Volkan Konak İçin "Gebermiş" Diyen Müftüye Ders: Müftülüğün Sokağına Volkan Konak'ın Adı Verildi!
Volkan Konak İçin "Gebermiş" Diyen Müftüye Ders: Müftülüğün Sokağına Volkan Konak'ın Adı Verildi!
31 Mart'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın ölümünün ardından Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu tarafından oldukça saygısız bir yorum yapılmıştı.
Volkan Konak için 'Sahnede gebermiş' diyen ve hakkında soruşturma başlatılan müftüyü ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, müftülük binasının olduğu sokağa Volkan Konak adını verdiklerini duyurdu.
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Karadeniz müziğinin efsane ismi, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ı ne yazık ki 31 Mart'ta kaybettik.
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Son yolculuğuna uğurlanan Volkan Konak'ın ailesi ve sevenleri daha acısını yaşayamamışken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun X hesabı üzerinden yaptığı saygısız paylaşım büyük tepkiye sebep olmuştu.
Saygısız paylaşımıyla tepki çeken müftüyü ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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