Çelik, 2 Milyon Kişinin İzlediği "Çok Özel Performansını" Yeniden Gündeme Getirmeye Karar Verdi!
Çelik, 2 Milyon Kişinin İzlediği "Çok Özel Performansını" Yeniden Gündeme Getirmeye Karar Verdi!
Geçtiğimiz aylarda Galata Kulesi önünde çektiği 'Bu Kalp Seni Unutur mu?' videosuyla gündeme oturan Çelik ve deri pantolonunun yarattığı görüntü haftalarca konuşulmuştu.
2 milyondan fazla kişinin izlediği videoyu yeniden gündeme getirmeye karar veren Çelik, kendisine gelen yorumlara da jet cevaplar verdi...
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İzel-Çelik-Ercan grubuyla adını duyuran Çelik Erişçi, güçlü sesi ve özgün tarzıyla özellikle 90'lı yıllara damgasını vurmuş isimlerin başında geliyor.
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Ne hikmetse, ünlü şarkıcı Çelik meşhur deri pantolonlu videosunu yeniden gündeme getirmeye karar verdi.
Buyurun, Çelik kendisine gelen yorumlara nasıl cevap vermiş beraber görelim 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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