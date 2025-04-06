onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Çelik, 2 Milyon Kişinin İzlediği "Çok Özel Performansını" Yeniden Gündeme Getirmeye Karar Verdi!

Çelik, 2 Milyon Kişinin İzlediği "Çok Özel Performansını" Yeniden Gündeme Getirmeye Karar Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.04.2025 - 00:46

Geçtiğimiz aylarda Galata Kulesi önünde çektiği 'Bu Kalp Seni Unutur mu?' videosuyla gündeme oturan Çelik ve deri pantolonunun yarattığı görüntü haftalarca konuşulmuştu. 

2 milyondan fazla kişinin izlediği videoyu yeniden gündeme getirmeye karar veren Çelik, kendisine gelen yorumlara da jet cevaplar verdi...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzel-Çelik-Ercan grubuyla adını duyuran Çelik Erişçi, güçlü sesi ve özgün tarzıyla özellikle 90'lı yıllara damgasını vurmuş isimlerin başında geliyor.

İzel-Çelik-Ercan grubuyla adını duyuran Çelik Erişçi, güçlü sesi ve özgün tarzıyla özellikle 90'lı yıllara damgasını vurmuş isimlerin başında geliyor.

Sık sık olmasa da televizyon programlarına konuk olan, konserlerine de devam eden Çelik birkaç ay önce Galata Kulesi önünde çektiği 'Bu Kalp Seni Unutur mu?' videosuyla gündeme oturmuştu hatırlarsanız. 

Çelik'in yapışık siyah deri pantolonu, elinde gitarıyla şarkı söylediği anlar sosyal medyada olay olmuş, yansıyan görüntü uzunca bir süre konuşulmuştu. 

Hatta Çelik'in videosu milyonlarca kişi tarafından izlenmiş, bu durumu fark eden Çelik'ten de 'En çok izlenen video bacak aramdan' yorumu gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ne hikmetse, ünlü şarkıcı Çelik meşhur deri pantolonlu videosunu yeniden gündeme getirmeye karar verdi.

Ne hikmetse, ünlü şarkıcı Çelik meşhur deri pantolonlu videosunu yeniden gündeme getirmeye karar verdi.

Instagram hesabından aynı videoyu yeniden paylaşan Çelik, '20 milyondan fazla izlenen çok özel “Bu Kalp Seni Unutur mu?” performansım yeniden sizlerle. 🧨' notunu düştü. 

Yine ve yeniden yorum yağdı tabii. Tıpkı bir önceki sefer olduğu gibi Çelik'ten de yorum yapanlara cevap gecikmedi.

Buyurun, Çelik kendisine gelen yorumlara nasıl cevap vermiş beraber görelim 👇

Buyurun, Çelik kendisine gelen yorumlara nasıl cevap vermiş beraber görelim 👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın