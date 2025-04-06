Erkenci Kuş dizisindeki performansıyla bir dönemin favori isimlerinden biri olan Can Yaman, Bay Yanlış isimli dizisi yayından kaldırılınca İtalya'ya yerleşmişti. Erkenci Kuş'tan sonra bir anda herkesin gözünden düşen Can Yaman'ın Türkiye'de sevilmemesine sebep olan birtakım olaylar da yaşanmıştı.

Tüm ülkenin tepkisini çekerek buradaki piyasadan uzaklaşmasına sebep olanı da İspanya'da katıldığı bir programda sarf ettiği sözlerdi. 'Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?' sorusuna, 'Arka odaya geçelim, kanıtlayalım' cevabını veren Can Yaman, yersiz ve belden aşağı yorumuyla büyük tepki çekmişti.