmış olmayız.

Ürün de hem hafif hem fonksiyonel. Ufak boyutlu kompakt bir süpürge arayanların tercihi.

Toz kapasitesi 1.3 litre olan modelin kablo uzunluğu da 6 metre.

Fiyatı 3779 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Gelir gelmez kullandım, Küçük hafif bir yapıda toz çekimi gayet iyi şu an umarım uzun bir süre devam eder bu performansı.'

Hepsiburada

9. Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

9. Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

,çift yönlü başlığı ile tozdan yapışkan lekelere kadar farklı türlerde kirleri tek seferde temizleyen benzersiz bir Aqua başlığa sahip olan dikey süpürge 80 dakikaya kadar çalışma süresine sahip.

Toz haznesi üst kısımda olduğu için, daha dar açılarda kullanıma olanak tanır ve zemine yakın mobilyaların altına tamamen düz bir şekilde girebilir.

Başlığı, siz süpürürken önünüzdeki zemini aydınlatan ve tespit edilmesi zor veya daha önce gizlenmiş kirlere ışık tutan LED ışıklara sahiptir. Bu sayede toz, tüy, saç ve kırıntılar, mobilyaların altında veya ekstra ışığa ihtiyaç duyduğunuz her yerde kolayca tespit edilebilir.

Fiyatı 13.199 TL.

Almak isteyenler için burada.

'OLUMLU TARAFLARI:

1.Çekim gücü harika çıkan tozları görünce anlıyorsunuz.

2.Çok şık bir yapısı var.

3.Şarjı 1.kademede 3 oda 1 salonu 145 m2 eve yetiyor

4.Malzeme kalitesi güzel.

5.Filtresini sökmek çok kolay yormuyor ve karışık bir yapısı yok.

6.Ürün sade, kullanışlı ve ele uyumlu bir yapısı var.

7.Duvara askı aparatı ile duvarda çok şık duruyor

8.Kablo derdi yok bizce en güzel özellik bu.

9.Normal süpürge ile çektiğimiz yerleri hemen arkasına bunla çektik ve toz hazinesine dolan tozları görünce hayret ettik, çünkü bundaki sistem halıyı sessizce döverek çekiyor.

10.Dijital batarya göstergesi %10'a düşünce şarja taktığımızda 3 saatte doluyor. Bizce ev kullanımı için başarılı.

11.Son olarak Philips kalitesi kendini belli ediyor.

OLUMSUZ TARAFLARI:

1.Kalın halılarda malesef vasat.

Alacak olanlara ben tavsiye ediyorum.'

Hepsiburada

10. Philips 3000 Serisi Islak Kuru Moplu İstasyonlu Robot Süpürge

10. Philips 3000 Serisi Islak Kuru Moplu İstasyonlu Robot Süpürge

Otomatik toz boşaltma istasyonu sayesinde 30 gün boyunca rahatsınız. Robot kendini otomatik olarak Otomatik Boşaltma istasyonuna boşaltır. İstasyonda toz ve diğer kirleri 30 güne kadar tutabilen 3,0 litrelik, tek kullanımlık, anti alerjik torba bulunur. Bu torba, boşaltılmadan 30 gün boyunca kullanılabilir.

Robot, her gün zeminde biriken ince toz katmanını gidermek için sert zeminleri tek seferde süpürür ve siler. Tek başına süpürmeye göre daha fazla ince tozu yok eder, böylece çıplak ayakla bile ayaklarınızın tabanı temiz kalır.

Robot, 360° lazer navigasyon (LiDAR) kullanarak tüm odaları tarayıp kısa süre içinde doğru bir harita oluşturur. Bu harita etkileşimlidir ve Philips HomeRun uygulaması tarafından eviniz için özel bir temizlik planı oluşturmak üzere kullanılabilir.

Fiyatı 16.999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Haritalandırmayı çarpmadan kolayca çıkarttı, sehpayı yerinden oynatacak kadar güçlü biri. Çöp boşaltma istasyonu olması bence avantaj boşaltmakla uğraştırmıyor. Sadece boşaltırken ki sesi biraz fazla çıkıyor ama ben işteyken o temizlik yapsın diye aldığım için bu durumu önemsemiyorum.'

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11. Philips PowerPro Compact FC9323/07 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

11. Philips PowerPro Compact FC9323/07 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Parke, halı ve seramik gibi zeminlerde hızlı ve kolay temizlik imkanı sağlayan süpürge, koltuk araları, mobilya köşeleri ve duvar dipleri gibi ulaşılması zor bölgelerin başarılı bir şekilde temizlemesini de mümkün kılar.

1,5 litre kapasiteli toz haznesine sahip olan modelin kablo uzunluğu 5 metre.

Fiyatı 8187 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Fiyat performans ürünüdür. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kullanışlı çekimi gayet güzel. Uzun zamandır da kullanıyorum çok memnunum.'

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12. Philips Marathon Daily XB7150/07 Toz Torbasız Süpürge

12. Philips Marathon Daily XB7150/07 Toz Torbasız Süpürge

Philips marka süpürgeler arasında en çok tutulan modellerin başında XB7150/07 geliyor.

Tek elle tozunu boşaltabileceğiniz model akıllı alerji kilit sistemine de sahip. 

Halılar için olan CarpetClean başlığı, taban tasarımı sayesinde halı üzerinde kayarak ince tozları ve kirleri zahmetsizce toplar.

Toz kapasitesi 2 litre olan modelin kablo uzunluğu da 7 metre.

Fiyatı 7399 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Emiş gücü ve malzeme kalitesi gayet güzel 3 farklı başlık ve üzerinde küçük koltuk temizleme başlıklarıyla geliyor kablo uzunluğu da gayet iyi tavsiye ederim 👍'

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