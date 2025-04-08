Volkan Konak İçin "Gebermiş" Diyen Müftüye Ders: Müftülüğün Sokağına Volkan Konak'ın Adı Verildi!

Müftü, Volkan Konak için “Sahnede gebermiş, şimdi bize soracaklar nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu: böyle bilirdik. Bizim için, bizim içen, için içen, bizim için yanar da elbet.” ifadelerine yer vermişti.

Büyük tepki çeken paylaşım sonrasında Müftü Mehmetalioğlu’nun sosyal medya hesabında '+18 Kaset' paylaşımları olduğu da ortaya çıkmış, Diyanet hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için “Sahnede gebermiş” ifadesini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.