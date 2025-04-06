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"İtalya mı Türkiye mi?" Sorusuna Büyük Bir Havaya Girerek İtalya Cevabını Veren Can Yaman Sinir Hoplattı!

"İtalya mı Türkiye mi?" Sorusuna Büyük Bir Havaya Girerek İtalya Cevabını Veren Can Yaman Sinir Hoplattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.04.2025 - 21:12

4 yıl önce ülkemizden temelli ayrılarak kariyerini ve hayatını İtalya'ya taşıyan Can Yaman, yeni dizisi El Turco başlamışken verdiği röportajlardan birinde 'Türkiye mi? İtalya mı?' sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. 

Ne yapsa bir şekilde dillere düşmeyi başaran oyuncu Can Yaman'ın Türkiye yerine İtalya'yı tercih etmesi bazı sosyal medya kullanıcılarının sinirini hoplattı! Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Ülkeyle yıldızı senelerdir barışmayan oyuncu Can Yaman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ülkeyle yıldızı senelerdir barışmayan oyuncu Can Yaman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Erkenci Kuş dizisindeki performansıyla bir dönemin favori isimlerinden biri olan Can Yaman, Bay Yanlış isimli dizisi yayından kaldırılınca İtalya'ya yerleşmişti. Erkenci Kuş'tan sonra bir anda herkesin gözünden düşen Can Yaman'ın Türkiye'de sevilmemesine sebep olan birtakım olaylar da yaşanmıştı. 

Tüm ülkenin tepkisini çekerek buradaki piyasadan uzaklaşmasına sebep olanı da İspanya'da katıldığı bir programda sarf ettiği sözlerdi. 'Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?' sorusuna, 'Arka odaya geçelim, kanıtlayalım' cevabını veren Can Yaman, yersiz ve belden aşağı yorumuyla büyük tepki çekmişti.

O günden bu yana kariyerine ve hayatına temelli İtalya'da devam eden Can Yaman, ülkede ne yapsa linç yiyen isimlerden olsa da magazin gündemine her defasında oturmayı başardı.

O günden bu yana kariyerine ve hayatına temelli İtalya'da devam eden Can Yaman, ülkede ne yapsa linç yiyen isimlerden olsa da magazin gündemine her defasında oturmayı başardı.

İtalya'da kendisini çekmeye çalışan hayranının telefonunu alıp fırlatmasını da, 1 milyon Euro'luk yemeği reddetmesini de bir güzel masaya yatırdık, analiz ettik. Fakat hafızalara hep olumsuz anektodlarla kazındığı için hep dillere düştü kendisi, başarılarını alkışlayamadık bile!

En son El Turco isimli dizisiyle İtalya'da epey sükse yapmıştı, belki denk gelmişsinizdir. İtalya'da 27 Mart'ta yayınlanmaya başlayan dizi, birkaç gün önce 2 Nisan'da da ülkemizdeki bir dijital platformda yayına girdi. E tabii dizi yeni, röportajlarıyla öne çıkmaya başladı Can Yaman.

Birkaç saat önce de gündemimize katıldığı bir etkinlikte cevapladığı "Türkiye mi? İtalya mı?" sorusuyla oturdu.

Can Yaman'a hak veren de oldu 👇

Can Yaman'a hak veren de oldu 👇

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İtalya'yı Türkiye'ye tercih ederken girdiği havalara takılan da... 👇 Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

İtalya'yı Türkiye'ye tercih ederken girdiği havalara takılan da... 👇 Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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houseof

Ya siz kovmadınız mı adamı? Yerin dibine soktunuz sonra adam gitti orda hayatında görmediği ilgiyi gördü. Ben de aynısını yaşasam benzer bir seçim yapardım

makalele

merhabalar @houseof. ilgi derken?

Handan Kargın

Ne güzel şundan kurtulduk diye seviniyorken niye haber yapıyorsunuz?? Kim ki bu Allahaşkına?? Egodan, kibirden, şişinmekten yakında bom diye patlayacak bir i... Devamını Gör

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