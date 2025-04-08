"Boykot" Bir Duruştur: Didem Soydan, Hakkını Aramak İçin Yıllar İçinde Nelerden Vazgeçtiğini Tek Tek Anlattı!

Ses çıkarmayan meslektaşlarına çıkışan Didem Soydan, kendi hesabından yaptığı paylaşımında takipçilerine ve birilerine ulaşma etkisine sahip tüm insanlara seslenmişti;

'Her dönem, kendi kavgasını dönemine göre olan alev ve edevatlarla verir. Sene 2025. Tüm dünya ve ülkemiz online durumda. Boykot, doğru, kararlı ve disiplinli, aynı zamanda gerçek şekli ile yönlendirildiğinde muazzam bir güçtür. Korkmayın! Karşı görüş, sesi çıkan herkesi, ayan beyan şekilde özellikle Gezi'den beri fişlemiş durumda. Biz sesi çıkanlar zaten senelerdir sistematik ve ısrarlı şekilde boykot yiyoruz. Boykot halkın zaten senelerdir önünden bile geçemediği Nusret'ten daha önce detayına kadar inmeli.

Bu ülkenin, küçük bir ülkenin nüfusu kadar takipçisi olan etkin kişilerine sesleniyorum; sizlere iş düşüyor, maalesef sizlere bile iş düşüyor! Yan ağızla değil, tam ve gerçek tepkinizle 22 yıldır yapılan tüm haksızlıkların karşısında durmalısınız.'