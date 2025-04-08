onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Volkan Konak İçin "Gebermiş" Diyen Müftüye Ders: Müftülüğün Sokağına Volkan Konak'ın Adı Verildi!

Volkan Konak İçin "Gebermiş" Diyen Müftüye Ders: Müftülüğün Sokağına Volkan Konak'ın Adı Verildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.04.2025 - 10:41

31 Mart'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın ölümünün ardından Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu tarafından oldukça saygısız bir yorum yapılmıştı. 

Volkan Konak için 'Sahnede gebermiş' diyen ve hakkında soruşturma başlatılan müftüyü ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, müftülük binasının olduğu sokağa Volkan Konak adını verdiklerini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karadeniz müziğinin efsane ismi, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ı ne yazık ki 31 Mart'ta kaybettik.

Karadeniz müziğinin efsane ismi, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ı ne yazık ki 31 Mart'ta kaybettik.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak kalp krizi geçiren Volkan Konak, dakikalarca kalp masajı yapılmasına rağmen kurtarılamadı. 

Usta ismin vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğarken, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Son yolculuğuna uğurlanan Volkan Konak'ın ailesi ve sevenleri daha acısını yaşayamamışken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun X hesabı üzerinden yaptığı saygısız paylaşım büyük tepkiye sebep olmuştu.

Son yolculuğuna uğurlanan Volkan Konak'ın ailesi ve sevenleri daha acısını yaşayamamışken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun X hesabı üzerinden yaptığı saygısız paylaşım büyük tepkiye sebep olmuştu.

Müftü, Volkan Konak için “Sahnede gebermiş, şimdi bize soracaklar nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu: böyle bilirdik. Bizim için, bizim içen, için içen, bizim için yanar da elbet.” ifadelerine yer vermişti. 

Büyük tepki çeken paylaşım sonrasında Müftü Mehmetalioğlu’nun sosyal medya hesabında '+18 Kaset' paylaşımları olduğu da ortaya çıkmış, Diyanet hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için “Sahnede gebermiş” ifadesini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Saygısız paylaşımıyla tepki çeken müftüyü ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı.

Saygısız paylaşımıyla tepki çeken müftüyü ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Çatalca Belediye Meclisi'nin dün (7 Nisan) yapılan mart ayı oturumunda Çatalca Müftülük binasının olduğu Nar Sokağı’nın adının değiştirilmesi maddesi de oylamaya sunuldu.

Oylama sonucunda, Çatalca Müftülüğü’nün bulunduğu, Volkan Konak için 'Gebermiş' diyen müftü Ahmet Mehmetalioğlu'nun görev yaptığı binanın bulunduğu sokağa Volkan Konak ismi verildi.

Kararı, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
57
17
11
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın