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"Boykot" Bir Duruştur: Didem Soydan, Hakkını Aramak İçin Yıllar İçinde Nelerden Vazgeçtiğini Tek Tek Anlattı!

"Boykot" Bir Duruştur: Didem Soydan, Hakkını Aramak İçin Yıllar İçinde Nelerden Vazgeçtiğini Tek Tek Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.04.2025 - 15:46

Sürecin başladığı ilk günden bu yana Ekrem İmamoğlu'na desteğini net bir şekilde ortaya koyan, tüketim boykotuna katıldığını ve devam edeceğini de her fırsatta dile getiren model Didem Soydan, Boykot 101 dersi verdi. 

Senelerdir hayatının farklı zamanlarında boykotla hakkını nasıl savunduğunu bir bir anlatan Didem Soydan, boykotun düzenli ve sistematik bir şekilde yapıldığı takdirde muazzam sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.

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İmamoğlu'nun tutuklandığı akşam soluğu Saraçhane'de alan ünlü model Didem Soydan, Özgür Özel'in boykot çağrısı sonrasında da duruşunu belli etmişti.

İmamoğlu'nun tutuklandığı akşam soluğu Saraçhane'de alan ünlü model Didem Soydan, Özgür Özel'in boykot çağrısı sonrasında da duruşunu belli etmişti.

Ses çıkarmayan meslektaşlarına çıkışan Didem Soydan, kendi hesabından yaptığı paylaşımında takipçilerine ve birilerine ulaşma etkisine sahip tüm insanlara seslenmişti; 

'Her dönem, kendi kavgasını dönemine göre olan alev ve edevatlarla verir. Sene 2025. Tüm dünya ve ülkemiz online durumda. Boykot, doğru, kararlı ve disiplinli, aynı zamanda gerçek şekli ile yönlendirildiğinde muazzam bir güçtür. Korkmayın! Karşı görüş, sesi çıkan herkesi, ayan beyan şekilde özellikle Gezi'den beri fişlemiş durumda. Biz sesi çıkanlar zaten senelerdir sistematik ve ısrarlı şekilde boykot yiyoruz. Boykot halkın zaten senelerdir önünden bile geçemediği Nusret'ten daha önce detayına kadar inmeli.   

Bu ülkenin, küçük bir ülkenin nüfusu kadar takipçisi olan etkin kişilerine sesleniyorum; sizlere iş düşüyor, maalesef sizlere bile iş düşüyor! Yan ağızla değil, tam ve gerçek tepkinizle 22 yıldır yapılan tüm haksızlıkların karşısında durmalısınız.'

Didem Soydan, geçtiğimiz saatlerde uygulamalı kanıtlı bir "Boykot 101" dersi verdi. Bu boykotun ilk boykotu olmadığının altını çizden Soydan, gençliğinden bu yana sonuç veren boykotlarını bir bir anlattı.

Didem Soydan, geçtiğimiz saatlerde uygulamalı kanıtlı bir "Boykot 101" dersi verdi. Bu boykotun ilk boykotu olmadığının altını çizden Soydan, gençliğinden bu yana sonuç veren boykotlarını bir bir anlattı.

Meseleye 'Boykot benim için sadece bir kelime değil, bir duruştur' diyerek giriş yapan Didem Soydan, takipçilerini önce lise yıllarına götürdü. İlk boykotunu lisedeyken yaptığını söyleyen Didem Soydan, 

'Okuduğum lise 'milliyetçi görüş' adı altında insan ve etnik köken ayıran müdürler tarafından yönetiliyordu. Ben de elimden geleni yaptım: Kantinlerinden alışveriş etmedim. Zaten çoğu zaman olmayan harçlığımı, bu ayrımcı sisteme kazandırmak istemedim. 3 yıl boyunca, yalnızca bir kere kantine indim. Çoup zaman sınıftan bile çıkmadım' dedi. 

Ardından, ikinci boykotunu; ilk çalıştığı kurumda yaşadıklarını anlattı. Ekip arkadaşlarıyla beraber verdiği istifa dilekçesini ekleyen Soydan,

'Çalışan arkadaşlarımı örgütledim, hep birlikte istifamızı verdik. Koca bir markayı 25 gün boyunca ciddi zarara uğrattık. Ve asla pişman olmadım.' açıklamasında bulundu.

Üçüncü boykotunun ise şu an hala mesleği olan modellikte gerçekleştiğini itiraf etti. Daha doğrusu, yıllardır Fashion Week'te kendisini neden göremediğimizin arkasında yatan hikayeyi anlattı.

Üçüncü boykotunun ise şu an hala mesleği olan modellikte gerçekleştiğini itiraf etti. Daha doğrusu, yıllardır Fashion Week'te kendisini neden göremediğimizin arkasında yatan hikayeyi anlattı.

'Fashion Week' adı altında büyük tekstil derneklerinin, markaların, ajansların ve bazı tasarımcıların; emeğimizi, zamanımızı ve hakkımızı hiçe saydığını fark ettiğim an tepki gösterdim. Tepkimi yazılı olarak Twitter (X) ve Instagram üzerinden paylaştım. 

O günden sonra asla fiziki olarak bir Fashion Week'e katılmadım. 

Dönemin en büyük model ajansının başındaki kişiden tehdit telefonu aldım.

İTKİB (Tekstil Derneği), yazıyı silmem, modellerle konuşmam ve defilelere çıkmam için baskı kurdu. Ama bir adım geri atmadım.' dedi.

Son olarak senelerdir davalık olduğu Erol Köse'yle yaşadıklarını ve Vogue, Elle ve Harper's Bazaar gibi dergileri neden boykot ettiğini dile getirdi.

Son olarak senelerdir davalık olduğu Erol Köse'yle yaşadıklarını ve Vogue, Elle ve Harper's Bazaar gibi dergileri neden boykot ettiğini dile getirdi.

'Kadını itibarsızlaştırmakta uzmanlaşmış Erol Köse tarafından sözlü şiddete ve iftiraya maruz bırakıldım. Ve ne oldu biliyor musunuz?

Sözüm ona kadına güç veren, modaya yön verdiğini iddia eden, çoğunlukla kadın üzerinden prim yapan moda dergilerinden (Vogue, Elle, Harper's Bazaar ve benzerlerinden) bir tanesi bile yanımda durmadı. 

Yıllarca onların dergileri için çalıştım ama editörlerin hepsi 'susma hakkını' kullandı. Bunun üzerine yıllardır o dergilerle çalışmıyorum. Hepsini boykot ettim.' dedi. 

Sektöründen kimsenin kadın hakları adına kendisine destek vermediğini vurgulayan Didem Soydan, bunca yıldır kimsenin neden boykot yaptığını bile sorgulamadığını söyledi. 

Erol Köse ile davasını hala sürdürdüğünü açıklayan Didem Soydan,

 'Ama zamanları geldi. Neden sustuklarını artık görüyorsunuz. Kimlere, ne karşılığında satıldıklarını gördük' dedi. 

Son olarak, 'Peki neden bunları anlatıyorum?' sorusunu kendisi cevaplayan Soydan açıklamasını, 

'Bir modelin en çok iş aldığı iki alan vardır: Defileler ve portfolyosu için yapılan dergi çekimleri. Ben, bu mecralara ve bu mecraları abluka altına alan insanlara mesleki anlamda ihtiyacım olmasına rağmen, tepkimi işsiz kalma pahasına boykot ile gösterdim. Korkmayın. Çünkü biz zaten uzun süredir sistematik boykot yiyoruz. Şimdi sıra bizim boykotumuzda' sözleri ve çağrısıyla sonlandırdı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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