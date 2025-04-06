"İtalya mı Türkiye mi?" Sorusuna Büyük Bir Havaya Girerek İtalya Cevabını Veren Can Yaman Sinir Hoplattı!
"İtalya mı Türkiye mi?" Sorusuna Büyük Bir Havaya Girerek İtalya Cevabını Veren Can Yaman Sinir Hoplattı!
4 yıl önce ülkemizden temelli ayrılarak kariyerini ve hayatını İtalya'ya taşıyan Can Yaman, yeni dizisi El Turco başlamışken verdiği röportajlardan birinde 'Türkiye mi? İtalya mı?' sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.
Ne yapsa bir şekilde dillere düşmeyi başaran oyuncu Can Yaman'ın Türkiye yerine İtalya'yı tercih etmesi bazı sosyal medya kullanıcılarının sinirini hoplattı! Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Ülkeyle yıldızı senelerdir barışmayan oyuncu Can Yaman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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O günden bu yana kariyerine ve hayatına temelli İtalya'da devam eden Can Yaman, ülkede ne yapsa linç yiyen isimlerden olsa da magazin gündemine her defasında oturmayı başardı.
Birkaç saat önce de gündemimize katıldığı bir etkinlikte cevapladığı "Türkiye mi? İtalya mı?" sorusuyla oturdu.
Can Yaman'a hak veren de oldu 👇
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İtalya'yı Türkiye'ye tercih ederken girdiği havalara takılan da... 👇 Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Ya siz kovmadınız mı adamı? Yerin dibine soktunuz sonra adam gitti orda hayatında görmediği ilgiyi gördü. Ben de aynısını yaşasam benzer bir seçim yapardım
merhabalar @houseof. ilgi derken?
Ne güzel şundan kurtulduk diye seviniyorken niye haber yapıyorsunuz?? Kim ki bu Allahaşkına?? Egodan, kibirden, şişinmekten yakında bom diye patlayacak bir i... Devamını Gör
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