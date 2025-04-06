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Bir Dönemin Efsanesiydi: Aliye Dizisinin Küçük Arda'sı Ayberk Koçar'ın Son Haline Şoke Olacaksınız!

Bir Dönemin Efsanesiydi: Aliye Dizisinin Küçük Arda'sı Ayberk Koçar'ın Son Haline Şoke Olacaksınız!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.04.2025 - 18:10

2004 ve 2006 yıllarına damgasını vuran Aliye dizisinin minik Arda'ya hayat veren çocuk oyuncusu Ayberk Koçar koca bir delikanlı oldu. 

Peki şimdi ne yapıyor? Oyunculuğu bırakan Aliye'nin minik Arda'sının yeni mesleği ne? Şimdi kaç yaşında? Buyurun, tüm detayları beraber inceleyelim!

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2004-2006 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan efsane dizi Aliye'yi mutlaka hatırlıyorsunuzdur.

2004-2006 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan efsane dizi Aliye'yi mutlaka hatırlıyorsunuzdur.

Ayla Algan, Halit Ergenç, Sanem Çelik, Nejat İşler gibi dev isimlerin kadrosunda yer aldığı Aliye dizisi iki sezon boyunca Türk televizyonunu hakimiyeti altına almış, reyting rekorları kırmıştı. 

Her yeni bölümünde Sinan'a beddua edip, Aliye'ye üzülüp, Deniz'e aşık olduğumuz dizi, o dönemin vazgeçilmeziydi.

19 yıl önce final yapan dizide dikkat çeken oyunculardan biri de dizinin küçüğü Ayberk Koçar'dı.

19 yıl önce final yapan dizide dikkat çeken oyunculardan biri de dizinin küçüğü Ayberk Koçar'dı.

Aliye'nin tatlı mı tatlı oğlu minik Arda'ya hayat veren Ayberk Koçar gönlümüzü büyük fethetmiş, milyonları kendine aşık etmişti. Dizide, annesinin hayat mücadelesinde en büyük destekçisi görevini gören ve babası tarafından kaçırılan kardeşine kavuşmak için gün sayan minik Arda koca bir delikanlı oldu.

En son geçtiğimizi senelerde son haline şöyle bir denk geldiğimiz Ayberk Koçar'ın Instagram hesabındaki yeni fotoğrafları yeniden gündem oldu.

En son geçtiğimizi senelerde son haline şöyle bir denk geldiğimiz Ayberk Koçar'ın Instagram hesabındaki yeni fotoğrafları yeniden gündem oldu.

4 yaşından 6 yaşına kadar büyüyüşüne tanıklık ettiğimiz 2000'li Ayberk Koçar, şimdi tam 25 yaşında kocaman bir genç adam! Aliye'den sonra Pulsar'da, en son da 10 yıl önce 'Benim Hala Umudum Var' isimli tek sezonluk dizide izlediğimiz Ayberk Koçar, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuş. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Denizcilik Çalışmaları Bölümü'nde yüksek lisansını da bitiren Koçar, bir mimarlık şirketince çalışıyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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