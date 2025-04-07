İkinci Zehra Çilingiroğlu Vakası: "Anne" Demeye Çalışan Derin Talu'nun Diksiyonla Verdiği Muhteşem Savaş!

Defne Samyeli'nin 1991 yılında Eren Talu'yla yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızları Derin ve Deren en az anneleri kadar dikkat çekiyor, gündeme oturdu mu da günlerce konuşuluyor.

1996 doğumlu kızı Deren, tıpkı annesinin bir dönem yaptığı gibi modellik yapıyor, çok da göz önünde olmayı sevmiyor.

Fakat 2003 doğumlu kızı Derin, özellikle de şu son birkaç haftada magazin gündeminin tam göbeğine oturmuş durumda!