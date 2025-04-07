onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İkinci Zehra Çilingiroğlu Vakası: "Anne" Demeye Çalışan Derin Talu'nun Diksiyonla Verdiği Muhteşem Savaş!

İkinci Zehra Çilingiroğlu Vakası: "Anne" Demeye Çalışan Derin Talu'nun Diksiyonla Verdiği Muhteşem Savaş!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.04.2025 - 18:57

Son birkaç hafta içerisinde TikTok'ta inanılmaz bir kitle edinen Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, bu sefer de 'anne' telaffuzuyla gündeme oturdu. 

'Anne' kelimesini tekrarlayan ve 'Tuhaf mı söylüyorum ya?' sorgulaması içine giren Derin Talu'nun diksiyonla verdiği savaş dillere fena düştü...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zamanının en gözde ana haber sunucusu, şimdilerin şarkıcısı Defne Samyeli, yalnızca yıllandıkça güzelleşmesiyle değil kızlarıyla da sık sık gündeme oturuyor biliyorsunuz.

Zamanının en gözde ana haber sunucusu, şimdilerin şarkıcısı Defne Samyeli, yalnızca yıllandıkça güzelleşmesiyle değil kızlarıyla da sık sık gündeme oturuyor biliyorsunuz.

Defne Samyeli'nin 1991 yılında Eren Talu'yla yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızları Derin ve Deren en az anneleri kadar dikkat çekiyor, gündeme oturdu mu da günlerce konuşuluyor. 

1996 doğumlu kızı Deren, tıpkı annesinin bir dönem yaptığı gibi modellik yapıyor, çok da göz önünde olmayı sevmiyor. 

Fakat 2003 doğumlu kızı Derin, özellikle de şu son birkaç haftada magazin gündeminin tam göbeğine oturmuş durumda!

Uzunca bir süre ortalarda görünmeyen Derin, geçtiğimiz yıllarda yaşından oldukça büyük göstermesiyle dikkat çekmişti, belki hatırlarsınız.

Uzunca bir süre ortalarda görünmeyen Derin, geçtiğimiz yıllarda yaşından oldukça büyük göstermesiyle dikkat çekmişti, belki hatırlarsınız.

Derin Talu'nun tercih ettiği kıyafetler, yoğun makyajı ve yüzündeki estetik müdahaleler tepki çekmiş, bir miktar yadırganmıştı.

Şimdilerde 21 yaşında olan Derin Talu birkaç ay önce TikTok'a oldukça sağlam bir giriş yaptı. Geçtiğimiz haftalarda ise TikTok'ta kendine kitle edinen Derin Talu'nun videoları yayılmaya, çok daha fazla insana ulaşmaya başladı. 

İngilizce Türkçe karışık konuşmasından tutun, sevgilisi olmak isteyenlerden CV göndermelerini rica etmesine attığı her adım olay oldu desek yeridir.

Geçtiğimiz saatlerde de paylaştığı son videoyla yine ve yeniden "Ben buradayım" demeyi başardı kendisi.

Mutlaka hatırlayan vardır, Hülya Avşar ve kızı Zehra zamanında bir reklamda oynamıştı. Zehra Çilingiroğlu'nun "anne" deyişi ise aylarca gündemden düşmemişti.

Buyurun, sosyal medya kullanıcıları Derin'in "Anne" kelimesiyle sınavı için neler demiş beraber görelim! 👇

Buyurun, sosyal medya kullanıcıları Derin'in "Anne" kelimesiyle sınavı için neler demiş beraber görelim! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
9
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın