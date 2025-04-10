Bebekliğini Görmeniz Lazım: Eşref Rüya'yla Ekranlara Dönen Demet Özdemir Bir Gram Değişmemiş!

Her hareketi ayrı olay olan Demet Özdemir, gala ve davetler için seçtiği kombinlerle de sık sık X ve Instagram ahalisinin radarına takılıyor.

Oğuzhan Koç'la oldukça kısa bir evlilik yapan Demet Özdemir, en son Yunan DJ Sergio'yla beraberdi. Sanıyoruz ki hala öyle...

Kameralardan uzak yaşadıkları ilişkinin bittiğine dair herhangi bir duyum alınmadığı gibi, Demet Özdemi'in Yunanistan'dan ev aldığını da öğrenmiştik hatırlarsanız.