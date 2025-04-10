Bebekliğini Görmeniz Lazım: Eşref Rüya'yla Ekranlara Dönen Demet Özdemir Bir Gram Değişmemiş!
Bir ay önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisiyle geri dönen Demet Özdemir, geçtiğimiz gece eski albümleri karıştırmaya karar verdi!
Bebeklik fotoğrafını paylaşan Demet Özdemir kalp eritti ❤️
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Instagram'da 16 milyon takipçisi olan Demet Özdemir, hem oyunculuğu, hem özel hayatı, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla tüm gözleri üzerine çeken isimlerden!
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Uzunca bir süre ekranlara ara veren Demet Özdemir, geçtiğimiz ay Eşref Rüya dizisiyle geri döndü.
Bebekliğinden kalma dünya tatlısı fotoğrafını paylaşan Demet Özdemir kalp eritti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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