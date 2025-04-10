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Bebekliğini Görmeniz Lazım: Eşref Rüya'yla Ekranlara Dönen Demet Özdemir Bir Gram Değişmemiş!

Bebekliğini Görmeniz Lazım: Eşref Rüya'yla Ekranlara Dönen Demet Özdemir Bir Gram Değişmemiş!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.04.2025 - 21:26

Bir ay önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisiyle geri dönen Demet Özdemir, geçtiğimiz gece eski albümleri karıştırmaya karar verdi!

Bebeklik fotoğrafını paylaşan Demet Özdemir kalp eritti ❤️

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Instagram'da 16 milyon takipçisi olan Demet Özdemir, hem oyunculuğu, hem özel hayatı, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla tüm gözleri üzerine çeken isimlerden!

Instagram'da 16 milyon takipçisi olan Demet Özdemir, hem oyunculuğu, hem özel hayatı, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla tüm gözleri üzerine çeken isimlerden!

Her hareketi ayrı olay olan Demet Özdemir, gala ve davetler için seçtiği kombinlerle de sık sık X ve Instagram ahalisinin radarına takılıyor.

Oğuzhan Koç'la oldukça kısa bir evlilik yapan Demet Özdemir, en son Yunan DJ Sergio'yla beraberdi. Sanıyoruz ki hala öyle...

Kameralardan uzak yaşadıkları ilişkinin bittiğine dair herhangi bir duyum alınmadığı gibi, Demet Özdemi'in Yunanistan'dan ev aldığını da öğrenmiştik hatırlarsanız.

Uzunca bir süre ekranlara ara veren Demet Özdemir, geçtiğimiz ay Eşref Rüya dizisiyle geri döndü.

Uzunca bir süre ekranlara ara veren Demet Özdemir, geçtiğimiz ay Eşref Rüya dizisiyle geri döndü.

Çağatay Ulusoy'la beraber başrolü paylaşan Demet Özdemir'İn partneriyle uyumu ortalığı ayağa kaldırırken, dizi de sevildi. 

Şimdilerde dizisi ve hayat verdiği Nisan Akyol karakteriyle ön planda olan güzel oyuncu, geçtiğimiz saatlerde albümleri karıştırıp çıkardığı fotoğrafla gündeme oturdu!

Bebekliğinden kalma dünya tatlısı fotoğrafını paylaşan Demet Özdemir kalp eritti!

Bebekliğinden kalma dünya tatlısı fotoğrafını paylaşan Demet Özdemir kalp eritti!

Suratının hala birebir aynı olması ve büyüse de yüzündeki gülümsemenin hep aynı kalması görenleri şaşırttı!

Nasıl da tatlıymış değil mi? ❤️🫠

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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