Dikeyinden Toz Torbasızına Philips'in En Çok Satan Süpürge Modelleri

Philips PowerPro City elektrikli süpürge yüksek performanslı temizlik sunan ve sessiz çalışması ile çok beğenilen bir model. Alerjisi olanlar için de harika çünkü alerji filtresi, ince tozun %99,90'ından fazlasını yakalar ve size tertemiz bir ortam sunar.

Evcil hayvanı olanların çok seveceği turbo Fırça başlığı halılardaki tüyleri ve kılları hızlı bir şekilde alır.

Hijyenik boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımına sahip ve çok da yer kaplamıyor.

Biraz da teknik bilgi verelim: Toz haznesi 1.5 litre, ağırlığı 4.5 kg.

Dezavantaj olarak gösterilebilecek bir şey varsa o da kablosunun kısalığı olabilir.

Yine de onun için tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz.

İndirimli fiyatı 4692 TL.

Almak isteyenler için burada.