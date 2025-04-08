"Boykot" Bir Duruştur: Didem Soydan, Hakkını Aramak İçin Yıllar İçinde Nelerden Vazgeçtiğini Tek Tek Anlattı!
"Boykot" Bir Duruştur: Didem Soydan, Hakkını Aramak İçin Yıllar İçinde Nelerden Vazgeçtiğini Tek Tek Anlattı!
Sürecin başladığı ilk günden bu yana Ekrem İmamoğlu'na desteğini net bir şekilde ortaya koyan, tüketim boykotuna katıldığını ve devam edeceğini de her fırsatta dile getiren model Didem Soydan, Boykot 101 dersi verdi.
Senelerdir hayatının farklı zamanlarında boykotla hakkını nasıl savunduğunu bir bir anlatan Didem Soydan, boykotun düzenli ve sistematik bir şekilde yapıldığı takdirde muazzam sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.
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İmamoğlu'nun tutuklandığı akşam soluğu Saraçhane'de alan ünlü model Didem Soydan, Özgür Özel'in boykot çağrısı sonrasında da duruşunu belli etmişti.
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Didem Soydan, geçtiğimiz saatlerde uygulamalı kanıtlı bir "Boykot 101" dersi verdi. Bu boykotun ilk boykotu olmadığının altını çizden Soydan, gençliğinden bu yana sonuç veren boykotlarını bir bir anlattı.
Üçüncü boykotunun ise şu an hala mesleği olan modellikte gerçekleştiğini itiraf etti. Daha doğrusu, yıllardır Fashion Week'te kendisini neden göremediğimizin arkasında yatan hikayeyi anlattı.
Son olarak senelerdir davalık olduğu Erol Köse'yle yaşadıklarını ve Vogue, Elle ve Harper's Bazaar gibi dergileri neden boykot ettiğini dile getirdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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