Dikeyinden Toz Torbasızına Philips'in En Çok Satan Süpürge Modelleri
Dikeyinden Toz Torbasızına Philips'in En Çok Satan Süpürge Modelleri
Philips marka süpürgeler arasında en iyi temizlik performansına sahip olan model hangisi? En beğenilen dikey süpürge ve en çok satılan robot süpürge hangisi? Bir süpürge alacaksanız, listemize göz atarak seçmek çok kolay olacak. Kullanıcı yorumları, iyi ve kötü yanlarıyla en çok satılan Philips süpürgeleri sizin için fiyatlarıyla listeledik.
Bu içerik işbirliği içeriyor.
*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik 30.07.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Philips PowerPro City FC9332/07 900 W Toz Torbasız Süpürge
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2. Philips FC6724/01 Speedpro Şarjlı Dikey Süpürge
3. Philips FC9749/07 Powerpro Max Toz Torbasız Süpürge
4. Philips XB9125/07 Marathon Ultimate 650W Torbasız Süpürge
5. Philips XC7043/01 SpeedProMax Şarjlı Dikey Süpürge
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6. Philips Marathon Daily XB7151/07 900 W Toz Torbasız Süpürge
7. Philips Aqua Trio 3'ü 1 Arada (Islak, Kuru ve Moplu) Sarjlı ve Kablosuz Dik Süpürge
8. Philips 2000 Serisi XB2123/09 Torbasiz Elektrikli Süpürge
9. Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge
10. Philips 3000 Serisi Islak Kuru Moplu İstasyonlu Robot Süpürge
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11. Philips PowerPro Compact FC9323/07 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
12. Philips Marathon Daily XB7150/07 Toz Torbasız Süpürge
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