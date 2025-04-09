Platinin Dibi: Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş'tan Radikal İmaj Değişikliği!

Nilsu Berfin Aktaş, son zamanlarda sarışınlığa kaymaya başlamıştı zaten. Öncesinde kendisinde siyah saçı da, kumralı da görmüştük. Sarışınlık yakışmasına rağmen kumral hali daha çok beğeniliyor, kendisine 'kumrala dön' yorumları geliyordu.

Sarışınlıkla yetinmemeye karar veren Nilsu Berfin Aktaş bu sefer de platin olmaya karar verdi!

Kimileri çok beğenirken, kimileri de yeni halini biraz olsun içine sindiremedi.