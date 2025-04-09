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Platinin Dibi: Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş'tan Radikal İmaj Değişikliği!

Platinin Dibi: Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş'tan Radikal İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.04.2025 - 18:30

Şakir Paşa Ailesi dizisinde Ayşe rolünde izlediğimiz genç ve güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, kumral saçlarını sarıya boyattığında beğenilse de kumral halinin daha çok ilgi çektiği ortadaydı. 

Sarı saçlarına level atlattırmaya karar veren Nilsu Berfin Aktaş, kadınlarda saç rengi denildiğinde en radikal olanını tercih etmeye karar verdi; saçlarını platin sarısına boyattı!

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle hayatımıza giren Nilsu Berfin Aktaş'ı mutlaka görmüşsünüzdür.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle hayatımıza giren Nilsu Berfin Aktaş'ı mutlaka görmüşsünüzdür.

2018 yılında Geleceğin Starı adlı yarışmada adından söz ettiren, 1998 doğumlu Nilsu Berfin Aktaş, 2019 yılında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe Mollaoğlu karakterine hayat vermiş, güzelliğiyle dikkat çekmişti. 

Ardından Son Yaz ve Korkma Ben Yanındayım gibi yapımlarda da boy gösteren Aktaş, 2021 yılında sessiz sedasız evlenip 2023'te boşanmıştı. 

En son rapçi Blok3'le yaşadığı aşkla konuştuğumuz güzel oyuncu şimdilerde yıldızını parlatmış durumda!

Şakir Paşa Ailesi izleyicisi bilir, dizide Ayşe karakterine hayat veriyor Nilsu Berfin Aktaş.

Şakir Paşa Ailesi izleyicisi bilir, dizide Ayşe karakterine hayat veriyor Nilsu Berfin Aktaş.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda yeni bir projenin içinde olduğu müjdesini verince son günlerin popüler rapçisi Çakal'la partner olduğunu öğrenmiştik. İkilinin başrolünde yer aldığı ‘Aşk Sadece Bir An’ filmi 14 Şubat'ta vizyona girdi. 

Şakir Paşa Ailesi dizisi de onca iniş çıkışa rağmen devam ediyor, yeni bölümleri de her hafta merakla bekleniyor.

Kendisinin bugün gündemimizde olmasının sebebi ise radikal imaj değişikliği!

Kendisinin bugün gündemimizde olmasının sebebi ise radikal imaj değişikliği!

Nilsu Berfin Aktaş, son zamanlarda sarışınlığa kaymaya başlamıştı zaten. Öncesinde kendisinde siyah saçı da, kumralı da görmüştük. Sarışınlık yakışmasına rağmen kumral hali daha çok beğeniliyor, kendisine 'kumrala dön' yorumları geliyordu. 

Sarışınlıkla yetinmemeye karar veren Nilsu Berfin Aktaş bu sefer de platin olmaya karar verdi!

Kimileri çok beğenirken, kimileri de yeni halini biraz olsun içine sindiremedi.

Buyurun, kimler neler demiş beraber görelim! 👇

Buyurun, kimler neler demiş beraber görelim! 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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