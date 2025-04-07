Keyifler Gıcır: Miami'de Hayatını Yaşayan Şeyma Subaşı'nın Deniz Çıkışı Duşla Verdiği İmtihan Dikkat Çekti!
Keyifler Gıcır: Miami'de Hayatını Yaşayan Şeyma Subaşı'nın Deniz Çıkışı Duşla Verdiği İmtihan Dikkat Çekti!
Son zamanlarda sesi soluğu çıkmayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz saatlerde ikinci vatanı Miami'den yeni anılarını derlediği bir dump paylaştı.
Denizden çıkar çıkmaz soluğu duşta alan Şeyma Subaşı'nın duş başında şekilden şekle girdiği anlar dikkat çekti!
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Hayatımıza Acun Ilıcalı'yla yaşadığı fırtınalı aşkla giren Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra da magazinin en gözde isimlerinden biri olarak kalmayı başardı.
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Ilıcalı'yla boşanmasından bu yana hayatının çoğunluğunu Miami'de geçiren Şeyma Subaşı'nın keyfinin yine pek yerinde olduğunu geçtiğimiz saatlerde öğrendik.
Fakat dump'ın içinde özellikle bir video vardı ki... Gören anlayabilmek için bir daha izledi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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