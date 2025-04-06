Bir Dönemin Efsanesiydi: Aliye Dizisinin Küçük Arda'sı Ayberk Koçar'ın Son Haline Şoke Olacaksınız!
Bir Dönemin Efsanesiydi: Aliye Dizisinin Küçük Arda'sı Ayberk Koçar'ın Son Haline Şoke Olacaksınız!
2004 ve 2006 yıllarına damgasını vuran Aliye dizisinin minik Arda'ya hayat veren çocuk oyuncusu Ayberk Koçar koca bir delikanlı oldu.
Peki şimdi ne yapıyor? Oyunculuğu bırakan Aliye'nin minik Arda'sının yeni mesleği ne? Şimdi kaç yaşında? Buyurun, tüm detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2004-2006 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan efsane dizi Aliye'yi mutlaka hatırlıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
19 yıl önce final yapan dizide dikkat çeken oyunculardan biri de dizinin küçüğü Ayberk Koçar'dı.
En son geçtiğimizi senelerde son haline şöyle bir denk geldiğimiz Ayberk Koçar'ın Instagram hesabındaki yeni fotoğrafları yeniden gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın