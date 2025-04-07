İkinci Zehra Çilingiroğlu Vakası: "Anne" Demeye Çalışan Derin Talu'nun Diksiyonla Verdiği Muhteşem Savaş!
İkinci Zehra Çilingiroğlu Vakası: "Anne" Demeye Çalışan Derin Talu'nun Diksiyonla Verdiği Muhteşem Savaş!
Son birkaç hafta içerisinde TikTok'ta inanılmaz bir kitle edinen Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, bu sefer de 'anne' telaffuzuyla gündeme oturdu.
'Anne' kelimesini tekrarlayan ve 'Tuhaf mı söylüyorum ya?' sorgulaması içine giren Derin Talu'nun diksiyonla verdiği savaş dillere fena düştü...
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Zamanının en gözde ana haber sunucusu, şimdilerin şarkıcısı Defne Samyeli, yalnızca yıllandıkça güzelleşmesiyle değil kızlarıyla da sık sık gündeme oturuyor biliyorsunuz.
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Uzunca bir süre ortalarda görünmeyen Derin, geçtiğimiz yıllarda yaşından oldukça büyük göstermesiyle dikkat çekmişti, belki hatırlarsınız.
Geçtiğimiz saatlerde de paylaştığı son videoyla yine ve yeniden "Ben buradayım" demeyi başardı kendisi.
Mutlaka hatırlayan vardır, Hülya Avşar ve kızı Zehra zamanında bir reklamda oynamıştı. Zehra Çilingiroğlu'nun "anne" deyişi ise aylarca gündemden düşmemişti.
Buyurun, sosyal medya kullanıcıları Derin'in "Anne" kelimesiyle sınavı için neler demiş beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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