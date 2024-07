Dikeyinden Toz Torbasızına Philips'in En Çok Satan Süpürge Modelleri

Her türlü zeminde kullanabileceğiniz süpürge, Philips markasının en iyi performans gösteren elektrikli süpürgesi.

TriActive Ultra başlığı, hem kalın hem de ince tozları tek bir geçişte ve her yönden toplar. Başlık, sahip olduğu emiş gücü sayesinde her seferinde ve her zemin türünde daha hızlı sonuç verir.

Alerjisi olan kişiler için ideal olan Allergy H13 filtre sistemi polen, evcil hayvan tüyleri ve evdeki tozlar dahil olmak üzere ince toz parçacıklarının %99,9'unu hapseder.

Kablo uzunluğu 8 metre olan süpürgenin ağırlığı ise 6,2 kg. Bu da bazı kullanıcılar için ağır gelebilir. Ancak çekiş gücü ve performansı ile oldukça beğenilen bir model olduğunun tekrar altını çizelim.

Fiyatı 8499 TL.

