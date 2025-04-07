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Keyifler Gıcır: Miami'de Hayatını Yaşayan Şeyma Subaşı'nın Deniz Çıkışı Duşla Verdiği İmtihan Dikkat Çekti!

Keyifler Gıcır: Miami'de Hayatını Yaşayan Şeyma Subaşı'nın Deniz Çıkışı Duşla Verdiği İmtihan Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.04.2025 - 00:22

Son zamanlarda sesi soluğu çıkmayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz saatlerde ikinci vatanı Miami'den yeni anılarını derlediği bir dump paylaştı. 

Denizden çıkar çıkmaz soluğu duşta alan Şeyma Subaşı'nın duş başında şekilden şekle girdiği anlar dikkat çekti!

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Hayatımıza Acun Ilıcalı'yla yaşadığı fırtınalı aşkla giren Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra da magazinin en gözde isimlerinden biri olarak kalmayı başardı.

Hayatımıza Acun Ilıcalı'yla yaşadığı fırtınalı aşkla giren Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra da magazinin en gözde isimlerinden biri olarak kalmayı başardı.

Boşanmalarının üstünden epey zaman geçse de Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla daima adından söz ettirmeyi başardı. 

En son Meedo'suyla yaptığı ikinci evlilik de yürümeyince kendini yeniden her gün başka ülke gezmeye ve partilemeye adayan Subaşı, birkaç ay önce başlarda pek bir gizlediği Brezilyalı model sevgilisiyle boy göstermeye başlamış, tıpkı bir öncekilerde olduğu gibi yine bu sefer çok farklı bir aşk yaşadığını iddia etmişti.

Ilıcalı'yla boşanmasından bu yana hayatının çoğunluğunu Miami'de geçiren Şeyma Subaşı'nın keyfinin yine pek yerinde olduğunu geçtiğimiz saatlerde öğrendik.

Ilıcalı'yla boşanmasından bu yana hayatının çoğunluğunu Miami'de geçiren Şeyma Subaşı'nın keyfinin yine pek yerinde olduğunu geçtiğimiz saatlerde öğrendik.

Kızı Melisa'yla vakit geçiren Şeyma Subaşı, birkaç saat önce Miami günlüklerinden yeni anılarını derlediği bir dump paylaştı. 

Kusursuz fiziğinin ön planda olduğu dump'taki fotoğraflara yorum yağdı, Subaşı her zamanki gibi tüm gözleri üzerine çekmeyi yine başardı.

Fakat dump'ın içinde özellikle bir video vardı ki... Gören anlayabilmek için bir daha izledi!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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