Platinin Dibi: Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş'tan Radikal İmaj Değişikliği!
Platinin Dibi: Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş'tan Radikal İmaj Değişikliği!
Şakir Paşa Ailesi dizisinde Ayşe rolünde izlediğimiz genç ve güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, kumral saçlarını sarıya boyattığında beğenilse de kumral halinin daha çok ilgi çektiği ortadaydı.
Sarı saçlarına level atlattırmaya karar veren Nilsu Berfin Aktaş, kadınlarda saç rengi denildiğinde en radikal olanını tercih etmeye karar verdi; saçlarını platin sarısına boyattı!
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle hayatımıza giren Nilsu Berfin Aktaş'ı mutlaka görmüşsünüzdür.
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Şakir Paşa Ailesi izleyicisi bilir, dizide Ayşe karakterine hayat veriyor Nilsu Berfin Aktaş.
Kendisinin bugün gündemimizde olmasının sebebi ise radikal imaj değişikliği!
Buyurun, kimler neler demiş beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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