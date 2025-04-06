Çelik, 2 Milyon Kişinin İzlediği "Çok Özel Performansını" Yeniden Gündeme Getirmeye Karar Verdi!

Sık sık olmasa da televizyon programlarına konuk olan, konserlerine de devam eden Çelik birkaç ay önce Galata Kulesi önünde çektiği 'Bu Kalp Seni Unutur mu?' videosuyla gündeme oturmuştu hatırlarsanız.

Çelik'in yapışık siyah deri pantolonu, elinde gitarıyla şarkı söylediği anlar sosyal medyada olay olmuş, yansıyan görüntü uzunca bir süre konuşulmuştu.

Hatta Çelik'in videosu milyonlarca kişi tarafından izlenmiş, bu durumu fark eden Çelik'ten de 'En çok izlenen video bacak aramdan' yorumu gelmişti.