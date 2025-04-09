Yine Olmadı, Ayrılık Resti Hızlı Geldi: Şenol Sönmez'le Aşk Yaşayan Hadise Neye Uğradığını Şaşırdı!
Yine Olmadı, Ayrılık Resti Hızlı Geldi: Şenol Sönmez'le Aşk Yaşayan Hadise Neye Uğradığını Şaşırdı!
İlk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan setinde yönetmene vurulan Hadise, aynı zamanda İnci Taneleri'nin de yönetmeni olan Şenol Sönmez'le aşk yaşamaya başlamıştı.
Birkaç aydır beraber olan çiftten ayrılık haberi tez geldi. Üstelik bu sefer resti çeken yönetmen bey oldu! Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Geçtiğimiz sene başarılı şarkıcılık kariyeriyle yetinmemeye, bir de oyunculuğu deneyim demeye karar veren Hadise, ilk dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı hatırlarsanız.
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Galada yan yana poz veren ikili, bir süre aşk iddiaları hakkında konuşmasa da birkaç hafta sonra ilan-ı aşk Hadise'den gelmişti.
Yaklaşık altı aydır çiftimizin mutluluğu baki, huzuru yerinde sanıyorduk ki geçtiğimiz dakikalarda beklenmedik bir hareketlenme yaşandı.
Bu kadarla da kalmadı! Artık neye bu kadar sinirlendiyse Hadise'yi komple silmeye karar verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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